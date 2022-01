Pastuchová (ANO): Ministr Jurečka neví, kolika domácností a lidí se to bude týkat

reklama

Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, bylo tady už mnoho řečeno z přednostních práv naší paní předsedkyní. Přeci jenom ráda bych se ještě malinko vyjádřila k tomuto sněmovnímu tisku, který, ale to už zde bylo také řečeno, 15. 12. 2021 předložila vlastně bývalá vláda jako sněmovní tisk 97. Chápu, že současný pan ministr, současná vláda bez důvěry ještě, když to takhle řeknu, tento sněmovní tisk stáhla, aby mohl jít tento sněmovní tisk ve stavu legislativní nouze, a doplnil tam vlastně dvě věci nebo navýšil tam jednu dávku a rozšířil tento okruh osob na podnájmy, a jak máme v systému, tak asi budeme hlasovat o rekreačních objektech, aby ten okruh lidí byl větší.

Co kvituji a jsem za to opravdu moc ráda, že tam je zmocnění vlády vlastně se rozhodnout, že pokud ta cena půjde ještě výš, tak může ještě navýšit tyto normativní náklady. Co mi tam chybí, a toho se bude týkat i můj pozměňovací návrh, který načtu v podrobné rozpravě, je, že vláda sice si dala tu možnost navýšení, ale vlastně teď nevím, jestli bude chtít, nebude chtít, budou peníze, nebudou peníze, takže vrátím se k tomu, že můj pozměňovací návrh, který podávám společně s panem poslancem Juchelkou, se týká změny jednoho slova, a to, že vlastně vládě ukládáme povinnost, že těmto nízkopříjmovým občanům ty peníze ne může, ale zvýší. Je to jedno slovo. Místo "může" je tam, že to zvýší. Protože pojďme dát, vyslat zprávu tedy, že to není teď jen jedno gesto, ale že ty občany, i když bohužel se to netýká všech, jak navrhovala naše bývalá vláda našimi zákony, tak že ty lidi nenechá ve štychu, a opravdu jim slibuje - ne, že může, ale že jim pomůže.

Další věc. Pan ministr Jurečka vaším prostřednictvím nám na výboru pro sociální politiku zodpověděl několik dotazů. Jsem ráda, že tady ty odpovědi i od něj byly slyšet na plénu, nicméně náš návrh na nulové DPH neprošel kvůli tomu, že by to mělo vliv na další deficit státního rozpočtu. Nicméně my dneska, ani pan ministr Jurečka, jak nám řekl, opravdu neví, kolika domácností a kolika lidí se to bude týkat. Teď tam přibyly podnájmy, teď tam přibude rekreační ubytování s trvalým bydlištěm a zde se vychází jenom z analýzy pana Daniela Prokopa, který říká, že to bude zhruba 250-280 tisíc domácností. Tam opravdu nebyly zahrnuty teď ty rekreační domy, tam opravdu mnoho, můžu říct i seniorů, co znám z okolí, žije a to tam vůbec není započítáno. Takže mně opravdu chybí, kolik to ve skutečnosti bude stát, protože odkazujete se tady, že máme rozpočet takový, jaký je, a proto si nemůžeme dovolit pomoct i střední třídě, které se to samozřejmě dotkne také. Dotkne se to všech domácností a na tu střední třídu to dopadne úplně jiným způsobem.

Dále jak řekla tady paní místopředsedkyně Mračková Vildumetzová, ze svého okolí vím, že - nebo já jsem se dneska na to ptala i pana ministra na výboru pro sociální politiku, máme seniory, kteří nemají internet, vůbec nikdy nebyli na úřadu práce a i mají ten stud na úřad práce jít. Může se jednat o handicapované lidi. Mnoho úřadů práce není ani ještě dosud bohužel přizpůsobeno na handicapované, i když ve většině ano, ale budou tam stát fronty společně s těmi, kdo si pro ty dávky chodí každý měsíc. Takže oni se zařadí do té fronty a budou tam čekat. Oni se stydí, takže mně přijde, že spíš tato vláda spoléhá na to, že si pro to polovina lidí nepřijde a stát ušetří místo toho, aby tedy pomohla všem. A protože nevím, jaký ten dopad, kolik těch domácností bude a kolik vlastně to bude stát peněz - víme to, že to nebude třeba podobné tomu, co navrhovala naše vláda s odpuštěním DPH? Já to nevím. Já si můžu myslet, že ne, ale může to dopadnout úplně jinak. S tím, že vlastně je zde možnost navýšení normativních nákladů na bydlení, kdy vláda teď tam má "může", já navrhuji, ne že musí, ale že to udělá, že to zvýší. Takže to může udělat několikrát a dostaneme se na částku, kterou jste vyčítali naší vládě.

Další věc, která zazněla. Takže já jsem se ptala na konkrétní pomoc pro starého seniora, kterému je 80 let, nemá internet, nemá příbuzné, ale je soběstačný, nikdy na úřadu práce nebyl, jestli bude nějaké call centrum. Pan ministr mi řekl, že už je. Teď řekl, že bude. Takže já budu jenom ráda. Byl tam další problém, a to bych byla ráda, aby na to pan ministr nezapomněl. Slíbil, že se tím bude zabývat, že tady máme i občany, kteří jsou na provozu energie závislí svým zdravím. Jsou to lidé, už dneska máme lidi doma na ventilátoru, na různých přístrojích, kteří jsou vlastně připojeni na tu elektriku a opravdu ji potřebují ke svému životu. Takže aby tady se i zohlednilo to, že tito lidé, tyto lidi to postihne a oni bez té elektriky opravdu můžou být doma, zaplať pán bůh za to, že už tyhle možnosti zde v naší republice máme. Já jsem za to strašně ráda. Ale pojďme myslet i na tyto lidi, kteří opravdu jsou závislí na těchto přístrojích.

Takže já se v podrobné rozpravě opravdu přihlásím k pozměňujícímu návrhu, který opravdu mění jenom to, že vláda ne může, ale zvýší příspěvek nebo navýšení měsíčních normativních nákladů, pokud opravdu ty normativní náklady se budou zdvihat, a ne že to bude záležet na benevolenci vlády a buď jo nebo ne anebo teď se s tím nebudeme zabývat. Tak když už jste udělali tento krok, že chcete pomoct, tak slibte těm občanům, že to nebyl jenom planý slib, ale že to dodržíte i v budoucnosti. Děkuji.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

