Pecková (TOP 09): Zeman má dnes spojence nebezpečnější, než je on sám

Dneska je Gabriely, mám svátek. Před 5ti lety ale nevolali jen gratulanti, ale také spousta novinářů, proč nejdu na inauguraci prezidenta Miloše Zemana. Nebylo to z dětinské ublíženosti, že nebyl zvolen “můj” kandidát, Karel Schwarzenberg, bylo to z obav a pocitu ohrožení valící se v Zemanově osobě na naši zem. Čas ukázal, že to nebyl jen katastrofický scénář, pesimistická vize, ale realita, kterou dokázal naplnit až po okraj. Dneska se to stane znovu a bude to horší, dneska má spojence nebezpečnější, než je on sám a zlo, které může a bude páchat hrozí zemi o to větší. Mně naštěstí nepozval, tak doufám, že zavolá jen pár přátel a jeho voliči mezi nimi nebudou. Alespoň z toho mám radost. Děkuji

MUDr. Gabriela Pecková TOP 09



