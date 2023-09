Pantálek (Svobodní): Pravice, za kterou se (ne)musíme stydět?

reklama

Pravice, za kterou se (ne)musíme stydět

ODS vešla do voleb s Lidovci a TOP 09. Už to by nám mohlo napovědět, že si ODS, i kdyby chtěla, pravicovou tvář neudrží. Proč? Lidovci jako takoví se nebáli chodit tam, kam vítr plane. V roce 2002 vládli se Špidlou, Grossem a Paroubkem. V roce 2006 přebíhal Miroslav Kalousek sem a tam, jednal jak s ODS, tak i s ČSSD a KSČM. V roce 2013, kdy se vrátili do Poslanecké sněmovny, se rozhodli Lidovci, v čele s Pavlem Bělobrádkem jít do vlády s Andrejem Babišem a Bohuslavem Sobotkou. Přeskočme jedno volební období a můžeme vidět Lidovce v údajně pravicové koalici SPOLU.



To musela být dřina, působit na levicové voliče. kteří vlastně chtějí, ať stát ví co si kupujeme, jak nakládáme s vlastními penězi, a pak nám chce mluvit, pomocí daní a odpustků ve formě sociálních dávek, do života. A poté obhajovat slogany SPOLU, že nikdy nezvýší žádné daně.



Slibů o nezvyšování daní, jsme slyšeli hodně

Avšak po rozumném zrušení spotřební daně na pohonné hmoty, se k nám tato daň vrátila. Nemusím snad ani mluvit o tom, co na nás chystají v rámci konsolidačního balíčku.



Sliby o tom, že nás nezadluží

Schodek minulý rok byl 360 miliard.

“Jen” o 7 miliard měl státní schodek se svou vládou Andrej Babiš v roce 2020, vzpomínáte si, jak mu to neustále tehdejší opozice omlácela o hlavu? Nejde o obhajobu Babiše, spíše o kázání vody a pití vína.



Tento nezodpovědný přístup údajně pravicové koalice SPOLU v čele s ODS jenom dělá mylný obrázek o tom, co vlastně ta pravice je. To dává munici nejen sociálním demokratům, ale i například levicově orientovaným Pirátům. Jestli si v krizi zvolíme levicovou vládu, budeme ještě hodně dlouho doplácet za své činy. Ono je totiž relativně lehké, vše svést na tu “zlou pravici”, která ničí republiku pomocí levicových kroků.

Co je ta pravice, za kterou se nemusíme stydět?

Na české politické scéně již nezbývá mnoho subjektů, které by se daly považovat za opravdu pravicové. Na parlamentní úrovni se můžeme bavit jen o Svobodných, kteří teď kolem sebe sbírají mnoho osobností (Karel Diviš, Matěj Gregor, Miroslav Havrda), nejen tyto osobnosti povede do euro-voleb Libor Vondráček. Již nyní můžeme u Svobodných vidět, že si za svými názory stojí i na půdě parlamentu. Například senátor Svobodných Chalupský dlouhodobě hájí nejen brigádníky, kvůli změnám v zákoníku práce, ale i podnikatele, kteří jsou postupně státem tlačeni do kouta. Vedle těchto Svobodných se můžeme bavit ještě o Motoristech, Soukromnících a Konzervativní straně.

Pravice nezvyšuje daně, pravice hájí svobodu ale i následnou zodpovědnost, pravice nám nekecá do života. Tím pádem rozhodně nemůžeme označit SPOLU za pravici.

Převzato z profilu politika.

Jan Pantálek Svobodní

Předseda Mladých Svobodných et. Předseda KrP Svobodných Zlín

Článek byl převzat z Profilu Jan Pantálek

