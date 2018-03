Paroubek: Univerzální kandidát do všeho?

A podle toho také její panování na pražské radnici vypadalo. Tehdy ovšem, se zejména díky Tůmovi, jako nejsilnější strana v pražském zastupitelstvu, nemusela chovat úplně skromně.

Dnes je ale Tůma v KPMG a TOP 09 v Praze nemá žádného přirozeného vůdce. A proto neváhá sáhnout po svém universálním vojákovi, někdejším místopředsedovi ODS a ministru spravedlnosti za ODS Pospíšilovi. Jiří Pospíšil momentálně dokončuje svůj mandát v europarlamentu. Za rok se totiž uskuteční znovu volby do Evropského parlamentu. Na podzim 2017 byl Pospíšil zvolen, coby čerstvě přijatý člen TOP 09, jejím předsedou. A to proti vůli zakladatelů strany Swarzenberga a Kalouska.

J. Pospíšil řídí tedy stranu ze své eurokanceláře v Bruselu. To je samozřejmě dosti složité. Tak chce být asi Pospíšil české politice trochu blíže. Spoléhá na to, že může být stejně úspěšný, jako byl svého času při krajských volbách v Plzeňském kraji, které ještě v barvách ODS v roce 2012 vyhrál. Ale kde že loňské sněhy jsou? Jiří Pospíšil přestoupil z ODS do TOP 09. A nyní se hodlá ucházet s velkou pravděpodobností jako kandidát své stále ještě nové strany, o místo primátora Prahy...

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Nechci být špatným prorokem, ale myslím si, že universální kandidát zejména do všech možných funkcí J. Pospíšil, může být tentokrát výsledkem své nové strany nepříjemně překvapen. Na druhé straně je ale příjemné, že chce nést za výsledky své strany politickou odpovědnost. Druhým momentem, který je v souvislosti s kandidaturou J. Pospíšila třeba zmínit, je to, že TOP 09 v Praze chce kandidovat na společné kandidátce se Starosty. Obě strany si v podzimních volbách do sněmovny vyzkoušely, jak jsou schopné samostatně kandidovat. Obě strany horko těžko přelezly v podzimních volbách 5% hranici pro vstup do sněmovny. A obě strany dnes v průzkumech veřejného mínění již nejsou zřejmě schopny překročit 5% hranici, nutnou pro vstup do sněmovny.

A jak to řekl klasik „Součet dvou nul, je vždycky jenom nula“...

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.