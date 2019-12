Pekarová Adamová (TOP 09): Je nutné, abychom nejdříve posilovali výuky matematiky

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jenom velice stručně. Ta situace samozřejmě vůbec není šťastná ani pro samotné ředitele škol či učitele, ani pro samotné studenty, ale vetování devadesátky jsme nepodpořili, nechtěli jsme, protože si myslíme, že by právě mělo být co nejdříve jasno, aby všichni věděli, na co se mají vlastně připravit. To, že je to takto ode zdi ke zdi, jak se dá lidově řečeno říci, to znamená, že jedno volební období se něco zavede a ještě dříve, než to začne vůbec platit, tak už se to zase ruší, tak to není ale jenom v této oblasti. Je to takový nešvar, který se tady vyskytuje i v jiných oblastech politiky a myslím si, že je to přesně to, co důvěru lidí v naše rozhodování neposiluje, ale naopak velmi oslabuje.

Co se týče maturity z matematiky, tak u nás panují oba názory. Jak ten, že by měla být povinná, tak ten, který říká, že by měla být nepovinná, možná mírně převažuje to, že by povinnost být zavedena vůbec neměla a já se kloním tady k tomu názoru též, protože si myslím, že nelze stavět dům od střechy. Je nutné, abychom nejdříve posilovali výuky matematiky, aby byla atraktivní, abychom metody, které používáme, možná mnohdy už po desítky let, inovovali a přizpůsobovali se 21. století, ale zároveň tedy je také důležité, abychom se obecně zaměřili na maturitu jako celek, abychom si nevybírali jenom jeden předmět a zrevidovali celkové nastavení našich maturit. Já si totiž pamatuji tu dobu, kdy byla zaváděna povinná maturita jako část státní maturity a byla doprovázena slovy, že to bude vlastně vstupenka těm, kteří úspěšně absolvují na vysoké školy bez nutnosti skládat přijímací zkoušky a tím bude vlastně vytvářet jakýsi filtr v tom, kdo skutečně má jaké možnosti dalšího pokračování ve studiu. A všichni víme, že takto to nakonec úplně nefunguje, že jsou každoročně kolem maturit různé kontroverze, ať se to týká vyhodnocování jejich společných částí, ať už se to týká uniklých testů atd. Takže celkový přístup k maturitě bychom měli podrobit velké analýze a podrobit je tomu, abychom opravdu z ní vytvořili zkoušku, která má smysl, která není jenom povinností, která je nevítaná, ale která pro studenty bude mít opravdu nějaký větší přínos. Jsem ráda, že ve strategii dvacet třicet plus je právě to pojetí maturity podrobeno analýze a navržen jakýsi inovativní přístup a doufám, že tímto směrem se budeme ubírat. Děkuji za pozornost.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



