Pekarová Adamová (TOP 09): To není reálně něco, co zachrání byznys

Děkuji za slovo. Já doplním vlastně k předřečníkům, protože je ta reakce právě z byznysového světa taková, že to, co tady slýchávají ať už na tiskových konferencích, ať už z mediálních vystoupení jednotlivých ministrů, tak je víc propaganda než realita, protože když se podíváme na to, jak to v reálu pro ně vypadá, tak skutečně když včera jste něco schválili, tak reálně oni můžou tu pomoc očekávat v lepším případě v řádu týdnů, v horším případě a zcela reálnějším případě v řádu měsíců. Takže ve chvíli, kdy ano, tady se vznáší nějaké nové programy, nové prodloužení programů atd., ale přístup k nim je takový, že teď si nějak pomozte, teď si nějak poraďte a my vám za pár měsíců možná něco pošleme, až to všechno ti úředníci, ty složité žádosti, které jste museli předtím vyplnit, vyhodnotí, tak pak možná mnozí z nich už budou dávno mít zavřený krám. A to je prostě vaše pomoc. To není reálně něco, co zachrání ty byznysy. To je něco, co je už dneska jenom posílá s takovým trošku hořkým výsměchem, kdy se zbytek společnosti diví, co ještě ti podnikatelé chtějí? Vždyť tady je takový dlouhý seznam toho, co všechno vláda už jim dala, poskytla. Vytváří to akorát ve společnosti velkou nevraživost vůči nim, protože opravdu mají ostatní pocit, vždyť je pomoženo, pomohlo se dost. Ale reálné příklady? COVID-Ubytování, který tady byl zmíněn. Pomoc za jaro přicházející začátkem prosince? Tak prosím pěkně, co to je jiného než výsměch? Tak prosím tady neříkejte tím stylem, tohle všechno přece je skvělá pomoc, když víme, jaká je realita!

