Pastuchová (ANO): Ptám se, kde je ta vaše chyba v tom pozměňovacím návrhu

Děkuji, paní předsedající.

Mnoho bylo řečeno ve faktických poznámkách než na mě přišla řada. I já zdravím své kolegy, se kterými pracuji od roku, jsou mladší, ale já od roku 1989 jako záchranář. A děkuji za to, že jste přijeli. Taky se mi nemluví lehce, ale já nechci, aby mi tady zase, vaším prostřednictvím, někdo z předsedů klubů řekl, že tady hrajeme nějaké divadlo a že tady jsou emoce. Kolega je emotivní. Mě to taky štve, co se tady děje, protože opravdu o mnoha z vás vím, že dneska to vaše, asi nezvednete ruku proti, to by bylo už opravdu za hranou, takže se asi zdržíte, to je to samé, že to schváleno nebude.

Minule, v pátek, když jsme měli tento zákon projednávat a přijeli sem na podporu záchranáři a kolegové z horské služby, nám pan předseda, vaším prostřednictvím, Výborný řekl, že se tento zákon nemůže projednávat, protože tu není pan ministr Jurečka, což jsme pochopili, byl omluven, oukej. Ale řekl ještě jednu věc. A já bych chtěla opravdu znát odpověď na to, co jste tu řekl. Bohužel jsem si to nevyjela ze stenozáznamu. Myslím, že to nahoře všichni kolegové slyšeli, vy jste řekl, že ten pozměňovací návrh je špatně, že je legislativně špatně. A já jsem řekla, že jsme to měli na garančním výboru pro sociální politiku, kde jsme tento pozměňovací návrh hlasovali. Byli tam zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a nikdo nás na tu chybu, já nevím jakou, neupozornil. Řekl jste, že zaměstnanci Ministerstva práce pečlivě pracují na tom, aby se to opravilo, a že se rozhodnete svým hlasováním, až tu bude pan ministr Jurečka. Takže se ptám, kde je ta vaše chyba v tom pozměňovacím návrhu, konkrétně v tom pozměňovacím návrhu kolegy Brázdila, Maška a mém. Jestli mi odpovíte, byla bych moc ráda. Jestli je to ta chyba, že tam chcete zapojit zaměstnavatele? To není chyba, to chcete. Já chci vědět tu chybu v tom konkrétním pozměňovacím návrhu načten.

Jak řekla kolegyně Berenika Peštová, vaším prostřednictvím, pane ministře, vy tady před nás předstoupíte s tím, že chcete a že to tady všem říkáte i kolegům nahoře, že jste přišel vlastně opravit chybu, kterou jsme udělali v minulém volebním období, a to jsou pěstouni. Já s vámi souhlasím. Určitě tu nápravu podpořím. Ale ta samá chyba, jak tu řekli kolegové, se stala i při tomto pozměňovacím návrhu a my ji teď chceme napravit. Já jsem za vámi byla a říkám, prosím, schvalte, připravujete, já to chápu, my když jsme byli ve vládě, také jsme některé vaše pozměňovací návrhy neschválili, protože jsme si chtěli tu mašličku udělat sami, že je to náš návrh, tady bych to úplně smazala, protože ten zákon platí, jenom nejde vlastně uplatnit v praxi. Takže pěstouny, ač si jich vážím, také s nimi komunikuji, těm to dneska opravíme.

A vy jako pojistku, jenom pojistku, kterou byste si mohl dneska udělat a pak v klidu pracovat a nemít stres s tím, jestli to stihnete do 1. 1. 2023... Když to stihnete, fajn. Ale jak mám informace, taky bych se vás ráda, prostřednictvím paní předsedající pane ministře, zeptala, jestli nám tady řeknete nebo zodpovíte, že to, co připravujete v tom vašem novém zákoně, bude pro ty záchranáře úplně stejné, jako to navrhujeme my, s tím, že opravdu po směnném provozu, dvaceti letech na záchrance, odpracování hodin budou mít možnost, ne že půjdou, budou mít možnost opravdu o těch pět let, jestli tohle tam je. Protože já jsem slyšela, že to tam není, že tam je rok, dva. Tak pojďte jim říct - ano, já to stihnu do 1. 1. 2023 úplně stejně o těch pět let, ale dám to já, ministr Marian Jurečka, nedáte to vy, záchranáři.

Takže první věc, jaká byla chyba v tomhle pozměňováku, legislativně technická. Druhá, jestli v návrhu vašeho nového důchodového pojištění náročných profesí bude pro tyhle záchranáře úplně to samé jako teď, tedy těch pět let po odpracování se zapojením zaměstnavatelů, jak vy říkáte.

A jak řekla kolegyně Berenika Peštová, vaším prostřednictvím, opravdu mám strach, protože tu jsem třetí volební období, vím, jak legislativa probíhá. A to, že tady vysvětlovala paní kolegyně Peštová, vaším prostřednictvím, legislativu, jak to tady je, to nebylo pro vás, vy ji znáte, to bylo pro ty lidi nahoře, protože jim je to úplně jedno, jestli tady je první, druhé, třetí čtení, Senát vrátí - nevrátí, pan prezident. To bylo pro ně.

Jako vy jste vysvětloval, co se stalo v minulé volebním období, že jsme tedy to nechali projít Senátem kvůli těm maminkám a pětistovce. Ale my to dneska jako pojistku tady můžeme opravit. Opravíme to, oni budou v klidu, že to od 1. 1. 2023 může platit, a vy, pokud předložíte - a nestalo se to tu jednou - vy když předložíte nový zákon, no tak se to vloží do nového zákona a tohle prostě nebude platit. Ale vždyť vy si můžete udělat pojistku dnes, že to dnes napravíte, pokud jste tady, pokud nám řeknete tedy, já o tom mám pochyby, že v tom zákonu, který navrhujete, to bude pro ty záchranáře úplně stejné, jako je tento náš pozměňující návrh. Já mám totiž strach, že nebude. Já mám totiž strach, že se tam těch pět bere na nějaký rok, dva. Vzpomeňte si na to, až ten zákon budeme tady schvalovat, ten nový zákon od Ministerstva práce a sociálních věcí. (Obrací se k lidem na balkoně.)

Já jsem si tady - teď se mi to ztratilo z telefonu, zkusím to z hlavy říct - tiskovou zprávu, sedí tam i zástupci odborů, kteří apelují na vás, abyste to schválili. Chtěli, abychom to vrátili tedy do druhého čtení s tím, aby se upravila ta chyba, která je v tom pozměňujícím návrhu, kterou nám pan předseda, vaším prostřednictvím, Výborný v pátek řekl, že tam ta chyba je, a vrátit to do druhého čtení. A to stihneme, úplně lehce. Ale vy nechcete, vy prostě tu mašličku si chcete dát sami. Mě to mrzí, řekla jsem to i minule, že na tom pozměňováku s námi spolupracovali kolegové z koalice. Záchranáři - nevím, jestli jsou záchranáři, ale duchem záchranáři - a prostřednictvím vaším, pane předsedo Výborný, víte, my záchranáři ty emoce máme a máme je pořád celých třicet let, když tam jezdíme. Ale mně přijde, že vy nám to tady vyčítáte. Jestli politik nemá emoce, tak my je máme, prostě se tak projevujeme.

A na závěr. Opravdu to neberte jako urážku, opravdu ne. Začíná nám tady nová vlna covidu, všude. Máme přes 2 tisíce nakažených, vůbec se o tom nemluví. Mrzí mě, že tu dneska není pan ministr zdravotnictví, protože ti záchranáři se týkají zdravotnictví. My děláme zákon nyní o důchodovém pojištění, to je pravda, ale oni pracují pro zdravotnictví. Já nevím, jestli jste někde četli teď, že vám děkuje - ne, on není covid, teď nejste tak vidět, teď nejste tak potřeba, teď děláte tu svoji běžnou práci. Neděláte, protože máme tady zase, jak vím od kolegů svých, uprchlíky, kteří také potřebují vaši pomoc, taky máte mnoho výjezdů k těmto lidem, je léto, jsou úrazy, všichni víme, záchranáři, že v létě je s turismem spojeno výjezdů daleko víc, víc úrazů, než zase třeba těch interních věcí. Ale ta vlna se nám blíží. Já si myslím, že blíží, já bych byla nerada, aby se to rozjelo tak, jak to tu bylo, ale máme tu přes 2 tisíce a může se stát, že v létě ti záchranáři se opět dostanou do situace, že si vezmou na sebe ty kombinézy bílé, nepropustné, po každém výjezdu zpocení budou dezinfikovat všechny sanity a zase to budou oni v té první vlně, kteří pojedou naplno.

A teď se vrátím k tomu, co jsem chtěla říct. Když jste byl, pane ministře, jmenován do funkce ministra práce a sociálních věcí, tak jsem řekla, že vás znám, že jste pracovitý, ale že vás znám z pozice ministra zemědělství, protože to vám asi šlo. Teď děláte Ministerstvo práce a sociálních věcí. A teď bez urážky, já si myslím, že kdybyste třeba vyměnil traktor v létě za sanitku v neoprenu, v čem tam jezdí, a byl jste tam s nimi ten měsíc při covidu, dva, tak že byste dneska možná to vaše rozhodnutí změnil.

Já opravdu na všechny apeluji. Zamyslete se nad tím, pro co dnes hlasujete vy nehlasujete pro nic jiného, než pro legislativně technickou změnu chyby, kterou jsme udělali, přiznali jsme to, mrzí mě to, hlasovali jste pro to. A já říkám, když to schválíme, je to pojistka, pojistka toho, že i když připravíte vy v mašličkách nový zákon o důchodovém pojištění s tím, že nám tedy, doufám, odpovíte na to, že tam bude úplně to samé - těch pět let po odpracování všech těch hodin a šedesát let věku zaměstnance, jestli tam bude to samé, tak pojďte si udělat pojistku a pracujte v klidu, úplně v klidu. Ale já jsem přesvědčená o tom, že tam nedáte pět let. Vzpomeňte si na to, budou tam rok až dva. A pak se podívejte těm lidem do očí.

Děkuju.

