Valachová (ČSSD): Netrestejme pracující za nemoc

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovoluji si jménem předkladatelů požádat o podporu tohoto návrhu zákona ve třetím čtení. Jeho obsahem, jak víte, je obnovení nemocenské od prvního dne nemoci. Má se tedy jednat o zrušení právní úpravy, která zavedla to, že první tři dny nemoci zaměstnanci pracující nedostávají žádné hmotné plnění. To znamená, tyto tři dny majetkově nemají žádným způsobem vyrovnaný příjem, resp. svou ztrátu příjmu.

Jako předkladatelé sociálně demokratický klub se domníváme, že se jedná o nespravedlivé trestání pracujících za nemoc a stejně tak se domníváme, že z důvodu neplacení nemocenské v prvních třech dnech také není zcela naplněna ústava a ústavní pořádek, to znamená přiměřené hmotné zabezpečení v době výpadku příjmu a v době nemoci. Je nepochybné, že kvalita života, kvalita pracovních podmínek pracujících a zaměstnanců v 21. století by měla odpovídat standardu, který máme jako ekonomika, zažíváme hospodářský růst, to znamená kdy jindy než právě nyní pracujícím tuto kvalitu jejich pracovních podmínek a samozřejmě života a jejich zdraví zvednout a zajistit.

Doposud probíhalo projednávání v Poslanecké sněmovně tak, že zejména sociální výbor jako výbor garanční opakovaně doporučil plénu Sněmovny tuto změnu právní úpravy, to znamená obnovení nemocenské od prvního dne, ke schválení. I já vás zcela přirozeně o tuto podporu žádám.

Co se týká zaměstnavatelů, tak došlo k tomu, že návrh zákona počítá s kompenzacemi směrem k zaměstnavatelům, a to ve výši snížení pojištění o 0,2 bodu, to znamená zhruba o 3,5 mld. korun.

Jako předkladatelé jsme navíc přesvědčeni o tom, že snížení pojistného již v roce 2008 vytvořilo rezervu, kterou v tuto chvíli s ohledem na zvyšující se tempo ekonomiky a tedy i příjmy ze snížení již tedy z roku 2008 lze využít ve prospěch nákladů zaměstnavatelů.

Závěrem vás tedy žádám o podporu tohoto návrhu, to znamená obnovení nemocenské od prvního dne nemoci, skončení trestání pracujících za nemoc a samozřejmě také šetření našich veřejných prostředků nás všech zejména na vrub veřejného zdravotního pojištění. Děkuji vám.

