Pekarová Adamová (TOP 09): Navrhujeme pravidla pro taxi 21. století

Zjednodušit pravidla pro provozování taxislužeb i sdílených služeb typu Uber navrhne poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Nově by měla odpadnout zkouška z místopisu nebo možnost obce nařizovat podnikatelům například i barvu jejich vozidla. Změny, které bude TOP 09 prosazovat do silničního zákona, zjednoduší podnikání a zajistí férové podmínky pro tradiční i alternativní taxislužby.

Dnešní zákony podnikatele v klasické taxislužbě svazují a těm alternativním neumožňují se plnohodnotně zapojit. „V současném střetu mezi taxikáři a řidiči alternativních služeb osobní přepravy nikomu nestraníme. Přicházíme ale se změnami, které pomohou oběma skupinám dopravců a zruší přebytečnou byrokracii. Chceme nastavit pravidla pro taxislužby 21. století a zákazníkům vytvořit přehledné prostředí, ve kterém si budou moci vybrat službu, která jim vyhovuje,“ uvedla poslankyně a 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Ministerstvo dopravy otevřelo tento týden diskusi nad novelou silničního zákona, která má nastavit nová pravidla pro provoz alternativních taxislužeb. „Na včerejším jednání ministr dopravy vyzval zástupce sněmovních stran, aby předložili své návrhy. Od ministra Ťoka, který je ve funkci už několik let, je to teprve první pokus řešit tento problém a navíc je zjevné, že jeho zákon má řadu nedostatků. Chceme pomoci provozovatelům taxislužeb a hlavně zákazníkům, proto budeme prosazovat změny,“ řekla poslankyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Hlavní navrhovanou novinkou TOP 09 je zrušení povinnosti řidičů všech typů taxislužby skládat zkoušku z místopisu. „Dnes jezdí skoro každý autem podle satelitní navigace, kterou má většina lidí i v mobilním telefonu. Pokud by ji využívali i taxikáři, je tato zkouška zbytečná. Klasickým i alternativním taxislužbám ubude zbytečná byrokracie a zůstane jim víc času na samotné podnikání,“ míní Markéta Pekarová Adamová.

Novela silničního zákona, kterou napsalo ministerstvo dopravy, počítá s tím, že by řidiči alternativních taxislužeb nemuseli mít taxametr a mohli by cestujícím účtovat podle mobilní aplikace. „Návrh zákona sice řidičům umožní využít mobilní aplikaci, ale stále po nich chce, aby ze znalosti tradičního taxametru povinně skládali zkoušku. To je zbytečné a my chceme, aby se tato povinnost řidičů Uberu a Taxify netýkala,“ uvádí poslankyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Provozovatele taxislužby dnes reguluje i obec, která může jako podmínku provozu stanovit například barvu vozidla. „Možnost obce nařizovat podnikatelům, na jaké palivo mají jezdit nebo v jaké barvě auta mají své klienty vozit, je další komplikací pro živnostníky. Firmy, které nové formy taxislužby provozují, mají již dnes nastaveny vnitřní předpisy pro kvalitu vozidla, kterým své zákazníky vozí. TOP 09 nechce takto omezovat podnikání, proto navrhuji, aby i tato regulace v novele silničního zákona skončila,“ říká 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

