Paroubek: Šaráda na vodě

Podle ODS vláda v demisi, tedy bez důvěry sněmovny, nemá legitimitu k provádění žádných rozsáhlých personálních změn, jakých jsme byli svědky v minulých týdnech. Naopak A. Babiš vyjádřil své stanovisko v zásadě tak, že podle ústavy necítí žádné omezení pro svou vládu, neboť ústava explicitně nestanoví takový požadavek. Debata, místy přecházející do humorné až tragikomické roviny, po necelých čtyřech hodinách došla k svému závěru tak, že poslanci zamítli návrh na projednávání této věci, čímž schůze skončila a další schůze sněmovny proběhne až 20. března. Debata, neboť poslanci pravděpodobně již pospíchali v pátek do svých domovů, zůstala moudře omezena jen na poslance s přednostním právem. Je to jen dobře. I to co jsme slyšeli, stačilo k tomu, abychom na tuto schůzi raději rychle zapomněli.

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

