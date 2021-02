Pekarová Adamová (TOP 09): Čísla hovoří zcela jasně

reklama

Děkuji za slovo. Chci reagovat na některé z těch výtek, které tady zaznívají, protože považuji za důležité, abychom se skutečně v té debatě posunuli z pléna na výbory, kde je právě možné zapracovat výhrady, které tady zaznívají. Samozřejmě ta největší výhrada, kterou chápu, od paní ministryně Schillerové, ohledně nákladů toho návrhu, tak jak jsem říkal ve svém předchozím příspěvku, je opravdu velmi těžké odhadovat, když nemůžeme dopředu predikovat zaprvé délku trvání těch opatření a množství postižených firem, živnostníků, protože nevíme, kolik sektorů uzavře vláda svým rozhodnutím, nevíme, jak rozsáhlá ta opatření budou, tak to predikovat. Pokud má paní ministryně nějakou křišťálovou kouli, tak já si ji od ní ráda půjčím a rádi to do toho návrhu doplníme. Ale tohle by určitě nezvládla udělat právě ani samotná vláda.

Nicméně co je jisté, je, že čísla za loňský rok hovoří zcela jasně. Skončilo nebo přerušilo svoji živnost nejvíc živnostníků za historii, za moderní historii České republiky. A ten trend pokračuje samozřejmě i v tomto roce, v jeho prvních týdnech už jsme svědky podobných čísel, která nejsou rozhodně ničím pozitivním pro nás všechny. Tito lidé, pokud by měli zákonem danou podporu a oporu, tak by ve většině z nich jednoznačně končit nemuseli.

Ne každý živnostník má samozřejmě fixní náklady, ne každý má nějakou provozovnu a platí nájem, ale velká část z nich ano. A pro ty je samozřejmě ten návrh mnohonásobně lepším řešením, opravdu mnohonásobně lepším řešením než jednotlivé vládní programy. Pojďte tuto debatu přeložit lidem. Když jste pro tomu systémovému předvídatelnému principu, tak si to také mohou vykládat tak, že vám vlastně vyhovuje, když si ponecháváte v rukou ministerstev nástroje na vyhlašování programů, jejichž různé podmínky se i v čase mohou měnit, protože to je mnohem, mnohem snazší než změnit zákon.

A vyhovuje vám stanovit ty podmínky tak, aby to bylo takové síto, kterým zkrátka mnozí propadnou. Kde je tenhle ten záměr, tam není snaha pomáhat. To je potřeba jednoznačně přeložit lidem, protože tak to prostě vyznívá. Vám vyhovuje mít desítky nepřehledných programů a schováváte to za tu cílenost, že každý není postižený stejně tou krizí. To je ale přece naprosto jednoduše vyřešeno i tím zákonem, zkrátka je tam to rovnítko mezi tím zákazem podnikání. Pokud prostě bude sektor, a jsou takové sektory, které postiženy tou krizí nejsou, které z ní naopak mohou těžit, protože třeba on line prodej logicky, když je zakázaný maloprodej a nemohou lidé do kamenných prodejen, tak roste, tak takovým lidem samozřejmě nikdo pomáhat nechce, nebude, ani podle toho zákona.

Takže to cílení na to, jestli někdo přichází o možnost podnikat, protože je mu zakázána, je úplně průkazné, je jednoduše zjistitelné a nelze v tom nijak podvádět, protože prostě stát, respektive tedy vláda, ministerstva to vydávají svými nařízeními. Takže tohleto je mystifikace, že ta současná, velmi nepřehledná pomoc v těch více než 40 programech je ve své podstatě cílenější, lepší. Naopak tato pomoc je přehlednější, lepší cílená. Cokoliv v to návrhu podle vás z hlediska proveditelnosti, aplikace, využitelnosti na těch ministerstvech chybí, tak o tom se pojďme bavit, pojďme udělat pozměňovací návrh. Já budu velmi ráda, když vláda místo toho, aby zamítala ten návrh hnedka, tak podá nám pomocnou ruku svých tisíců úředníků, které k dispozici má, bude nám stačit možná jedna, dva, a s nimi my rádi napíšeme ten pozměňovací návrh tak, aby vyhovoval té praxi, jak tvrdíte, že nevyhovuje. Toto řešení je přece mnohem konstruktivnější než říct šmahem: zamítáme, dáváme tomu stopku, je to nesmysl, z našeho pohledu to řešíme skvěle. Zeptejte se těch tisíců lidí, jak to řešíte skvěle. Tady tohleto je přece ta spolupráce, po které tady voláme. A slýcháme to i od vás a slýchali jsme to i od premiéra, že chcete, abychom byli na jedné lodi, abychom dali pomocnou ruku, abychom táhli za jeden provaz a já nevím, kterými dalšími příměry jsme to tady už slyšeli.

Tohle je ta snaha. Napsali jsme to za vás. Pojďte si to přiznat. Vyzývali jsme vás k tomu od jara. Pojďte to napsat, máte k tomu ty kapacity mnohem lepší než my. My máme zaplaceného jednoho, dva asistenty a experty(?), na které opravdu není v té úrovni, které by zaplatilo armádu úředníků, jako máte vy, které vám platí ti lidé ze svých daní. Takže pojďme se pokusit o tu změnu toho, co vám na tom tak vadí, že to podle vás je technicky nesprávné a posuňme to dál společnými silami. Protože pokud tak nechcete učinit, tak tím jinými slovy říkáte, že vám vyhovuje nemít systémovou a zákonem řešenou pomoc těm lidem a vyhovuje vám to mít jenom pevně v rukách, z nichž to nechcete pustit. Tak to prostě je jednoznačně možné přeložit. Abyste pak mohli ukazovat tabulky, ve kterých budete říkat: tohleto to jsme my zařídili, tohle my jsme vám poslali, milí živnostníci a podnikatelé, abyste vyvolávali potom takové to pnutí v té společnosti, že mnozí, kterých se to fyzicky netýká, jich osobně se to netýká, tak mají pocit, protože se o tom hodně hovoří, že už vlastně dostali tu pomoc úplně všichni tolikrát, že si nemají absolutně na co stěžovat. Dokonce se tady objevují taková vyjádření politiků z vlády, že někteří si stěžují na to, že ta pomoc je až příliš velká, že by tolik nevydělali. Nikdy nic takového nikdo nedokladoval, žádný takový příklad nebyl schopen reálně ukázat. To jsou slova, která jsou úplně mimo realitu.

No, a my jsme včera na tom jednání, které předcházelo nouzovému stavu, tak jasně řekli, a od pana premiéra tam zazněl také příslib, úplně zřejmý, že chceme s vládou jednat o těch řešeních dál, že chceme, abychom se postavili té situaci a že spolu velmi, ale opravdu velmi úzce souvisí snaha lidí nebo ochota lidí, motivovanost lidí dodržovat všechny zákazy a opatření s tím, jak jsou nebo nejsou ekonomicky tou situací postiženi. Zkrátka pokud někdo neví, z čeho uživí děti, zaplatí hypotéku a z čeho prostě přežije, tak se stává velmi zoufalým a zoufalí lidé dělají zoufalé kroky. To jsme si určitě všimli za ty poslední měsíce mnohokrát. Tomu chceme také předejít. Proto to souvisí. Ta ochota lidí dodržovat všechna nařízení, nedělat si také garážové provozy svých živností. To souvisí s tím, jak moc jim pomůžeme a to pak také souvisí s tím, jak moc se daří tu epidemii mít pod kontrolou a zvládat. To tam prostě úzké pojítko je. Jakkoliv se pan premiér snaží nám namluvit, včera na tom jednání naposled, že nemáme řešit epidemii a ekonomiku v jednom balíku, že to spolu nesouvisí. Není to pravda. Není to pravda a i sociologická data to značně dokládají. Takže bylo-li tam přislíbeno panem premiérem před mnoha dalšími svědky, to nebylo jenom mezi čtyřma očima, že vláda je ochotna se s námi o těch věcech bavit, tak důkaz toho je, že tady dnes nezamítnete ten zákon, protože vy jste moc dobře věděli a vláda to od nás dostala mnohokrát, že tento návrh je pro nás klíčovým návrhem pro to, abychom právě tu situaci společně mohli dále posouvat a řešit. A pokud nedochází k té komunikaci mezi panem premiérem a poslanci, chápu, má toho k řešení obrovské množství, má toho hodně, tak si to ověřte. Tak si prosím ověřte, že tady hovořím pravdu, že tady toto opravdu zaznělo. Prosím udělejte to i z toho důvodu, abychom dali jasně najevo, že máme společnou vůli, opravdu společnou vůli se s tou situací vypořádat.

