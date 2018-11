Pekarová Adamová (TOP 09): EET vláda rozběhla za dva roky, u e-neschopenek to najednou nejde

E-neschopenky měly platit už od příštího roku a místo toho se realizace odkládá. Když šlo vládě o zavádění masivního on-line sledování živnostníků skrze EET, tak byla schopna systém připravit a rozběhnout během dvou let. U elektronizace neschopenek to najednou nejde. A přitom ta by reálně život lidem ulehčila - jak zaměstnavatelům, tak stonajícím zaměstnancům.

autor: PV