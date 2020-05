Pekarová Adamová (TOP 09): Pokud nebudou fungovat družiny, rodiče se do práce vrátit nemohou

reklama

Já mám pocit, že to vypadá na jedné straně, že tady vlastně jenom jedna strana má to máslo na hlavě, často to teď vypadá v diskusi, že to je paní Valachová, tedy ČSSD. Ale to tak není, ona má svým způsobem pravdu, protože jestli si přečtete to odůvodnění, které tam předkládá, tak s tou první větou nelze než nesouhlasit. Vzhledem k ne zcela jasným podmínkám pro účast žáků ve školách a dětí v mateřských školách a tak dál. Takže tady máslo na hlavě mají opravdu obě strany sporu, které tady dneska pozorujeme a my z opozice bychom se tím mohli bavit, ale mně to skutečně nepřijde vůbec zábavné. Protože tady skutečně panuje zmatek v tom, jak to má vlastně fungovat s těmi školkami, jak to má fungovat ve školách. Jestli budou žáci ve škole jenom několik hodin denně, tak potom skutečně rodič často nemá jinou možnost než ještě stále řešit hlídání. A ve chvíli, kdy nebudou fungovat družiny, třeba na základních školách prvního stupně, tak potom opravdu mnozí se do té práce vrátit nemohou. Ale prosím pěkně, neřešme to tady přílepkem k tomuto zákonu, který se týká něčeho úplně jiného. Najděte nejdříve shodu na pořádném řešení, které bude vydiskutované, budeme mít k tomu jasné podklady, třeba včetně finančních dopadů, a dejte do pořádku hlavně ten zmatek, který panuje stále ještě na školách a kde to prostě i ředitelé škol, učitelé se v tom nevyznají. A říkají to velmi jasně a veřejně už dlouho. Tak pojďte řešit příčiny a pak můžeme řešit tyhle následky. Teď to prosím nemá smysl. Teď je brzy na to tohleto řešit.

