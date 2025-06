Michálek (Piráti): Kontrolní systém na obraně je dnes nastavený úplně dysfunkčně

Děkuju za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, opravdu nerozumím tomu, proč jsme tady museli dnes tři a půl hodiny poslouchat něco, co by snad patřilo do soudní síně jako obhajoba trestně stíhané osoby. Ale tady v Poslanecké sněmovně to bylo určeno úplně špatnému publiku. My tady, prostřednictvím pana předsedajícího, pane Babiši, vaši kauzu nevyřešíme. Pokud máte závěrečný projev, mohl jste ho říct u soudu. Tam je to místo, kde mají být takovéto záležitosti představeny. Takže samozřejmě si klademe otázku, proč tady taková vystoupení posloucháme. A víme, že jediná kompetence naší Sněmovny ve vztahu k politikům, včetně vás, prostřednictvím pana předsedajícího, je rozhodovat o imunitě.

Takže skutečně, jestli jste nám tím chtěl říct, že pokud vyhrajete volby, tak si schválíte imunitu, protože to je celé politický proces, tak jste tady nemusel tři a půl hodiny kňourat, prostřednictvím pana předsedajícího. Tohle jste si opravdu měl říct včera u soudu a netahat to sem do Poslanecké sněmovny.

Já si myslím, že máme i nějaké důležité návrhy zákonů dneska na programu, například, a paní předsedkyně Schillerová o tom mluvila několikrát, máme tady firmy, které čekají na ESGs, to znamená, ty zprávy o udržitelnosti. Firmy jsou dneska v nejistotě, nevědí, jaké povinnosti podle Evropské unie budou muset plnit, jak budou vykazovat svoje činnosti ve vztahu k životnímu prostředí a tak dále. A měli bychom jim poskytnout mnohem větší jistotu. Ty firmy na to čekají, čeká na to průmysl a způsobuje jim to ekonomické škody.

Samozřejmě si myslím, že máme na programu některé věci, se kterými souhlasit nemůžu, ale přednostně bychom se měli věnovat i těmto záležitostem, nikoliv celý den proobstruovat. A přece jenom teď už máme půl jedné a za chvíli bude schůze končit, takže se obávám, že na té dnešní mimořádné schůzi toho mnoho nestihneme.

A samozřejmě důležité téma, o kterém si myslím, že má smysl se tady bavit a kde jsme nedostali veškeré odpovědi, tak je problematika špinavých bitcoinů, protože jsme tady měli velmi dlouhé jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě a zase jsme tam nedostali pravdivé a úplné informace jako Poslanecká sněmovna. A musíme si uvědomit, že tady jde o velké peníze, protože kvůli tomu, že politici ODS neoznámili ten pokus o praní špinavých peněz policii, tak tím zmařili zabavení výnosu z trestné činnosti o 3 miliardy korun, které měly jít do státního rozpočtu a měly být využity ať už v oblasti justice, tak v jiných oblastech, třeba ve zdravotnictví.

To, co se tady stalo, je, že pan ministr Stanjura tady sice vystoupil, nakonec přiznal, že tam byl, že tam bylo stanovisko od odborníků, od právníků Ministerstva financí, že ho měl k dispozici, ale že zůstalo ležet u jeho šéfa kabinetu pana Filipa Bendy a že k němu se to nedostalo. A ani jsme tady neslyšeli, jaký byl obsah toho stanoviska. A dodneška Ministerstvo financí nezveřejnilo obsah těch dokumentů k bitcoinové aféře. Takže na jednu stranu tady máme premiéra, který neustále mluví o transparenci, a na druhou stranu realita je taková, že doteďka nezveřejnili ani všechny ty dokumenty, o kterých se tady bavíme, nezveřejnili to tajné stanovisko Ministerstva financí, kde úředníci radili ministrovi financí, že do toho nemá jít, že tam je riziko praní špinavých peněz.

Samozřejmě v případě, kde je podezření na takto významnou trestnou činnost, praní špinavých peněz ve vysokém odstavci (?), kvalifikovaná skutková podstata, tak je tam oznamovací povinnost podle trestního zákoníku. V situaci, kdy se dozví státní orgán o pokusu spáchání trestného činu, opět je tam oznamovací povinnost podle trestních předpisů. Takže to je zásadní věc, že tady k tomu oznámení policii nedošlo. A nefungovala nám ministerstva na elementární úrovni.

A do toho ta kauza bobtná tím, že se objevují stále další a další zvláštní okolnosti. Objevil se tady návrh pana ministra financí Zbyňka Stanjury ty bitcoinové zisky zcela osvobodit od daní. To máme mimochodem na programu dnešního jednání, protože na programu dnešního jednání je ten tisk nazvaný JMHZ, neboli Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů a tisk související. A právě v rámci tohoto návrhu zákona chce pan ministr Zbyněk Stanjura osvobodit ty bitcoinové miliardáře od placení daní. Zatímco všichni ostatní slušní lidi musí platit ze svého 30 - 40 procent na daních, odvodech a tak dále, z peněz, které jim vyplatí zaměstnavatel, tak tito bitcoinoví miliardáři podle návrhu ODS nebudou platit žádné daně. Naprosto nepochopitelné, nezodpovědné rozhodnutí ke státním financím.

Dál se tady objevuje znalec pan Berger, který tedy vystupuje při takzvaném otvírání peněženky s bitcoiny, abychom se následně dozvěděli, že to, co nám řekl ministr Blažek o otvírání peněženky, že probíhala za přítomnosti notáře, nebyla pravda, že tam byl pouze ten soudní znalec, kterého zaplatila protistrana, a kromě toho, že pracuje pro pana Jiřikovského, tak pracuje i pro Zbyňka Stanjuru jako jeho odborník na informační systémy tohoto státu. Mimochodem se podílel i na zpracování toho účelového auditu v oblasti digitalizace stavebního řízení, jak nám nabízeli ti právníci, že to můžou zmanipulovat, když budeme hezky mluvit o jejich advokátní kanceláři.

Samozřejmě ti znalci jsou problém, to všichni víme, ale přece jenom ta kritika od pana Babiše a od hnutí ANO v situaci, kdy oni od roku 2014 do roku 2022 zodpovídali za rezort Ministerstva spravedlnosti a předložili vlastní novelu zákona o znalcích, která byla velmi rozsáhlá a která spíše způsobila komplikace a rozvrat v tom systému, než že by pomohla situaci projasnit, měli tam paní ministryni Benešovou, paní ministryni Táňu Malou, byť tu jenom krátkou dobu, pana ministra Kněžínka, pana ministra Pelikána. Byli na tom rezortu osm let a mohli se postarat o to, aby znalecké posudky fungovaly výrazně lépe. A bohužel teď tady jsme slyšeli jenom kritiku na to, že všechno je zmanipulované a za těch osm let se na Ministerstvu spravedlnosti s tím problémem nepodařilo nic udělat.

A další problém je samozřejmě, jakým způsobem k tomu přistoupila nová paní ministryně spravedlnosti Decroix. My jsme nechtěli, aby ODS pokračovala ve vládě na těch silových rezortech, zejména na Ministerstvu spravedlnosti a na Ministerstvu financí, a přesně nám to dalo za pravdu, protože ten postup je strašně těžko pochopitelný.

Paní ministryně si tam přivedla pana Uhlíře. Je to snaha se nějakým způsobem zaštítit autoritou Ústavního soudu nebo bývalého ústavního soudce a on teď vystupuje v médiích, dává tam vyjádření na obhajobu paní ministryně v různých záležitostech a všechno to platíme my z peněz daňových poplatníků. To, aby takovýmto způsobem zajišťoval nějakou veřejnou obhajobu místo toho, aby paní ministryně vystupovala sama za sebe v těch záležitostech, a místo toho, abychom využili státní instituce, které jsou nestranné a které mají pojistky a garance ze zákona, že tam nebude docházet k účelovým manipulacím, a jsou tam zastoupeni všichni aktéři, tak místo toho se má najímat advokátní kancelář, aby prováděla audit na zakázku Ministerstva spravedlnosti a my budeme platit další miliony a miliony korun. Takže nejenom že jsme nezískali ty 3 miliardy, o které stát přišel na tom zpackaném zásahu, kdy ODS nenahlásila podezření na praní špinavých peněz na policii, aby si dokázala pospojovat všechny ty prvky, že to nenahlásila policii, aby policie o tom uvědomila státní zastupitelství, toto předneslo na soudě a na základě toho by ten pachatel vůbec nedostal zpátky ty svoje nosiče a zůstaly by zapečetěné nebo by se promazaly.

Takže to jsou všechno ta pochybení, ke kterým došlo. A teď to, co je úplně zjevné, tak bude vyšetřovat nějaký pseudoaudit a budeme se vymlouvat na to, že potřebujeme lépe uchopit procesní správnost darování v bitcoinech na straně Ministerstva spravedlnosti. No, tak tomu přece nemůže nikdo vůbec věřit.

Ano, je to nová situace, moc často se to neděje, že přijde pravomocně odsouzený zločinec, že chce darovat státu peníze, které nemají jasný původ, to se neděje zas tak často, myslím, že to je snad první případ, který se mi teď vybavuje, že by opravdu takhle zločinec chtěl darovat ty peníze. Je to tedy v souvislosti s tím, že jakmile ty peníze by prošly, protekly, oficiálně by byly zlegalizovány státem, tak ti zločinci si už brousili zuby na to, že to bude i důkaz pro tu burzu, že stát k nim přistupuje jako k legálním prostředkům. Tak to zatím vypadá, že se úplně nechytlo, naštěstí.

No, ale v takovéto nové situaci je potřeba použít úsudek. A je potřeba využít procesy, které jsou zavedeny k tomu, aby chránily tento stát před různými loupežníky, například využití nezávislé státní správy, kde máme zavedenou celou řadu garancí a pojistek, aby úředníci státu zpracovávali dobře svoje stanoviska a podklady.

To zafungovalo i v tomto případě. Úředníci dodali všechny potřebné rozbory, ale ministr a jeho politické vedení - tady už to nemůže být jasnější, protože to jsou prostě politici ODS nebo jejich příbuzní - tak se rozhodli, že budou ta úřednická doporučení ignorovat, že to nikomu nenahlásí a pokusí se to zrealizovat po vlastní ose.

Samozřejmě to skončilo špatně, jak asi bylo možné očekávat. Ale co na tom budeme dělat za audit? Jak budeme lépe psát darovací smlouvy od zločinců, abychom si tam napsali... Když už dneska tam bylo napsáno dobrozdání, že ty bitcoiny nepochází z trestné činnosti?Tak samozřejmě jako můžeme si tam zavést nějaký proces - v případě, že přijde zločinec s bitcoinovou peněženkou a bude nám chtít darovat peníze, že budeme tedy číst stanoviska úředníků zodpovědných a že si vytvoříme časovou rezervu na to, abychom prověřili původ těch prostředků.

A to jsou věci, které jsou očividné v podstatě pro každého, kdo vykonává takto důležitou funkci, a pokud ne, tak nemá smysl, aby vůbec takovýto člověk vykonával funkci. A ten problém je kde úplně jinde, a takovýto problém nemůže z podstaty věci odhalit audit, který zadává stranická kolegyně osob, o které jde.

No, a já jsem opravdu velmi rozčílen tím, že ačkoliv jsme si dali žádosti a máme právo podle zákona vyžadovat informace a vysvětlení od příslušných ministrů, tak doteďka jsme nedostali podrobné informace, příslušné dokumenty, které jsme si vyžádali od Ministerstva spravedlnosti, ani od Ministerstva financí. Dokonce Ministerstvo financí vystupuje, Ministerstvo spravedlnosti vystupuje takovým způsobem, že zveřejnilo anonymizovanou osu, na které začernili jména všech těch politiků, o které jde a která jsou známá z veřejného prostoru. Takže místo toho, aby tam bylo jasně napsáno ministr spravedlnosti poslal dopis ministrovi financí, tak tam máme napsáno: vedoucí orgánu státní správy poslal dopis vedoucímu orgánu státní správy. Tak tohle je transparence podle ODS. Je to prostě opravdu předstírání, odvádění pozornosti a snaha zatajit a zamlčet před veřejností, nějak to vymlčet, protáhnout a tak dále. Ale není to dodržování zákona, podle kterého má Ministerstvo spravedlnosti i Ministerstvo financí poskytovat dokumenty poslancům, pokud si je vyžádají.

No, a to není jenom vůči poslancům a poslankyním, to je i vůči dalším zástupcům veřejnosti, vůči novinářům, protože novináři si podávali žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, který tato Sněmovna schválila, a Ministerstvo financí brání novinářům, aby se dostali k těm dokumentům. Takže doteďka nejsou zveřejněna ta stanoviska a je to samozřejmě skandální pohrdání právem, protože Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí se vymlouvá na to, že nemůže dát ty dokumenty z důvodu probíhajícího trestního řízení, že by to mohlo ovlivnit průběh trestního řízení. Jak Ministerstvo financí ví, že by to mohlo ovlivnit průběh trestního řízení? Vždyť to přece musí vědět orgány činné v trestním řízení, a pokud přišla policie a řekla - pane ministře Stanjuro, vy nemůžete zveřejnit tenhleten dokument, kde vám úředníci doporučují, neberte ty špinavé bitcoiny, neberte je, to nemůžete zveřejnit, tak pokud mi policie něco takového doporučila, tak není nic jednoduššího, než aby ministr sem přišel, vzal ten dokument od policie nebo státního zástupce a přečetl nám ho, že tady má písemně napsáno, že nemůže dávat z ruky ty a ty konkrétní dokumenty. Ale není přece možné, aby pod záminkou toho, že policie vyšetřuje tento obrovský skandál, se jak občanům, tak opozičním politikům bránilo v tom, aby se seznámili s materiály, které vytvořili úředníci tohoto státu za peníze daňových poplatníků. To je přece něco naprosto neuvěřitelného. A my tady nebudeme čekat rok nebo dva roky, než policie skončí svoje šetření, to si celé - a to není na policii, tady v tomhletom případě se vláda zase jenom zaklíná policií, snaží se to na ni hodit, ale podle mě tady žádné takové doporučení od policie není, nikdo tady nás s ním neseznámil, státní zástupci se k tomu nevyjádřili. Oni sami nemůžou zveřejňovat věci z trestního řízení, ale to neznamená, že každá instituce, každý úřad, který má povinnost zveřejňovat ty údaje, nemůže sám zveřejnit tu danou informaci podle svého vlastního rozhodnutí, když k ní má přístup. Ledaže by skutečně měl nějaké dobrozdání od policie, že by to mohlo ten účel trestního řízení zmařit, ale v tomto případě jediné, co přichází v úvahu, je, že si tím někdo zkrátka kryje vlastní pozadí tak, aby nepřišel o politický kejhák. Takže v tom je ten základní problém, a to nevyřeší žádný audit.

Pokud bude ODS pokračovat v tom, že bude zatajovat ty dokumenty, o které tady jde, bude je zatajovat novinářům, bude je zatajovat Poslanecké sněmovně, no, tak jaké kroky můžeme v takové situaci podniknout, když není možné vykonávat ani elementární kontrolu toho, jak fungoval ten úřad podle ustanovení zákona, na který (kterou?) máme jako poslanci právo. No, tak v takovém případě buď o tom můžeme mluvit v Poslanecké sněmovně, což děláme, anebo můžeme iniciovat vyšetřovací komisi, tak aby vyšetřovací komise minimálně dohlédla na to, že všechny ty dokumenty, které jsou v téhleté kauze, budou zveřejněny. Ne že přijde s nějakým závěrem, ale že si vyšetřovací komise vyžádá všechny ty dokumenty, které se teďka tak pečlivě na rezortech ODS utajují, a vyšetřovací komise potom ty dokumenty zpřístupní veřejnosti tím, že se přečtou na jednání vyšetřovací komise.

Nebo můžete mi někdo vysvětlit, jak je možné, že Seznam Zprávy a Deník N mají k dispozici dokumenty, které nemají k dispozici poslanci a poslankyně této Poslanecké sněmovny? O tom, jak funguje Ministerstvo financí? No, jak máme kontrolovat fungování Zbyňka Stanjury, když on odmítá dát ty dokumenty? A jenom se nějakým způsobem ocitnou u pár novinářů, kteří je ale taky nezveřejnili, takže ty dokumenty doteďka jsou nepřístupné. A jak to bylo? Proč jsme je tady neměli, když jsme k tomu měli mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny? Tehdy jsme se měli sejít a na základě dokumentů si podrobně rozebrat tu časovou osu a všechny tyhlety záležitosti. Nebo proč jsme ty dokumenty neměli, když bylo jednání o nedůvěře vládě? Tehdy měla mít Poslanecká sněmovna k dispozici ty dokumenty, co ODS utajuje. A samozřejmě jediný dojem, který to vyvolává, je, že ti politici ODS, konkrétně Zbyněk Stanjura, se snaží, seč mohou, odložit ty dokumenty, odložit zveřejnění těch dokumentů, protože obsahují části, které vypovídají o tom, že ve své funkci selhali. To je jediný důvod, který je patrný z tohoto postupu. Jinak se zákonem to nemá nic společného, je to protiprávní obcházení práva na informace a práva na kontrolu Poslanecké sněmovny vůči vládě.

No, a tady pořád vycházejí nějaké články, zejména to vydávají teda média a komentátoři, kteří jsou provázáni se současnou vládou, že voliče už dneska korupce nezajímá. No, tak to je úplný nesmysl. A samozřejmě když jdete po ulici a bavíte se s lidmi, jako my jsme dělali kampaň Máte přání, tak každý šestý člověk minimálně sám od sebe mluvil o tématu korupce a těch kauz. Jestli mají lidi maximálně v něčem nejasno, tak že ta kauza je tak zmatená, a je samozřejmě zmatená kvůli tomu, že se kolem toho ze strany ODS vaří mlha. A že koaliční partneři v sobě nenašli špetku odvahy, aby vyzvali svoje vládní souputníky k tomu, aby vyvodili nějakou odpovědnost. No, my jsme tady viděli pana ministra Jurečku, jak se bil v prsa, že chce, aby byla zveřejněna časová osa, tak to se mu povedlo, byla zveřejněna časová osa, kde ale ty podstatné věci jsou začerněné a nejsou tam ty dokumenty. Tak jestli teda opravdu bylo cílem dosáhnout rozkrytí té kauzy, tak myslím, že jsme se nikam neposunuli.

Ale zpátky k tomu vaření mlhy a k tomu pokusu o zlehčování tématu korupce. Já to samozřejmě chápu, že těm zkorumpovaným politickým stranám a těm, kteří si zakrývají jedno nebo obě oči před korupcí vyhovuje, že se o tom tématu nemluví, nebo že se snižuje. Ale vždyť se podívejme na tuto Poslaneckou sněmovnu. Začali jsme tím, že tady vystupoval pan Babiš na téma čapák, dotační podvod, zkorumpovaná dotace, 50 milionů. Nikdy to neměl dostat.

Hnedka dál, další vystoupení na téma bitcoin, další korupční kauza. Nenahlásili policii podezření na praní špinavých peněz a připravili tím stát o tři miliardy. Takže co jiného tato Poslanecká sněmovna řeší, než jsou korupční aféry a samozřejmě že je to nepříjemné. Ale lidi od nás očekávají, že ty věci budeme řešit, a že je dotáhneme k tomu, že se vyřeší, že je dotáhneme do konce. A ne, že to tady skončí, že se to zamete pod koberec. A my Piráti se toho nemusíme bát, my nemáme takovéhle korupční kauzy. A lidi to štve a je potřeba vyzývat vládu a hnát vládu k odpovědnosti k tomu, aby dělali v téhleté záležitosti reálné kroky.

Takže nemají pravdu ti politologové, kteří říkají, že korupce už nikoho nezajímá. Naopak, ta míra korupce i to, co jsme viděli třeba v kauze Motol, tak prostě je pořád velmi vysoká a s tím, co se na nás valí, valí se na nás povinné navýšení peněz na obranu, tak prosím vás, ať mi nikdo neříká, za posledních kolik, za posledních pět let rozkryla Vojenská policie velkých hospodářských kauz nebo kauz hospodářské kriminality a korupce? Ačkoliv tam plynulo několik stovek miliard korun. Já vám to řeknu. Nula. My máme Vojenskou policii, která rozkryla přesně nula velkých kauz závažné kriminality. A je to bohužel dáno tím, že někdo přišel v době pana Nečase a vlády paní Nagyové, která řídila Vojenské zpravodajství, se skvělým nápadem, že se činnost, že se vyšetřování korupčních kauz v obraně přesune pod Vojenskou policii, která je taky pod Ministerstvem obrany, takže ministr obrany řídí ministerstvo, které zadává ty zakázky. Ministr obrany má v baráku i Vojenskou policii a Vojenský zpravodajství, který špicluje na tu Vojenskou policii. Takže i kdyby něco chtěli, i kdyby chtěli něco odhalit, tak se o tom dřív dozví člověk, lidi z vedení ministerstva, o korupci v oblasti obrany. Takže za těchhle těch okolností samozřejmě korupce lidi zajímá, protože pokud budeme zvyšovat výdaje na obranu, a já jsem pro to, aby se víc peněz dalo na obranu, tak není přece možný, že se budou tolerovat prostě 30procentní desátky v oblasti obrany.

Nebo ty podvody, kde to nikdo nekontroluje, jakost dodané munice a všechny tyhle ty záležitosti. Ten kontrolní systém je dneska nastavený úplně dysfunkčně a za takové situace si nemůžeme skutečně dovolit dávat do toho dalších 100 miliard korun ročně navíc, když nemáme nastavený kontrolní mechanismus, aby se nám ty peníze nerozkutály. To musí jít ruku v ruce s tím, že tam lijeme další peníze, tak se musíme zasadit o to, aby skutečně fungoval tento systém.

A bohužel paní ministryně tady o tom nemluví, ona se k tomu moc nevyjadřuje. To je jedno, že se zase pokusili utajit, že tam byl zátah, že jim zavřeli šéfa vyzbrojování pro oblast letectva, že měl nějaké tajné dokumenty v mobilu, to se taky snažili utajit a samozřejmě to prasklo. Ale to jsou věci, na které se skutečně musíme zaměřit, pokud nechceme, aby se ty peníze na obranu rozkradly. A těch peněz tam půjde opravdu hodně a to nejjednodušší, co se může udělat, je vzít se, tahle ta pravomoc Vojenské polici a převést se to pod NCOZ. Že NCOZ evidentně aspoň něco dělá. Máme tady kauzy, všichni jsme viděli Motol, nemocnice a tak dále, které evidentně fungují. A kdyby dostaly pod sebe tu oblast obrany, tak by, a samozřejmě se jim adekvátně navýšily ty kapacity, ušetřilo by se na Vojenské policii, Vojenská policie by dělala svoji standardní činnost, to znamená takové ty krádeže skříněk prostě a činnost, která souvisí s organizací v terénu. S tím vůbec nemám problém, tam si myslím, že Vojenská policie funguje dobře. Ale pokud jde o kriminální službu a její činnost při rozkrývání hospodářské kriminality a korupce, tak to ať se na mě nikdo nezlobí, ale tam je zásadní problém a ti lidi to samozřejmě vidí.

A pokud se to promítne do toho, že se začne šetřit na celé řadě oblastí, jako je zdravotnictví, jako je na lidech, bude se šetřit na lidech a ne na té korupci, tak to lidi samozřejmě strašně vytočí. Tak jako se diskutuje, že by se mělo šetřit ve školství, že se snížily ty platy, že nejsou doteďka 130 procent průměrné mzdy, že se ty peníze na učitele dorovnávají na, aby se zaplatily uklízečky a kuchařky a tak dále, tak to je samozřejmě špatně. Pokud se místo toho, aby se udělala protikorupční opatření a dostali jsme se aspoň na tu západní úroveň, tak místo toho to dopadne na normální lidi a nebudou se jim zvyšovat platy a nebude to fungovat ve prospěch ekonomiky. Takže to je úplně špatná tendence.

No a já musím říct, že mě velmi pobavily reakce na naše vystoupení poslanců a poslankyň Pirátů a předsedy Zdeňka Hřiba v takzvané uklízecí četě, kdy jsme udělali takový happening, abychom upozornili na téma korupce, tak to mělo obrovskou pozornost. No, a pak za náma chodili lidi a říkali: A proč neděláte ta konkrétní opatření? No a já říkám, ale vždyť my jsme, když jsme byli ve vládě, tak jsme prosadili osm protikorupčních zákonů. A kolik článků bylo napsáno o tom, že jsme prosadili největší novelu z hlediska nestrannosti státního zastupitelství, která kdy v tomhle tom státě byla, kde by nám dali nějaký kredit? No, nula. Prakticky žádné články k tomu nevyšly ve srovnání s tím, kolik vyšlo k tomu, že jsme si vzali uniformy těch uklízeček. Takže ono to možná i něco trošku vypovídá o těch médiích, na co se zaměřují.

A my jsme tady na mimořádný schůzi Poslanecké sněmovny předložili plán 20 bodů, které se mají učinit v protikorupční oblasti. Tam to bylo všechno velmi podrobně popsáno, počínaje reformou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože Antimonopolní úřad si nechal navýšit rozpočet s tím, že bude mít novou působnost, že bude kontrolovat kartely. My jsme chtěli, aby vedl, aby nejenom že se stane to, že bude mít nové kompetence pro kontrolu kartelů, což se zatím nestalo, protože to stále leží tady v Poslanecké sněmovně a je to vládní návrh, ale aby se ještě zvětšila pravomoc z hlediska toho, že to prochází nezávislými senáty a že je rychlejší přezkum veřejných zakázek. Takže to je zásadní věc, pokud chceme, aby bylo méně korupce ve veřejných zakázkách, který dohromady dělají balík nějakých 600 miliard korun, tak samozřejmě musíme zreformovat Antimonopolní úřad a měla by tam být i nějaká podpůrná složka, metodická. Metodická podpora, nejenom nějaké vrchnostenské zásahy.

Další věci, samozřejmě korupce ve zdravotnictví, spousta peněz nám tam utíká, jak jsme viděli v kauze Motol. To jsou prostě, to byly úplatky desítky milionů korun za investiční akce, ty peníze samozřejmě šlo dát do spousty jiných věcí. Mohli bychom za to nakoupit buď nové nemocnice, nebo nové vybavení do nemocnic, magnetické rezonance, mohli jsme za to zaplatit peníze, aby vůbec šli pracovat praktici a zubní lékaři na okresy, protože dneska, vycházelo k tomu několik zpráv, že nejsou ochotni pracovat mladí lékaři právě na, okresech, kde jsou potřeba praktici, zubaři, dětští lékaři, odborníci na závislosti, psychologové a tak dále a tak dále. Takže na to by se měly použít peníze z toho zdravotnictví. A těch opatření tam bylo 20. Nejvyšší kontrolní úřad, rozšíření pravomoci, to je věc, kterou dokonce předložili senátoři, ale ke které se vládní koalice postavila způsobem, že jenom navenek podporuje a zákulisně ji torpéduje nebo nedělá vůbec nic pro to, aby se tady v Poslanecké sněmovně projednalo rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Takže to jsou konkrétní kroky, které jsme předložili. Samozřejmě, mohl bych pokračovat ještě 20 opatřeními, měli jsme tady zákon o střetu zájmů a tak dále. Těch věcí je opravdu hodně. Víme, že ten zákon, teď se blíží termín na odevzdání majetkových přiznání, tak prakticky nefunguje. Tam je nejvyšší sankce asi 50 000 korun za porušení toho zákona. Ve skutečnosti ti, kteří to poruší, tak dostanou třeba pětitisícovou pokutu. Viděli jsme, jak fungují ty dohledové prohlídky Národního bezpečnostního úřadu, který prověřoval ředitele nemocnic, jako třeba pana Ludvíka, tak ti dostali všichni čisté osvědčení, že jsou bezpečnostně v pořádku, ačkoliv tam 20 let dělali korupci. Takže to jsou všechno věci, kde my jsme předložili ten plán, my ten plán máme, ta opatření jsou na stole, ta opatření jsou jasná. Ale místo toho, abychom dělali koncepční změny tady ve Sněmovně a my jsme v menšině, máme tady čtyři poslance, tak to určitě nezvládneme prosadit zákon, je potřeba, aby se na tom podílely všechny politické strany, tak abychom tohleto změnili, tak musíme schvalovat změny těch zákonů v oblasti boje proti korupci.

Ti novináři by se měli víc zajímat o reálné protikorupční zákony, nejenom když se udělá nějaké představení, tak všichni o tom napíšou proto, že je to sranda, ale měli by sledovat i to, jak se staví ty politické strany k problematice korupce, protože to je věc, která občany zajímá. Dnešní jednání poslanecké Sněmovny jednoznačně ukazuje, že korupce je jedno z hlavních témat a že jsou možnosti. Není to tak, že by neexistovala možnost, jak se korupce zbavit. Samozřejmě jsou možnosti, co můžeme jako stát udělat, abychom se dostali na úroveň západních států.

Já jsem si dělal takový jeden experiment. Zadal jsem do umělé inteligence, aby mi napsala, jaká je průměrná výše úplatku v České republice, na Slovensku a v Německu. Musím říct, že to tedy nebyla vůbec dobrá vizitka pro Českou republiku, protože v České republice se v těch složitých problematických záležitostech pohybujeme kolem 20, 30 procent. Jsme na tom údajně stejně jako na Slovensku, zatímco na západě výše úplatků a provizí jsou dramaticky nižší. Tam si nikdo takové korupční eldorádo, které je v některých případech, jako jsme viděli v nemocnici Motol, nebo jak nám to teďka hrozí - je jenom otázkou času, kdy to praskne - v oblasti obrany, tak to by si tam skutečně na západě nikdo nedovolil.

Bohužel těch novinářů, kteří se věnují do detailu korupčním kauzám... Spousta z nich tam odvádí opravdu výbornou práci a chápu, že na ně útočí různí twitteroví agenti různých politických stran, ale ti si zaslouží spíš pochvalu. Ale řada těch oblastí je skutečně neprobádaná, protože nikdo tomu moc nerozumí, třeba v oblasti obrany. Ale na to, jaké tam protečou obrovské peníze daňových poplatníků, tak to je skutečně věc, které by se měli věnovat daleko více. Veřejnost to samozřejmě zajímá, jestli se ty její peníze rozkládají nebo se používají na užitečné záležitosti.

Takže závěrem se budu ještě vyjadřovat k tomu odpolednímu pořadu schůze. My budeme určitě navrhovat, aby se odpoledne vedle vratek projednal i důležitý zákon, který se týká cen potravin, který se týká boje proti kartelu a rozšíření působnosti antimonopolního úřadu. Taky se domnívám, že by měla Poslanecká sněmovna projednat minimálně rozšíření působnosti NKÚ ve vztahu ke kontrole hospodaření s penězi České televize a Českého rozhlasu.

Už teď se objevuje spousta znepokojivých zpráv kolem nových poplatků. Kromě toho, že to tedy dopadne i na lidi, který vůbec nemají televizi, kterým to koalice SPOLU napařila, kteří budou teď sponzorovat zpravodajství a tvorbu zábavních pořadů jako StarDance, tak je tam spousta dalších otazníků. Například osoby samostatně výdělečně činné se podle toho zákona, který schválilo SPOLU, musí registrovat a uvést, že mají malý počet zaměstnanců, a pak dostanou dobrozdání, že nemusí platit žádné poplatky. Ale pokud se sami nepřihlásí do té evidence, tak naopak se jim napaří platba těch poplatků.

No, a samozřejmě klademe si otázku, kdo bude vybírat ty poplatky. Jestli to bude zase nějaká advokátní kancelář, která bude úzce navázaná na vládní činitele, kteří se v tom profilovali, tak, jako to vidíme na Ministerstvu spravedlnosti, protože tady jsou samozřejmě... Když tak si to nechte vyjet, kdo to v České televizi bude vymáhat, protože to jsou zajímavé informace. Samozřejmě to nedává moc smysl v situaci, kdy libovolného člověka, libovolnou domácnost, za to, že má mobil, tak tam pošlete dva různé exekutory. Jeden exekutor - protože ten člověk si nenahlásil mobil a neplatí poplatek - bude vymáhat pro Českou televizi a jeden exekutor bude vymáhat pro Český rozhlas. Takže ty náklady na exekutory a právníky se akorát zdvojnásobí a vytvořil se tímhletím způsobem nový zdroj zakázek pro exekutory.

Doteďka to bylo tak, že se podařilo snižovat počet lidí v exekuci. Teď zase tady máme novou zakázku na razantní navýšení, protože tam je spousta různých obezliček, že běžný člověk se v tom bude jenom velmi těžko orientovat, aby všechny povinnosti správně splnil, vedle svého běžného života, vedle své běžné práce, které věnuje většinu energie. Máme pochybnosti o tom, že to bude efektivní a naopak se domnívám, že tam zase hrozí, že se na tom bude přiživovat nějaká exekutorská kancelář.

Takže bych vás rád vyzval, vážené kolegyně, vážení kolegové, pojďme se více věnovat zákonům proti korupci. Ty plány jsou na stole, ty plány jsou jasné, ty zákony jsou tady připravené. Ty zákony, které navrhujeme konkrétně, se kterými bychom měli začít, jsou schválené vládou České republiky nebo Senátem Parlamentu České republiky a je pouze na nás, abychom začali v této záležitosti konat. Děkuji za pozornost.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

