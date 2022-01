Peštová (ANO): Pojďme najít odvahu a oddělit státní správu od samosprávy

reklama

Pane ministře, já jsem vás bedlivě poslouchala a to je přesně to, co jsem tady celou dobu říkala. Ten problém tady je ten smíšený model, to je ten problém. Problém je, že - když jsem teda byla ještě na ministerstvu a myslím si, že to jsme nebyli jenom my, kdo neustále řešit podjatost. A ta podjatost byla proto, že právě byla napadaná ta státní správa, protože je financovaná tou samosprávou.

Ale říkám, opět opakuji, že ta státní správa - je tam pouze ta přenesená působnost, ona vykonává pro ten stát tu práci a ta obec na to dostává peníze, aby mohla ta státní správa ten výkon vykonávat. A to jsou ty věci, na které neustále narážíme. Já jsem poslouchala, jak jste říkal, že chcete najít tu širší shodu, ale pojďme najít širší shodu a pojďme najít v sobě tu odvahu a oddělit právě tu státní správu od té samosprávy, aby nedocházelo k tomu napadání, aby nedocházelo k těm podjatostem, k tomu řešení těchto problémů, protože ony už v současné době jsou judikáty a my už podle - my, když jsem pracovala jako odborný náměstek, a moji lidé - jsme se museli už řídit těmito judikáty.

To znamená, že jestliže už tady nějaký judikát je, který říká, že se dostáváte do problémů, že tam bylo zjištěno, že tam dochází k té podjatosti a vy musíte hledat další státní správu, která to vyřeší za jinou státní správu, protože samozřejmě když máme to ORP, jak tady bylo řečeno, tak v tom jednom domě máte státní správu a samosprávu. Státní správa vykonává svoji práci, správně, a teď máte tu obec, která vlastně si žádá u té státní správy třeba o stavební povolení. A právě teď se dostáváte do té pozice, že některé, neříkám neziskovky, ale...

(Předsedající: Čas, paní poslankyně!) Dobře, já to dopovím potom.

