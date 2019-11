Pekarová Adamová (TOP 09): Přidejte se k nám. Máme co nabídnout

„Energii občanů, kterou jsme všichni cítili na Letné a při oslavách 17. listopadu, musíme přetavit v sílu, která nedovolí, aby nám i po příštích volbách vládli oligarchové s podporou komunistů nebo jiných extrémních hnutí. My si tento závazek bereme k srdci. Přeji si, aby TOP 09 byla atraktivní pro lidi, kteří se zajímají o politické dění, ať už na komunální nebo celorepublikové úrovni. Právě ty bych chtěla vyzvat, aby se k nám přidali a vstoupili do TOP 09. Určitě máme co nabídnout. Máme program pro všechny generace a není nám jedno, co bude v roce 2050. Na našem víkendovém sněmu byl do předsednictva TOP 09 zvolen Pavel Nalezený, který do TOPky vstoupil před půldruhým rokem. To je jasný důkaz, že nejsme uzavření a noví členové mají šanci se prosadit,“ řekla Markéta Pekarová Adamová, nová předsedkyně TOP 09.

Ve středu bude Sněmovna ve druhém čtení projednávat státní rozpočet. Poslanci TOP 09 připravili 22 pozměňovacích návrhů.

„Naše pozměňovací návrhy vychází z programu TOP 09, proto velká část našich návrhů směřuje více peněz do školství. Všechny politické strany říkají, že je pro ně školství priorita, ale ve skutečnosti v něm stále chybí peníze. Pro nás školství opravdu prioritou je, a proto navrhujeme přidat například na platy a pracovní zázemí pedagogů a asistentů, nebo na mediální vzdělávání. Věřím, že všichni poslanci, kteří mluví o důležitosti školství, tyto naše návrhy podpoří,“ uvedla Markéta Pekarová Adamová.

Jeden z pozměňovacích návrhů by měl navýšit finance neziskovým organizacím, které se zabývají bojem proti závislostem na drogách o 30 milionů korun.

„Současná vláda se bohužel zapojila do tažení proti neziskovým organizacím a její záměr ušetřit 30 milionů právě na organizacích, které se podílí na boji se závislostmi, je nesmyslný a krátkozraký. Když se s drogově závislými nebude nijak pracovat, bude to v konečném důsledku nákladnější,“ řekl Vlastimil Válek, místopředseda TOP 09.

„Nesmíme zapomínat, že jsme v kybernetické válce, kterou na našem území vedou zpravodajské služby cizí moci. Pokládám proto za důležité posílit kapitolu Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a předložím proto příslušný pozměňovací návrh. Budeme se snažit přesvědčit poslance z ostatních klubů o podpoře naších pozměňovacích návrhů,“ dodal ke státnímu rozpočtu Miroslav Kalousek, předseda poslaneckého klubu.

