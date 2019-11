Pekarová Adamová (TOP 09): Na rodiče malých dětí opravdu myslíme

Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové,

předkládám novelu zákona číslo 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který mj. řeší také vyplácení peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství. Tento návrh zákona, kterému zkráceně říkám spravedlivá mateřská, tak má napravit určitý nespravedlivý mechanismus, který ve vyplácení peněžité pomoci v mateřství je nastaven, který je vůči určitým příjmovým skupinám, vůči určitým ženám diskriminační.

V současné době probíhá totiž výpočet této dávky podle tzv. redukovaného vyměřovacího základu. V současné podobě zákona je, že částka se počítá do redukční hranice nejdříve sty procenty, z částky nad první do druhé redukční hranice se počítá už jenom 60 % a z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se vypočítává 30 %. K částce nad třetí redukční hranici už se vůbec nepřihlíží.

Samozřejmě chápu, že ve chvíli, kdy tento návrh ruší všechny jednotlivé stupně a nechává redukci jenom tu nejvyšší, tak je to poměrně pro mnohé velký razantní zákrok. Nám by přišla jako předkladatelům takováto změna úplně nejspravedlivější a byla by vůči těm, kteří opravdu nemají nárok na jakékoli jiné sociální dávky po narození dítěte, ať už je to třeba porodné, příspěvek na dítě či jiné nárok, tak aspoň tímto způsobem bychom ocenili, že oni odváděli do systému velké částky na daních, odvodech a následně také adekvátní tomu by měli nároky na peněžitou pomoc v mateřství.

Jsme si však vědomi toho, že v rámci těch předchozích čtení byla vyjádřena poměrně jasná nevole k rušení všech těchto hranic, a proto bych vás chtěla možná až překvapivě požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který byl předložen panem kolegou Vítem Kaňkovským a který má za cíl redukční hranice nerušit, ale alespoň zvýšit jejich úroveň. To znamená, mělo by být dosaženo pomoci resp. zlepšení stavu pro ty rodiny, kterých se to týká. A já podotýkám, že to není zas až tak malý počet, je to zhruba ročně kolem 20 tisíc příjemců této dávky, což v celkovém počtu činí zhruba kolem jedné pětiny až čtvrtiny lidí a nemyslím si, že to je úplně malý zanedbatelný počet rodičů. A těmto by to mohlo určitě výrazně v jejich životní situaci po narození dítěte, která je pro každou rodinu výjimečnou situací, pomoci.

Tento návrh jsme také v projednávání jak tady ve výborech, tak tady ve druhém čtení se snažili vylepšit ještě tím, že jsme opravdu ty technické věci změnili pozměňovacími návrhy. Proto vás poprosím o podporu těch, které jsem předložila přímo já sama, protože ten faktický stav se snaží zkvalitnit, ať už se jedná o účinnost, ať už se jedná také o to, že dávka tzv. otcovské, která byla zaváděna během minulého volebního období, tak původně v mém návrhu nebyla řešena zcela explicitně. A chci ujistit, že právě schválením pozměňovacího návrhu, který je mnou předložen, se docílí toho, že bude jasné, že na otcovskou se tato změna vůbec vztahovat nebude. Poprosím o podporu těchto konkrétních změn.

A pak ještě si dovolím i na základě debaty, která proběhla ve výboru pro sociální politiku, když jsme jako garanční výbor tento návrh naposledy řešili, reagovat ještě na některé věci, které tam zaznívaly. Víte, já si nemyslím, že touto změnou dojde k zásadní změně v přístupu těchto rodin nebo lidí, kterých se to týká, k rodičovství. Samozřejmě že si nemyslím, že to stačí, že to je jediná změna, která je v našem systému rodinné politiky potřebná. Tak jako paní ministryně Maláčová, která tady dnes není, tak i další členové výboru si uvědomuji, že je nutné řešit i celou řadu dalších věcí. Ať už se to týká třeba částečných úvazků, vůbec dostupnosti toho, aby třeba zejména ženy mohly skloubit práci s péčí o děti. Je to klíčová věc. Proto také takovouto věc předkládám a proto také částečné úvazky řeší jiná má novela, která tady leží ve Sněmovně bohužel už víc než rok a ještě jsme se k ní nedostali. A já myslím, že tohle jsou přesně ty věci, které se mají řešit v nějakém kontextu a mají se řešit ne jenom jako jednotlivosti. A proto také jsem předložila nejenom tuto novelu a tu, která se týká částečných úvazků, ale třeba změny, které se týkaly rodičovského příspěvku, když jsme jej tady projednávali. Je celá řada dalších oblastí, které potřebují změnu, zlepšení v oblasti péče pro malé děti. To je klíčové pro sladění rodinného a profesního života.

A samozřejmě tady nelze se upínat jenom k dávkovému systému, což je jenom z těch tří pilířů rodinné politiky, který tady v České republice máme. Přestože tedy tento návrh řeší jenom jednotlivost v celém tom systému, tak pokud chceme skutečnou změnu, pokud chceme podporovat, aby rodiny s dětmi, a to tedy i ti, kteří na jiné dávky nedosahují, to znamená, že jsou středněpříjmoví či vyšší příjmové skupiny, aby také měli dobré podmínky pro rodičovství u nás, tak si myslím, že touto změnou jim můžeme výrazně zlepšit život. A proto poprosím o podporu pozměňovacího návrhu Víta Kaňkovského, čímž by bylo dosaženo, troufnu si říci, kompromisu i z hlediska samozřejmě rozpočtových dopadů, čímž bychom mohli všichni říci, že opravdu myslíme na rodiče malých dětí. Děkuji vám za pozornost a za podporu tohoto návrhu.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Existuje zde určité znevýhodnění těch, kteří mají příjmy o něco vyšší Senátorka Chalánková: Nedejbože, aby došlo k blackoutu Bauer (ODS): Vláda není schopná na požadavky dnešní doby zavčas reagovat Feri (TOP 09): Vláda slibuje podporu, ale současně zamítá konstruktivní návrhy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.