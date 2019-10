Pekarová Adamová (TOP 09): Vládě nejde až tak o zdraví, ale spíše o zalátání díry v rozpočtu

Dobrý den, dámy a pánové, při dnešním pátečním odpoledni se dostává tedy na tento zákon a byl nám opět prezentován jako snaha, tedy zájem vlády zejména o zdraví naše a dalších občanů. Já se domnívám, že v souvislosti s programovým prohlášením vlády, které určitě všichni znáte, tak se můžeme také domnívat, že se nejedná o plán, který byl i na samém počátku vzniku této vlády, protože o zvyšování daní včetně tech, které jsou obsaženy v tomto daňovém balíčku, tam se opravdu nic nedočtete.

Tehdy asi vláda tedy na naše zdraví a na zdraví občanů České republiky příliš nemyslela, nepovažovala to za svoji zásadní prioritu a hle, náhle v průběhu volebního období se to touto prioritou stává. Pak tedy se musíme ptát, jak je možné, že zrovna je to v souladu i s tím, že se přestává dostávat peněz na různé návrhy, které vláda už buď prosadila, nebo se prosadit teprve chystá, jak je možné, že se to dostává na pořad až teď, když vidíme, že i když máme velmi dlouho ekonomický růst, máme zcela nízkou nezaměstnanost v rámci Evropské unie jsme v tomto už několik měsíců či dokonce let rekordmany a tedy výběr daní, odvodů je velmi vysoký, tak přesto tedy vláda není schopna dosáhnout vyrovnaného rozpočtu a na příští rok opět navrhuje schodek rozpočtu ve výši 40 miliard.

Nabízí se potom tedy odpověď na to, že až tak příliš nejde o zdraví tak, jak je to deklarováno, ale spíše právě o to, abychom díry v rozpočtu byli schopni zalátat. A já se domnívám, že je tedy fér, aby vláda říkala ty věci tak, jak jsou a nikoliv se je snažila lakovat narůžovo - a to nesouvisí určitě ani s dnešními šaty paní ministryně, které zrovna růžové jsou - ale aby nám opravdu byla schopna říci ty věci tak, jak se mají. To znamená, abychom prostě věděli, že tady dochází ke zvýšení daní proto, aby se zvýšil příjem státního rozpočtu, aby tento příjem mohl být pak následně různými způsoby zase porozdáván a já už tomu začínám říkat legální korupce občanů, protože třeba u takových slev na jízdné pro vybrané skupiny občanů se o nic jiného ani nejedná.

To je skutečně věc, která má tedy jenom určité skupině lidí udělat radost a pomoci, ale víme, jak to s tím dopadá. Už jsme zaznamenali určitě, jak to je i výhodné pro celou řadu dopravců a jak se tyto slevy podepisují v našem rozpočtu. To samozřejmě všichni nejenom z médií dobře známe.

Co se týče zvyšování daní, tak vláda ani ve svém programovém prohlášení tady neříkala nic o tom, že by daňovou zátěž chtěla snižovat, to je fér říci, ale musíme také mít na paměti, že to není první zvýšení daní, se kterým přichází ČSSD, ANO a v tomto případě tedy už vláda, která je podporována KSČM, protože v minulém volebním období už tady bylo řešeno DPH, které jsme - a to připomenu pro ty, kteří jste již třeba zapomněli - které v době Nečasovy vlády, která zavedla důchodovou reformu, tak bylo dočasně tehdy na dobu tří let o jedno procento zvýšeno, byly tehdy změněny sazby a ve chvíli, kdy vláda Sobotkova v minulém volebním období rušila tuto reformu, s ničím svým vlastním nepřicházela, tak to udělala jenom polovičatě. Zrušila důchodovou reformu, ale DPH ponechala, to už se jí líbilo si ponechat tuto sazbu a v tu chvíli tedy ona je zodpovědná za zvýšení této daně.

Takže to není zdaleka poprvé, kdy tady ke zvyšování daní vládou ve složení ANO, ČSSD dochází. Proto bych chtěla vyzvat tedy paní ministryni, ale i pana ministra zdravotnictví, který, mě mrzí, že když se jedná o zdraví, tady ani není, to považuji za velmi podivné, protože přece jenom jedná se tady hlavně o ochranu obyvatel před škodlivými vlivy kouření, hazardu a všemi těmito věcmi, se kterými já rozhodně nepolemizuji, to určitě jsou věci škodlivé, ale teď mě to napadá, je to velice nestandardní, že tady takovouto věc projednáváme bez účasti pana ministra, a proto si myslím, že by bylo záhodno dát mu příležitost se dostavit na naše jednání a já rozhodně nechci tedy toto jednání nijak protahovat, víte, já v rámci tedy své řeči rovnou dám i procedurální návrh, abychom tedy ukončili nebo přerušili jednání do přítomnosti pana ministra Vojtěcha, protože bez tohoto určitě nemáme projednávat... (zvuk gongu) Už jsem přednesla svůj návrh, takže bych byla ráda, kdybychom o tom mohli hlasovat, abychom přerušili tento bod do přítomnosti ministra zdravotnictví.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



