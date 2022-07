Peštová (ANO): Prostě napravte, co je tam špatně. Nic víc

reklama

Děkuji za slovo. Já budu samozřejmě reagovat na pana poslance Výborného, když tady krásně zmínil to, že se opraví legislativa, musí do řádného procesu. Ona půlku už vlastně řekla paní poslankyně Ožanová, přede mnou, vaším prostřednictvím.

Ale když už jsme u těch oprav, já jsem bedlivě poslouchala pana ministra a pan ministr řekl, že se tato novela dělá, protože se musí opravit to, co se vlastně udělalo špatně v pěstounské péči. Řekl opravit. A vlastně poslanci hnutí ANO taky pouze opravují to, co bylo v tom zákoně špatně uděláno, protože to je neaplikovatelné.

Takže on možná pro vás je ten jeho výstup citlivý, protože je to zcela logické. Pan doktor Brázdil dvacet, víc jak dvacet let, třicet let v té Záchranné službě pracuje, takže nezlobte se, ty emoce tam prostě jsou. To je úplně zcela logické. Tak jako já jsem tady včera měla emoce a myslím si, že jsem se hodně držela, hodně jsem se držela u služebního zákona, byť tady paní ministryně války mi řekla, abych si vzala nějaký prášek na uklidnění. Ale v každém případě on to nemyslí ve zlém; prostě napravte to, co je tam špatně. Nic víc. Je to opravdu legislativně technické.

Já jsem tu legislativu dělala a koukala jsem se na to a opravdu je to leg tech. Není to žádný problém. Děkuji.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Peštová (ANO): Ne že si budeme vytvářet nějaká teplá místečka... Peštová (ANO): Dejte nám to EET aspoň dobrovolné, říkají lidé Peštová (ANO): Z každého litru máte padesát procent do státní kasy Peštová (ANO): Co jste aplikovali, to se minulo účinkem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama