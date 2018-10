Kalousek (TOP 09): Umíte jenom rušit, neumíte tvořit

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Včera pravděpodobně řada z vás zaznamenala, zveřejnila Národní rozpočtová rada pozici, kde říká to, co řada z nás se snaží ve veřejné diskusi říkat už mnoho let, dlouhodobě jsou české veřejné rozpočty v této struktuře neudržitelné. Je to strukturální problém, související zejména s prodlužováním délky lidského života a se zásadními pojistnými systémy, tedy systém zdravotního pojištění, penzijního pojištění, ale i nemocenského pojištění, kterého se týká dnes projednávaný návrh zákona.

Minulé vlády, které si byly tohoto faktu, včera zveřejněného Národní rozpočtovou radou, vědomy, do pojistných systému začaly implementovat první reformní kroky. Do všech tří. Vaše vláda - a tady si dovolím říci vaše vláda i pro minulé volební období, protože sociální demokracie a hnutí ANO tvořily hlavní pilíř minulé vlády - ve všech těch pojistných systémech reformní kroky zrušila. Nic proti tomu, koneckonců nikdo nejsme nositelem jediné pravdy. Ale očekával bych, že když se něco zruší, tak se navrhne alternativa, o které argumentuji, že je to efektivnější, že je to lepší. Nic z toho ale vaše vláda nedělá. Ruší bez alternativy.

Opozice je často pod palbou kritiky, říká: Vy kritizujete vládní politiku a kde máte alternativu? My tu alternativu říkáme ve svých programech, ale tady já si dovolím použít stejný argument: Kde máte alternativu? Kde máte alternativy k reformě penzijního pojištění? Zrušili jste začátek reformy, položené Nečasovou vládou, slíbili jste předložit penzijní reformu a kde nic tu nic. Také si nemyslím, že někdy něco uvidíme během tohoto volebního období. Kde máte alternativu ke zrušeným reformním krokům ve zdravotním pojištění? Kde? Není ani věcný záměr, není ani diskuse.

A dnešek máme takový trochu slavnostní den, protože poslední reformní krok v povinných pojistných systémech, který jste ještě nezrušili, byť jednoznačně prokázal svoji efektivitu, tak zrušíte dneska. A já se zase ptám. Kde máte alternativu? Nikde. Umíte jenom rušit, neumíte tvořit. Neumíte předložit nic, co by nahradilo reformní kroky, které rušíte. Rozdáme co můžeme a po nás potopa. To je vaše politika. Jste vysloveně protireformní vláda.

Nemůžeme proto souhlasit ani se zrušením tohoto posledního reformního kroku v povinném pojistném systému. Víte, ono každé pojištění má nějakou spoluúčast. Myslíme si, a prokazovali jsme to v dobách, kdy jsme to zaváděli, že první tři dny nemoci je velmi rozumní, efektivní a v žádném případě ne asociální spoluúčast. Ty první tři dny nemoci efektivní, nikoliv asociální, spoluúčast k pojištění, umožňující právě pro ty dlouhodobě nemocné, aby brali důstojné plnění. Zrušíte-li to, zatíží to mnohem víc veřejné rozpočty, zatíží to mnohem víc podnikatele.

Koneckonců vy to sami dobře víte, protože v návrhu rozpočtu na příští rok rozpočtujete nepřirozeně vysoký nárůst nemocenské, rozpočtujete to proto, ne že si myslíte, že budeme více nemocní, ale víte, že prostě zrušením tohoto kroku naroste čerpání nemocenské a nenaroste efektivně. Je to špatné rozhodnutí a znovu opakuji, zejména proto, že nenabízíte alternativu ani k sociálnímu pojištění, ani ke zdravotnímu pojištění, ani k nemocenskému pojištění. Dokážete rušit, nedokážete nic vymyslet. Je to politika po nás potopa.

Děkuji.

