Peštová (ANO): Pane ministře, vy si ze mě děláte srandu?

Pane ministře, mě jste neuspokojil tou vaší odpovědí. Já jsem trošku víc náročnější.

Byli jste to vy, Piráti, kteří neustále vzývali, jak musíme být transparentní a musíme tu legislativu dělat dobře, a my jsme dělali ty paskvily a vy budete dělat tu krásnou legislativu, proto také máte ministra pro legislativu, máme nové ministerstvo, které my jsme nepotřebovali, ale vy ho máte. Když se bavíme o těch tezích vyhlášky, to, co jsem tady říkala, co musíte mít jako povinnost, když jdete na tu Legislativní radu vlády, tak se počítá s tím, že v momentě, když zákon opustí vládu a vláda mu dá stanovisko a jde do Poslanecké sněmovny, tak automaticky ministerstva začínají vyšívat na paragrafovém znění.

Vy mi tady řeknete, že byste jako něco mohli připravit, ono to má platit od 1. 1. 2025, vy nemáte teze, nemáte nic, a vy jako něco začnete připravovat. Pane ministře, vy si ze mě děláte srandu? To snad nemůže ani myslet vážně, tohleto. Takže vy ne že byste měli připravit, vy jste to už měli mít dávno připravené, vy jste měli mít už dávno tu studii dopadů a měli jste vědět, o jakých zemích se bavíme, o kolika lidech se bavíme a kde co potřebujeme. To je jedna věc.

Když tady volilo v roce - v minulých volbách volilo nějakých 13 tisíc, možná pan poslanec Haas, prostřednictvím paní předsedající, mě upraví, nevím, 13 800, zhruba 13 800, tak se bavíme o nějakých dvou třetinách v Evropě a jedna třetina byla mimo Evropu, aspoň tak jak já jsem to zaznamenala z těch statistik. Takže se bavíme o dvou třetinách, které jsou v Evropě a které tu dojezdovou - nebo kteří tu dojezdovou vzdálenost nemají velkou.

Takže se bavíme o té jedné třetině, která je mimo Evropu, ale stále jste mi zde neodpověděli na to, jakým způsobem ošetříte to, co ten pan pisatel respektive ten dotazující se v pátek nebo včera, co nám přišel napříč politickým spektrem ten e-mail. (Předsedající upozorňuje na čas.) Jak to ošetříte. On má v ruce ty lístky a může si volit koho chce.

