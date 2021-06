Pekarová Adamová (TOP 09): Reformu jste zrušili a ničím nenahradili. Za osm let vlády

reklama

Paní poslankyně tady kritizovala reformu, která byla zavedena za vlády s účastí TOP 09, tak nemůžu než nereagovat vaším prostřednictvím, pane předsedající. Víte, my jsme v té vládě byly tři roky. Ano, skončila neslavně, neříkám a vůbec se nezdráhám té odpovědnosti za to všechno, co se dělo. Na druhou stranu vy už jste osm let, to je více než dvojnásobně, ve vládě a situace taková, že jste uměli reformu zrušit a ničím ji nenahradit. A necháváte ten problém vyhnít. Jenže nechávat něco vyhnít, to skutečně není řešení. To je přístup po mně potopa, je mi to jedno, já už řešit následně asi nechci, nebudu.

Ty následky... asi už nepočítáte s tím, že pak ještě někdy budete mít vůbec příležitost, něco takového. Tak to je přístup, který není ani zodpovědný a ani není férový vůči společnosti, vůči těm všem, kterých se týká. Takže když s něčím nesouhlasím, je to legitimní. Je to jednoznačně k debatě, je to jednoznačně vaše právo. Ale co si myslím, že už není součástí správného vládnutí, je, že zkrátka ten problém řeším tím, že řeknu - jinde jsou taky vysoké výdaje na důchody, tak proč by nemohly být i u nás. Vždyť se nic neděje, zatím ještě nekrachujeme. Budeme ignorovat, co říkají odborníci, co říkají ekonomové. Ono to nějak dopadne, však ono se to nějak vyřeší. To je takový přístup života ze dne na den a ten nám prostě vlastně není.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): A kde máte ty úspory? Mohla bych je vidět? Petr Fiala vyrazil mezi seniory Pekarová Adamová (TOP 09): Řepka pořád všude, kam se člověk podívá Pekarová Adamová (TOP 09): TOP 09 má v Praze kvalitní a silné osobnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.