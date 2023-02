Pastuchová (ANO): My jsme měli covid, vy máte válku na Ukrajině

reklama

Děkuji, pane předsedající. Tak já jsem zde mluvila krátce při prvním čtení. Mezitím proběhl výbor pro sociální politiku, kde jsme se tomuto sněmovnímu tisku věnovali dlouhou dobu, měli jsme mnoho dotazů. Musím říct, a děkuji Ministerstvu práce a sociálních věcí, že nám včera poslalo vlastně podklady, které jsme si vyžádali, a poslalo nám také modelové příklady výpočtu humanitární dávky. Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10456 lidí

Co se myslím nejvíc diskutovalo na tomto výboru nebo bylo jedno z hlavních témat, bylo prověřování majetku ukrajinských uprchlíků, kde nebylo specifikováno, jestli se tento majetek bude monitorovat na Ukrajině, což si myslím, že je docela nemožné, a tedy vím od pana předsedy, vaším prostřednictvím, výboru pro sociální politiku, že byl snad - já jsem to nečetla, já se omlouvám - vypracován pozměňovací návrh, který tento majetek vlastně zužuje na Českou republiku. Takže to si myslím, že je v pořádku a jsem ráda, že se to i pro usnadnění práce těch, kteří by to měli zjišťovat, tam dalo.

Dále jsme se ptali - a já jsem docela nebo mrzí mě, že tu není pan ministr financí, protože pan ministr Jurečka vaším prostřednictvím určitě neví nebo třeba už to ví - byl tam dotaz na výboru pro sociální politiku, že když se začala připravovat první pravidla pro zjišťování a poskytování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, byla zveřejněna informace, že náklady, které tím státu vzniknou, budou částečně uhrazeny z prostředků Evropské unie. Od té doby je pomoc poskytována, ale o finanční úhradě z Evropské unie zatím neslyšíme. Proto jsme se 8. prosince na to ptali, ale přítomní zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí o žádném jednání ohledně této podpory nevěděli. Odkázali nás právě na Ministerstvo financí a já jsem myslela, že tady pan ministr bude nebo nevěděla jsem, tak jsem se ho chtěla zeptat, zda a s jakým výsledkem jednání probíhala nebo probíhají ta jednání.

Určitě za sebe a myslím, že za všechny jsem ráda, že poskytujeme pomoc ukrajinským uprchlíkům a s lex Ukrajina 6 samozřejmě budeme souhlasit. Ale ještě, když jsme dostali včera ty modelové příklady výpočtu humanitární dávky, tak je fajn, že se to upravilo podle připomínek Ministerstva financí, to je dobře, oproti dávkám „pro naše lidi" je to ale podstatně jednodušší a tudíž dostupnější. Tím, že všichni budou mít jednotné náklady na bydlení podle nařízení vlády, bude někdo vydělávat a někdo prodělávat, respektive pro někoho budou tím nařízením vlády stanovené náklady nadsazené a pro někoho nedostatečné.

V době přijímání tohoto zákona já vlastně nevím, v jaké výši je vláda stanoví. To bude nařízení vlády - já to nevím. Z čeho se bude vycházet? Zvlášť v této době, kdy je to turbulentní, protože náklady na energie klesají, ale nerovnoměrně a nikdo neví, na jak dlouho. Vím, že s tím asi nic nenaděláte, ale prostě je to tak a to jsem říct musela.

Určitě tady budou mluvit mí kolegové, kteří budou mluvit o paragrafu, o kterém jsme se taky zmiňovali, a to je zrušení nějakých bodů u logopedů. Byli přítomni zástupci Ministerstva zdravotnictví i pan ministr, který se nám snažil toto vysvětlit. Ale k tomu bude mluvit moje kolegyně paní poslankyně, vaší prostřednictvím, Mádlová, která určitě zdůvodní, myslím, že i pozměňující návrh, který bude vkládat do systému.

Já se stále bojím toho, že Úřadu práce a České správě sociálního zabezpečení naroste administrativní práce se všemi těmito novými tiskopisy. Byli jsme ubezpečeni, že ne. Já pořád říkám, že chybí digitalizace, ale vy nám zase oplácáte o pusu, že jsme tam byli osm let a neudělali jsme pro to také nic. Ale myslím si, že jako vy se teď vymlouváte, že řešíte jiné věci, tak my bychom mohli dělat to samé. My jsme měli covid, vy máte válku na Ukrajině. Takže k tomu se vracet nebudu.

Bude se hodně hovořit také, nebo hovořili jsme také, na výboru pro sociální politiku ohledně příspěvků na solidární domácnost. Protože mi to tedy bylo vysvětleno několikrát, ale vlastně solidární domácnosti by dostaly finance, když tam bude ta naše osoba s nimi sdílet tu domácnost. Což asi je nekontrolovatelné. Protože když budu mít svůj byt, který mám na sebe napsaný, tak si neumím představit, že by tam někdo chodil, protože už tak je málo zaměstnanců, kontrolovat, jestli tam opravdu jsem nebo nejsem. Nevím, jestli ty modelové příklady výpočtu humanitární dávky mají všichni poslanci, anebo jenom poslanci výboru pro sociální politiku. Je to docela zajímavé počtení. Ale stále říkám, že my nevíme, jaké bude to nařízení vlády. To si rozhodnete sami a my vlastně nevíme, jaké to bude.

Protože je skoro jedna hodina a určitě po mně chce vystupovat ještě hodně mých kolegů a kolegyň, tak to zkrátím a dám příležitost i jim, aby mohli říct i své příspěvky, abychom to stihli. Děkuji.

