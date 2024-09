Pata (PRO): Ochrana přírody musí být komplexní

Ústecký kraj je známý svou průmyslovou minulostí, která zanechala značné ekologické škody. Jaké konkrétní kroky plánuje hnutí PRO prosadit, aby došlo k účinné revitalizaci znečištěných oblastí a zlepšení kvality ovzduší v regionu?

To ano, ale od dob mrtvých lesů, nedýchatelného smogu a barevných řek uplynulo mnoho času, kdy se pro zlepšení životního prostředí udělalo opravdu hodně. Lesy se opět zazelenaly a nebýt kůrovce, byly by stále zelené. Díky novým technologiím v tepelných elektrárnách a teplárnách, jako jsou odsíření a filtry na odpopílkování, se kvalita ovzduší zlepšila. Voda v řekách je čistá díky čistírnám odpadních vod, kde se do vody vrátily ryby i vodáci. Je důležité v tomto procesu neustrnout a pokračovat ve snižování znečištění krajiny. Naším cílem je revitalizace znečištěných brownfieldů a průmyslových oblastí prostřednictvím ekologických projektů, důkladné dekontaminace půdy a vod a podpora zalesňování a rozšiřování zelených ploch.

Transformace energetiky je velkým tématem, zejména v Ústeckém kraji, kde těžba uhlí stále hraje klíčovou roli. Jak vidíte budoucnost tohoto odvětví a jak by měla probíhat změna směrem k udržitelným zdrojům energie, aniž by to negativně dopadlo na zaměstnanost?

Těžba uhlí má v Ústeckém kraji svou historii, ale je jasné, že její budoucnost je omezená. Naší vizí je postupný a spravedlivý přechod na obnovitelné zdroje energie, jako jsou větrné, solární a geotermální technologie. Klíčové je, aby tento proces probíhal s ohledem na pracovní trh. Plánujeme rozsáhlé rekvalifikační programy pro pracovníky z uhelného sektoru, aby se mohli zapojit do nových odvětví v oblasti čisté energie. Navíc by se měla vytvořit nová pracovní místa v oblasti výstavby a údržby obnovitelných zdrojů, čímž se minimalizuje negativní dopad na zaměstnanost.

Přírodní bohatství Ústeckého kraje, jako je České středohoří nebo Labské pískovce, čelí stále většímu tlaku ze strany rozvoje infrastruktury a turismu. Jak hodláte zajistit, aby ochrana těchto oblastí nebyla jen formální, ale skutečně efektivní?

Ochrana přírody musí být komplexní. Příroda na Ústecku je opravdu krásná a zaslouží si ochranu. Ochrana začíná u vzdělávání, tedy prevence, kdy lidé vědí, jak se chovat, bez toho, aby nad nimi visel Damoklův meč v podobě strážce a pokuty. Pokud prevence selže, je třeba posílit i represivní složku v podobě strážců. Nicméně tito lidé by neměli být vnímáni jako „lesní policisté“, ale jako přátelští parťáci, se kterými rádi prohodíme pár slov. Chceme prosadit přísnější regulace pro nové infrastrukturní projekty v chráněných oblastech a důsledně dodržovat principy trvalé udržitelnosti. Udržitelný turismus je další cestou, jak můžeme chránit přírodu a zároveň podpořit ekonomiku regionu.

Dlouhodobým problémem je odpad, který v Ústeckém kraji často končí na skládkách. Jak hodnotíte současný stav a jaké změny byste prosazoval k dosažení udržitelnějšího a ekologičtějšího řešení tohoto problému?

Na odpad je dobré pohlížet jako na příležitost, nikoli problém, ale je třeba se na něj zaměřit trochu jinak. Jako u všeho je důležité vzdělávání a osvěta (nikoli zelená ideologie), tedy jak odpadu předcházet, jak ho efektivně využívat a co nejméně skládkovat. Češi jsou ve třídění opravdu dobří, ale většinou nám chybí koncovka – tedy ten, kdo odpad zpracuje. Takže se někdy může stát, že vytříděný odpad nemá kdo zpracovat, nelze ho energeticky využít a skončí na skládce. Proto máme v programu podporu inovativních způsobů využití odpadu, jako je například výroba syntetických paliv z plastů. Chceme zavést přísnější pravidla pro třídění odpadu a podporovat rozvoj technologií pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu, jako je kompostování nebo výroba bioplynu. Naším cílem je úplné zamezení skládkování odpadu v regionu do roku 2035 a přechod k cirkulární ekonomice, kde jsou suroviny opakovaně využívány.

Klimatické změny přinášejí do Ústeckého kraje riziko sucha i záplav. Co by podle vás měly být prioritní kroky v přípravě regionu na tyto extrémní projevy počasí a jak by měla vypadat konkrétní opatření na ochranu obyvatel a infrastruktury?

Je nutné zavést preventivní opatření na ochranu proti suchu a záplavám. V prvé řadě je důležité revitalizovat vodní toky, obnovovat mokřady a zlepšovat schopnost krajiny zadržovat vodu. V městských oblastech bychom měli podporovat zelené střechy, nádrže na dešťovou vodu a budovat systémy pro řízenou retenci vody. Zároveň je potřeba investovat do modernizace vodohospodářské infrastruktury, aby byla schopná zvládat extrémní srážky. Další krokem je systematické školení a informování obyvatel o preventivních opatřeních a evakuačních plánech.

Ekologické zemědělství je často vnímáno jako cesta k udržitelnosti, ale jeho rozvoj v Ústeckém kraji zatím zaostává. Jaké vidíte možnosti pro podporu tohoto sektoru a jakými konkrétními kroky by k tomu strana PRO mohla přispět?

Podpora ekologického zemědělství je pro náš region zásadní. Plánujeme prosadit větší podporu pro farmáře, kteří přejdou na ekologické způsoby hospodaření, a zároveň zlepšit přístup k trhům pro lokální ekologické produkty. Vytvoříme programy na podporu mladých zemědělců a zvýšíme informovanost veřejnosti o výhodách bioproduktů. Chceme také spolupracovat s univerzitami na výzkumu a inovacích v ekologickém zemědělství, aby se region stal lídrem v udržitelném hospodaření.