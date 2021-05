Pastuchová (ANO): Další populistické návrhy ministryně Jany Maláčové

reklama

Dnes se do své „sedmičky“ témat nevejdu, ale dělo se toho prostě hodně...

Jednání o nové základně Vodní záchranné služby na vodní nádrži Mšeno (Jablonec nad Nisou - oficiální ) úspěšně pokračují – záchranáři společně s architektonickým studiem finalizují podklady. O bezpečnost na naší nádherné přehradě tedy do budoucna snad bude postaráno z moderních prostor.

I sociální služby, které fungují v Jablonci nad Nisou, byly koronavirem zasaženy. Moc mne potěšilo, že rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu registrovaných sociálních služeb, bylo kladné a jednomyslné.

Naopak mne, i jako členku skupiny přátel Izraele v Poslanecké sněmovně, zamrzel nesouhlas zastupitelů s vyjádřením podpory státu Izrael a vyvěšení jeho vlajky na budovu magistrátu. Já hlasovala samozřejmě pro.

Super! Evropský soudní dvůr nařídil Polsku okamžité zastavení těžby v hnědouhelném dole Turów. Proti pokračování těžby ve zdejším dole se Česká republika ohradila již v minulosti, protože těžba způsobuje pokles hladiny spodní vody a vyprazdňuje studny místním obyvatelům. Oblast polské Bogatynie, kde důl a elektrárna Turów leží, nebude mít ani nárok na takzvané zelené evropské dotace. Výhrady české strany tak bude muset Polsko začít konečně řešit.

S poslanci napříč politickým spektrem stále intenzivně pracujeme na návrhu novely zákona o sociálních službách - sněmovní tisk 1143 (ZDE) a sněmovní tisk 1144 (ZDE). Mrzí mne, že Ministerstvo práce a sociálních věcí svůj očekávaný a slibovaný komplexní návrh vůbec nepředložilo a teď prostřednictvím poslanců ČSSD podává pozměňující návrhy, na kterých nebyla v připomínkovém řízení shoda. Moc tomu nerozumím. Ale nevzdávám to! Tento týden budeme mít s dalšími navrhovateli online konferenci. Jedeme dál!

Jako vystudovaná dětská sestra moc ráda zamknu dveře ústavní péči a kojeneckým ústavům. Ale také stále opakuji, že to jde udělat až tehdy, kdy bude pro všechny děti existovat alternativa péče, aby se jim žilo lépe. Proto mne zamrzel článek (ZDE). A pořád věřím, že vše doladíme hlavně ku prospěchu těch, koho zákonné opatření zasáhne nejvíc a o kom to je …..dětí.

Další věkové skupiny se mohou registrovat na očkování! Od 17. května se mohou k očkování registrovat osoby starší 40 let. Lidé starší 35 let se budou moci přihlásit o vakcínu proti covidu-19 od půlnoci z neděle na pondělí 24. května, věková skupina od 30 do 34 let od půlnoci z úterý na středu 26. května.

Ráda bych se už oficiální cestou seznámila s návrhem důchodové reformy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, který bude nejprve projednávat vláda a pak teprve dorazí k nám do sněmovny… Otazníky stále trvají… Kde na to vezmeme? Nultý pilíř a minimální důchod, dřívější odchod do penze pro náročné profese, bonus 500 korun za dítě, návrh na důchod po 25 odpracovaných letech… Když k návrhu důchodové reformy přidám zkrácení týdenní pracovní doby a další populistické návrhy ministryně Jany Maláčové. Určitě by to bylo hezké, ale znovu se ptám, kde na to vezmeme? A proč ministryně s podobnými návrhy, když musí vědět, že jsou sporné a že v podstatě nemají šanci na projednání touto sněmovnou, přichází 5 měsíců před volbami? To asi nebude náhoda…

Významný člen naší rodiny - psí parťačka Bára ostavila 17.5. své druhé narozeniny a jen čtyři dny nato i svůj svátek podle psího kalendáře. K dvojité oslavě dostala dort z aspiku s kuřecím masem a samozřejmě hračky. Měla velikou radost. Ale stejně nejvíc miluje procházky s námi.

