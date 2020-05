Peksa (Piráti): Chtěli byste v Česku Euro?

reklama

Zajímalo by mě, jak se na to díváte vy: CHTĚLI BYSTE V ČESKU EURO? Podle mého názoru by nám euro prospělo – a to jak ekonomicky, tak politicky. Připravuji k tomu nyní víc meteriálů, abych vám mohl prezentovat, co by nás s eurem čekalo a o co momentálně přicházíme. Samozřejmě všechno má své pro i proti. U eura u mě převažují spíše PRO. ????

Jak se na problamtiku přijetí eura díváte vy? Napište mi do komentářů cokoliv k tématu, abych věděl, co vás zajímá nejvíc a na co se při přípravě materiálů zaměřit. Naprosto rozumím všem obavám a myslím, že je na čase začít vyvracet mnohé euromýty, které veřejným prostorem kolují. Díky!

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



