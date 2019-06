Pekarová Adamová (TOP 09): O zavedení korespondenčních voleb usilujeme už druhé volební období

Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 19. června 2019 ke změně zákona o volbách do Evropského parlamentu.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlavní a vlastně i jedinou změnou předkládaného návrhu zákona je výslovné zavedení do českého právního řádu skutkové podstaty přestupku, spočívajícího v hlasování v jedněch volbách do Evropského parlamentu více než jednou. Za tento přestupek lze udělit pokutu od pěti do deseti tisíc korun.

Návrh zákona je implementací rozhodnutí Rady, která měla být zajištěna do květnových voleb do Evropského parlamentu. I z tohoto důvodu bylo navrhováno, aby v souladu s § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny byl s návrhem zákona vysloven souhlas již v prvém čtení. Jelikož tento důvod pominul, otevírá se nám možnost projednat návrh v řádném legislativním procesu.

Veto už tady bylo zmíněno. Myslím si, že je možné tím pádem ten návrh následně projednat tak, abychom k němu mohli podávat pozměňovací návrhy.

Rozhodnutí Rady totiž upravuje celkem osm článků, přičemž tato novela implementuje pouze jeden z nich. Další dva články není podle předkladatele nutno do českého právního řádu implementovat, další dva články jsou v současné době již aplikovány a implementaci tří článků chce předkladatel nechat dle svých slov na budoucím politickém rozhodnutí. To se týká i článku 4A, který umožňuje členským státům zavést pro volby do Evropského parlamentu korespondenční hlasování. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že zavedení alternativních forem hlasování v České republice musí být podrobeno diskusi.

Domnívám se proto, že by zde tato otázka neměla zapadnout.

TOP 09 o zavedení korespondenčních voleb usiluje už druhé volební období. Náš poslední návrh, pod kterým jsou podepsáni také poslanci z klubů ODS, Pirátů, KDU-ČSL a STAN, byl koncem minulého roku vrácen k dopracování. Návrh zákona jsme tedy dopracovali, zapracovali jsme připomínky a dnes jsme už oznámili, že jej budeme opětovně předkládat. Ještě v tomto týdnu tedy bude návrh znovu předložen.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud jde o korespondenční volby do Evropského parlamentu, domnívám se, že tato změna náleží právě do předkládané novely. Pokud implementujeme rozhodnutí Rady a netlačí nás nyní již termíny, pojďme ji implementovat vyčerpávajícím způsobem a nechoďme cestou salámové metody. Proto tedy společně, jak už tady zaznělo od pana místopředsedy Pikala, předložíme k této novele pozměňovací návrh, který právě korespondenční volbu pro evropské volby zavede.

V současné době umožňuje korespondenční hlasování dvacet čtyři zemí Evropské unie. Podle průzkumu agentury MEDIAN z října minulého roku by 72 % Čechů umožnilo lidem žijícím trvale v zahraničí volit poštou. 79 % by to umožnilo těm, kteří jsou v zahraničí na přechodnou dobu.

Je tady velká podpora veřejnosti a přesto volební právo, které je obecně jedním ze základních práv a je zakotveno právními předpisy nejvyšší síly, a to jak Ústavou České republiky, tak i Listinou základních práv a svobod, a je chápáno jako individuální, kdy každý má mít možnost se rozhodnout, zda se voleb zúčastní, stát je garantem a nástrojem ochrany výkonu tohoto práva a součástí volebního zákona, který by takovéto principy splňoval, by tedy měla být konstrukce, která umožňuje skutečně se voleb účastnit, nevytvářet procesní a územní bariéry pro jeho uplatnění, ale přesto tady tyto bariéry existují.

Pro české občany, žijící v zahraničí, kteří se chtějí voleb účastnit, existuje finanční, územní, ale i časová bariéra. Pokud chtějí volit na zastupitelském úřadu, musejí mnohdy absolvovat i několikasetkilometrové cesty, brát si volno v zaměstnání, za tuto cestu samozřejmě platit a podobně. Tyto bariéry výkon jejich volebního práva značně komplikují, v krajních případech však zcela znemožňují.

Proto se domnívám, že by měla tato novela projít řádným legislativním procesem a ve výborech a druhém čtení bychom měli debatovat nad možností zavedení korespondenčních voleb, přijmout konsenzuální pozměňovací návrh, který v souladu s rozhodnutím Rady implementuje do českého právního řádu korespondenční volbu i pro volby do Evropského parlamentu.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Votava (ČSSD): Všichni jsme pojištěni a zdravotní pojišťovna přece ta data má Bartoš (Piráti): Stát dlouhodobě evidentně selhává s propagací užitečných věcí Procházková (ANO): Pokud to někdo odmítne, nebude moct využívat výhody Ministr Vojtěch: Úřad pro ochranu osobních údajů opt-out režim podpořil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV