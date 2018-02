Paroubek: Vydrží soutěže královen krásy?

Už před lety jsem svým nejbližším přátelům a své ženě říkal, že jednou, a to ještě za mého života, nejspíše skončí soutěže královen krásy. Anebo budou omezeny jen na ty ženy, které přicházejí ze společenských vrstev kde jinou možnost společenského vzestupu a vyšších či vysokých příjmů mít prostě nebudou. Ale teď je jaksi všechno jinak. Věci dostaly úplně jinou dynamiku. Ženy si po dvaceti i po více letech začínají vzpomínat (a možná, že někdy v těch vzpomínkách funguje také fantazie), která že to celebrita, který slavný či movitý muž jí dával nemístné sexuální návrhy či jen slovně obtěžoval a nebo je dokonce –jak strašlivé- osahával na nejrůznějších partiích těla a ony, ty trpící ženy z toho měly dlouholetá traumata. A proto to nikomu léta nemohly sdělit. Na předávání prestižních cen Akademie v USA dokonce ženy, předávající ceny, přišly jednotně v černé, a to bez výjimek. Aby se zapojily do této lehce šílené akce. Kariéra některých mužů byla na základě svědectví učiněných ženami po letech zcela zničena či velmi otřesena. Je to zvláštní kam až věci došly.

A nyní i vedení F1 s okamžitou platností zrušilo dlouholetou tradici krásných mladých žen stojících na startovních roštech. Těmto dívkám, které možná trochu dokázaly rozptýlit piloty F1 se říkalo Grid Girls. Podle vedení F1 vystavování hostesek u trati, které probíhalo po desítky let, je zvykem, „který neodpovídá hodnotám naší značky a je v protikladu se společenskými normami naší doby.“ Prostě vedení F1 chce vychovávat své staré i nové fanoušky, aby tak dalo najevo, na čí straně stojí v ohromných společenských debatách o sexismu. Uvidíme, jak budou reagovat fanoušci F1. Asi žádné drama kvůli absenci krásných mladých žen na závodní dráze nebude. Fanoušci rychlých strojů F1 se jistě nepřesunou do erotických či striptýzových klubu, ale budou dál sledovat svůj oblíbený adrenalinový sport.

Ale já se znovu vracím na začátek. Jak dlouho bude trvat, než dojde ke generálnímu útoku moderních sufražetek a jejich mužských podporovatelů na soutěže královen krásy? Bude to pod jinými prapory a hesly než jsem předpokládal, ale nebude to jistě dlouho trvat. Možná za patnáct, možná za dvacet let a možná i dříve. Výsledkem bude mj., že řada mladých krásných žen, které nebudou mít takovou šanci, jakou jim dávají soutěže královen krásy, aby se dostaly do velkého světa, se budou muset zabývat něčím méně atraktivním. Třeba prací. Přiznám se, že nevím, jestli jim to mám či nemám přát. Po tomto fenoménu starého světa, kterým jsou globalizované soutěže ženské krásy se mně bude stýskat.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

