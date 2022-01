Peštová (ANO): Špunt plný odpadu v kanalizaci to spustil, ale špatně

reklama

Já jsem ve svém úvodním slovu avizovala, že bych ráda prohovořila, protože - jak jsem již zmínila - jsem se na tomto zákoně podílela. Nechci zde dělat žádné velké obstrukce, jenom bych ráda, abychom si uvědomili, jak vlastně k těmto zákazům došlo, resp. co vedlo Evropskou unii k tomu, aby přistoupila k těmto zákazům.

Musíme se podívat hlouběji do roku 2017. V roce 2017 se stal v Anglii, v Londýně takový případ, že v kanalizaci byl objeven olejový špunt. Jistě víte, co udělá olej, když ho nalijete do nějaké kanalizace nebo do vody. Vlastně on vám ztuhne. Takže byl zjištěn v kanalizacích olejový špunt, který v sobě obsahoval vlhčené ubrousky, tampóny, kondomy a další a další věci. Ten špunt vážil - zhruba váha 17 autobusů. A vlastně ve své podstatě tím se odšpuntovalo to, že Evropská unie začala přemýšlet nad tím, co by se dalo s tímto problémem dělat. Tento problém byl podle mě nelogicky řešen tím, že šli cestou zákazů místo toho, aby šli cestou edukace a řekli si, co všechno se má a nemá do kanalizace dávat, tak ve své podstatě se dospělo k tomu, že se to raději zakázalo. Samozřejmě potom se přidaly moře, kde jsme měli ty želvičky, které měly propíchnutá očička brčky, které mají ty klouby, a další a další. A prostě potom přišla tato směrnice, která se měla transponovat do jednotlivých států, byť když si řekneme, my, Česká republika jsme jedni z nejlepších třídičů, jsme třetí nejlepší v Evropské unii, dalo by se říct, že děláme pro to maximum, tak vlastně jdeme cestou zákazů.

Já osobně s tímto zákonem jsem měla a budu mít vždycky vnitřní problém, protože půlka naší rodiny jsou chemici, kteří samozřejmě celý život pracovali ve vyšších manažerských funkcích na polypropylenu, polyethylenu, ethylenových jednotkách, a samozřejmě když energii do něčeho dávám, tak tu energii si potom z toho logicky vezmu. Ne, my jdeme cestou zákazů. Samozřejmě ta transpozice, bavíme se o roce 2019, a ta transpozice měla dva roky s tím, že od loňského roku už tento zákon měl být v účinnosti. A samozřejmě nám do toho vletěl covid, kdy my říkáme lidem: nejezte v restauracích, noste si jídlo domů, dávejte si to do těch nádob, které vám teď zakážeme. Proto mám vnitřní problém s tím, a měla jsem s tím vždycky vnitřní problém, byť jsem dřív byla státní úředník a musela jsem samozřejmě plnit to, co nám bylo přeposíláno, a transponovat do českého práva, ale teď konečně jako poslanec mohu říct svůj vlastní názor a mám s tím vnitřní problém. Děkuji za pozornost.

