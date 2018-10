Výborný (KDU-ČSL): Strašení, které tady možná dnes je, skutečně není namístě

Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážení členové vlády, pane ministře, pane zpravodaji, vážené kolegyně, vážení kolegové,

nechci tady opakovat dlouhý popis projednávání celé novely insolvenčního zákona. Z mých úst tady zazněl jak v rámci prvního, ale hlavně potom v rámci druhého čtení. Já se samozřejmě připojuji ke slovům mého předřečníka. To poděkování je zcela namístě jak vůči vám poslancům, poslankyním, kteří se do té debaty nejenom na půdě podvýboru, výboru, ale i na různých odborných grémiích, sympoziích, kulatých stolech zapojili. Stejně tak to poděkování patří směrem k Ministerstvu spravedlnosti, zvláště teď v době pana ministra Kněžínka, tak i ke sněmovní legislativě, která na tom také odpracovala své. Díky.

Já bych rád jenom řekl teď aktuálně k té situaci, jaká je před třetím čtením a co považuji já osobně i poslanecký klub KDU-ČSL za důležité a co podpoříme. Ano, říkáme to od začátku, skutečně nám jde o to, aby tady byla přijata vyvážená novela insolvenčního zákona, která na straně jedné nepodlehne těm extrémně prověřitelským tlakům. A na straně druhé nebude zohledňovat pouze a výhradně oprávněné požadavky těch dlužníků, kteří chtějí skutečně ten systém využít ve svůj prospěch. A to je to, oč nám jde. Abychom ty lidi dostali z těch dluhových pastí, tak jak už to tady opakovaně zaznívalo. My se k tomu hlásíme, je to důležité, ale zároveň i ti dlužníci si musí být vědomi toho, co nakonec v jednom z těch pozměňovacích návrhů je uvedeno, že musí vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat.

Já bych v tomto bodě chtěl možná vyvrátit nebo pokusit se vyvrátit to, co zaznívá v posledních dnech i ve veřejném prostoru, že vlastně ta novela ničemu nepomůže a že dlužníci budou stále ve stavu jakési nejistoty. A že ti soudci se budou chovat jako nějací orientální pašové, kteří po těch pěti letech se prostě špatně vyspí a řeknou: Dlužníku, sorry, sice jsi splatil 25 %, ale já mám pocit, žes mohl udělat víc." Tak skutečně, tak jak jsme tyto věci konzultovali s panem ministrem, tak jak byly konzultovány s těmi soudci, kteří se insolvenčnímu právu věnují, tzn. s místopředsedy krajských soudů, z těch insolvenčních úseků, tak je zcela zřejmé i z toho znění dotyčného paragrafu a pozměňovacího návrhu kolegy Patrika Nachera, který souhlasně kývá hlavou, je zcela zřejmé, že ten soudce bude posuzovat pouze to, zda v průběhu těch pěti let tam náhodou neutekl nějaký nepoctivý záměr. Ale podotýkám, že pokud by tam byl, tak musí být indikován ze strany insolvenčních správců, kteří za to budou mít tu zodpovědnost už v průběhu těch pěti let. Ale jinak ten soudce pouze na základě těch informací a zpráv, které po těch pět let bude o chování dlužníka mít, tak řekne: Ano, byl jsi v situaci, kdy jsi z objektivních důvodů nebyl schopen splatit alespoň těch 30 % toho dluhu, těch závazků, ale samozřejmě, my tě oddlužíme.

Čili to strašení, které tady možná dnes je, tak já se domnívám, že skutečně není namístě. A nakonec i Ministerstvo spravedlnosti a justice bude mít dostatečný čas na to metodicky se na rozhodování v rámci § 412 a novely insolvenčního zákona připravit.

Dovolte mi ještě připomenout dva pozměňovací návrhy, které jsou z mého pera. Resp. ten první je společný s kolegou Petrem Sadovským. Jedná se možnosti oddlužení v té rychlejší variantě, tzn. tříleté, kde původně v tom návrhu byla povinnost splatit 50 % dluhu. Já jsem to tady říkal už v rámci druhého čtení, že to považuji za extrémně nebezpečné. Mohlo by to býti zneužíváno. Pokud někdo je schopen za tři roky splatit 50 %, pravděpodobně bude za pět let schopen splatit podstatně víc. Rozumím tomu, že samozřejmě hledáme nějaký vyvážený kompromis. Proto jsem byl rád, že jsme se dokázali shodnout na té variantě 60 %. To znamená v případě, že dlužník splatí za tři roky 60 % svých závazků vůči věřitelům, bude také oddlužen. Těch 60 % je výsledkem opravdu nějaké kompromisní dohody. Chtěl bych poděkovat i Asociaci krajů České republiky, paní předsedkyně tady není, ale děkuji za to, že Asociace krajů toto jednoznačně podpořila i z jejich legislativní komise. Věřím, že tento návrh, který je součástí té vyváženosti celé novely, získá vaši podporu.

Dále tam je pozměňovací návrh E 1, který řeší zjednodušení sepisu návrhu insolvenčního. Chtěl bych také požádat o jeho podporu, a to zvláště v situaci nebo v kontextu toho, na čem dohoda také je. A sice, že podpoříme pozměňovací návrh kolegy Farského pod písmenem J 3. To znamená, že zrušíme onu horní hranici, která by byla doposud podmínkou pro vstup do oddlužení. To znamená, že skutečně ty dveře toho dobrodiní státu budou otevřeny všem dlužníkům a nikoli jenom těm, kteří by byli pod hranicí tisícinásobku existenčního minima.

Tento návrh, tak jak vyplynulo i z jednání ústavněprávního výboru, má všeobecnou podporu napříč poslaneckými kluby. Je to správně. A v okamžiku, kdy toto rušíme, tak se skutečně domnívám, že je nadbytečné, aby dlužníci museli na začátku predikovat svůj příjem na příštích 6 resp. 12 měsíců, stejně tak, jako je nadbytečné dokládat příjmy posledních 12. V tom mém návrhu stačí doložit příjmy za posledních šest měsíců a aktuální příjmy. To si myslím, že je oprávněné i proto, aby s tím mohl insolvenční správce pracovat, aby v tom návrhu bylo. Ale pojďme skutečně ty věci procesně co nejvíce zjednodušit. A ten pozměňovací návrh E 1 směřuje právě k tomu. Říkám, je to i v návaznosti na předpokládané přijetí pozměňovacího návrhu kolegy Farského. To zjednodušení, které už teď nastává. Já jsem tomu rád, že jsme se dokázali shodnout na těch 25 nebo téměř 30 pozměňovacích návrzích, které zjednoduší ekonomiku celého insolvenčního řízení a zajistí to, že celý systém nezkolabuje. Ani u správců, ani na insolvenčních úsecích soudů. Myslím si, že toto je velmi důležité a prosím tedy o podporu.

Dámy a pánové, tolik tedy můj komentář. Děkuji za to, že se dokážeme na konci shodnout a přijmout novelu insolvenčního zákona, která skutečně podle mě je jednou z prvních zásadních norem, které tady projednáváme. A bude mít výrazný dopad do naší společnosti. Protože na jedné straně pomůže těm dlužníkům z dluhových pastí, na straně druhé samozřejmě pomůže i těm věřitelům, protože se dočkají splacení alespoň části svých závazků. A co je důležité, pomůže České republice. Prostě budeme čistit tu šedou zónu i ekonomiky a chceme ty lidi dostat do systému. To se samozřejmě projeví pozitivně i v rámci ekonomického systému České republiky.

Děkuji za vaši podporu těch rozumných kompromisních pozměňovacích návrhů, který je většina. Díky.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec

autor: PV