Střediska EU na ochranu dětí... Psychiatr David se děsí už dopředu

Celý národ se z webu CNN Prima News mohl dočíst, že „europoslanec David hájí pedofily a jiné úchyly“. Jak to tedy bylo s vaším hlasováním?

Vyjádřil jsem se na Facebooku, Instagramu, Youtube a TikTok, ale redaktor Prima News, který jde po krku SPD, má větší dosah svých dezinformací. Oslovil „velmi objektivní“ hodnotitele Zdechovského, Gregorovou a Nerudovou, aby se vyjádřili. Takto pomáhá presstitut Marek Veselý současné škodící vládě v předvolební kampani. Titulek ale zněl, ne že David, ale dokonce „SPD hájí pedofily a jiné úchyly“.

Od katolíka Zdechovského je to vrchol drzosti, když všichni víme, jak se katolická hierarchie snaží zakrývat opakované skandály s masivním sexuálním zneužíváním dětí kněžími. Spoléhá, že si nikdo návrh, o kterém se hlasovalo, nepřečte. Je na něm pěkný jen ten název, jak je to u dokumentů EU obvyklé.

Gregorová se proslavila svým transparentem s nápisem: „Chceš prcat?“. Tito progresivisté na pokrokovém Západě jdou dál, jejich neziskovky chodí do škol znejišťovat děti v jejich sexuální identitě a vodí s sebou úchyly jako školitele.

Nerudová prohlásila, že moje hlasování nechápe a nerozumí mu. Budu překvapen, až bude něco chápat a něčemu rozumět.

No a v čem měl být přínos toho návrhu směrnice „Evropského parlamentu a Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí“?

Všechny státy EU mají zákony, které pohlavní zneužívání dětí sankcionují a mají na to policii, soudy a znalce. Jaké jsou přínosy této směrnice? Je tam například uvedena definice „pachatele“, kterým je nejen osoba usvědčená, ale i podezřelá či obviněná. To je pokrok.

Směrnice ale také doporučuje angažovat neziskové organizace „spolupracující s donucovacími orgány“. Zákon počítá s „konverzní terapií“ dětí, tedy chirurgické a hormonální zásahy za účelem změny pohlaví. K doposud legálnímu pohlavnímu styku se požaduje „informovaný souhlas“. Zavádí se zrušení promlčecí lhůty. Občan tak může být „pachatelem“, aniž by musel být usvědčen třeba po čtyřiceti letech. To je extrémně zneužitelné. Je to analogická situace jako „me too“.

Každý, kdo se ve své profesi setkává s dětmi, by měl být podle návrhu směrnice „proškolen“. Takoví proškolenci „z lidu“ mohou mít mentalitu „pomocníků VB“ se snahou usvědčit každého podezřelého, který je podle této směrnice automaticky „pachatel“. To už připomíná „kladivo na čarodějnice“, kdy usvědčen může být podle potřeby každý. To je velmi nebezpečné. Tady doporučuji dánský film „Hon“, který velmi věrohodně ukazuje, jak snadno se člověk může stát „vyvrhelem společnosti“, když se dostane do rukou usvědčovatelům.

Doporučuje se „uplatňovat model Barnahus“. To ne náhodou připomíná norský Barnevernet (norsky „péče o děti“) proslulý odebíráním dětí rodičům. Barnahus je švédsky „sirotčinec“, ale v některých zemích je to uplatňovaný systém podpory dětských obětí násilí. Obávám se ale „neziskového“ aktivismu. Nejde tedy z mojí strany o podporu úchylů, ale o ochranu „sprostých podezřelých“, kteří jsou automaticky „pachateli“. Směrnice navrhuje zřízení „Střediska EU pro ochranu dětí.“ A tak dále…

Tvrdím, že členské státy, odborníci a orgány činné v trestním řízení se obejdou bez parazitních neziskovek a knížecích rad z Evropské komise.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



Nejsou vaše obavy ze směrnice přehnané?

Pamatuji se, že jsme v České republice byli podrobeni „evropské“ kontrole kvůli tomu, že se byť výjimečně v České republice provádí kastrace pachatelů násilné sexuální trestné činnosti. Evropská „odbornice“ se mne jako ředitele psychiatrické nemocnice ptala, jak to, že umožňujeme takový strašný zákrok. Řekl jsem, že podmínkou je informovaný souhlas té osoby. Na to mi „evropská odbornice“ odpověděla rozhořčeně s úředním tlumočením: „Ale chlap bez koulí není chlap!“

V léčebně v Dobřanech tato evropská komise zjistila, že je tam kastrovaný pacient hospitalizován. Předvolali si ho a ptali se ho: „Pane inženýre, proč jste souhlasil s kastrací?“ Pacient odpověděl: „Protože jsem dokázal bejt pěkná svině.“

S „evropskými odborníky“ v oboru psychiatrie mám ty nejhorší zkušenosti. Například s takzvanou „reformou psychiatrie“, která páchá dobro tak, že „osvobozuje pacienty“ z ústavů a ti pak hynou na ulici jako bezdomovci. Argument, že každý má mít právo se rozhodnout, zda bude léčen, zní hezky, jenže duševně nemocní se rozhodují nemocným mozkem. Mohl bych vyprávět šílené kazuistiky…

Není to nakonec takový typický příběh Evropské unie, která se snaží zachraňovat svět a obvykle přitom napáchá víc škody, než užitku?

Ano, v některých případech to iniciátoři a aktivisté „myslí dobře“, když „zachraňují planetu“, poskytují příležitosti imigrantům, nebo chtějí více peněz „na obranu“, atd. Jenže díky jejich nekvalifikovanosti nebo nezodpovědnosti to má děsivé důsledky. Evropská unie je v čím dál horší kondici.

Podobným příběhem, s mnohem širším dopadem a dramatičtějšími zásahy, je i boj proti klimatické změně. Ten má dostat zcela novou dynamiku zavedením emisních povolenek pro osobní dopravu a vytápění budov. Nedávno byl spuštěn obchod s těmito povolenkami, a jejich ceny se rychle dostaly na mnohem vyšší úroveň, než kdokoliv předpokládal. Může to přimět EU nějakým způsobem tento plán revidovat?

Mohlo by, ale nepřiměje. Oni neuvažují racionálně, ale pod vlivem zhoubných ideologií. A úředníci prostě plní zadání, aby nepřestali být těmi úředníky. Mnozí poslanci jsou v těchto perverzních iniciativách ambicióznější než komisaři. Způsobí škody, a pak je budou řešit akcemi, které způsobí další škody. Vzpomeňme na Covid 19. Uvažování „zelených khmérů“ připomíná stanovisko velkého filozofa Mao Ce-tunga, který na důsledky „kulturní revoluce“ reagoval tak, že je třeba pokračovat, protože někteří správnost nastoupené cesty dosud nepochopili.

Nepodstatné změny jsou možné. Velké změny nastanou dlouho po velkých tragédiích. Více od všemocných neomylných očekávat nemůžeme.

Psali jsme: Green Deal nekončí, právě naopak. Toto k tomu řekl Síkela

Covid, Green Deal, digitální měna? Pracoval pro ně, teď odhaluje, co se chystá

Fanatiků Green Dealu ubývá, oceňuje Kobza. Do sněmovny znovu pozve vědce diskutovat o klimatu

Europoslankyně Gregorová v nedávné debatě načrtla obrázek, že tento nový systém lidem sice zdraží život, ale ty peníze dostane stát, který pak bude moct modernizovat a část z nich vrátit těm, na které to dopadne nejvíce. Je podle vás reálné, aby to takto fungovalo?

V tom má Gregorová pravdu. Takto to opravdu funguje. Nejdřív se působí škody a pak se rozdávají dotace některým poškozeným, kteří umějí vyplňovat žádosti a uplatňovat je včas podle pravidel stanovených Evropskou komisí. Finance mohou pocházet z různých zdrojů. Evropská unie žádné zdroje netvoří. Na její plýtvání není zdrojů dostatek, půjčuje si u komerčních bank. Splácet to budou občané.

Například „Nástroj pro oživení a odolnost“ byla gigantická půjčka údajně na řešení hospodářských problémů po covidu. Byl jsem tehdy terčem útoků a posměchu, protože jsem byl z celého Evropského parlamentu jediný, kdo hlasoval proti. Počítalo se se splácením tohoto dluhu do roku 2058. No a minulý týden 180 poslanců hlasovalo proti schválení zprávy o čerpání dotací, protože cílů nebylo dosaženo a mnohé projekty byly neefektivní, ovšem dluh se bude splácet ještě déle.

Nedávno jste se účastnil cesty vaší frakce Evropa suverénních národů do Bratislavy, která následovala po „Zdechovského misi“, monitorující nakládání s finančními prostředky. Lidovecký europoslanec byl ke Slovensku neobyčejně kritický, jaké byly vaše dojmy?

Pokládám pana Zdechovského za velmi nemravného člověka. Nemá zábrany vychrlit za minutu deset lží, protože ví, že svá tvrzení nebude muset dokazovat. On stál za honem na Babiše prostřednictvím unijních orgánů. Slovensko je v klatbě Evropské unie, protože se nehodlá účastnit unijních akcí, které jsou pro Slovensko zhoubné. Zdechovský se zúčastnil jakési trestné výpravy na Slovensko. Lidé s takovým charakterem dělají stejným způsobem kariéru za každého režimu.

Navštívili jste mimo jiné ministerstvo kultury, jehož ministryně Martina Šimkovičová je dnes v pražských kavárnách oblíbeným terčem povrchních útoků na její vzhled i názory. Jaký byl váš přímý dojem z ministerstva?

Paní ministryně se snaží, aby veřejnoprávní média nebyla nástrojem jednostranné propagandy jako je tomu v ČR a dalších zemích. Vlády konformní se všemi nápady unijních orgánů jsou závislé na dezinformační podpoře jejich činnosti. Z vystoupení paní ministryně jsem pochopil, že se to zatím v praxi moc nedaří, ale ta snaha je příčinou útoků na její osobu a vládu. Delegace naší politické frakce Evropa suverénních národů ocenila její snahu.

Europoslankyně Danuše Nerudová nedávno na jedné debatě představila vizi, že politici musí občany coby spotřebitele vést a vychovávat. Je to podle vás právě to, co má Evropská unie dělat?

Danuše Nerudová dobře reprezentuje převládající tendenci v Evropské unii. Jde o pocit nadřazenosti nad občany. Ráda zdůrazňuje, že je členkou nejsilnější frakce, a proto rozhoduje. Výsledky jsou vidět. Ráda zdůrazňuje, že my naopak vlivní nejsme. Je to pravda, jsme v menšině, škodám nedokážeme zabránit. Výroky paní Nerudové nenechávají nikoho na pochybách o její kvalifikaci.

