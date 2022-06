Peštová (ANO): Státní správa by neměla být ovlivnitelná politiky

reklama

Já jsem se jenom chtěla zeptat. Ve své podstatě tady máme dva modely. Jeden je samospráva, další je státní správa. Já rozumím tomu, co říkáte, že přijde ministr a samozřejmě ti političtí náměstci nebo jacíkoli náměstci, kteří tam s ním přijdou, se budou snažit naplňovat to, k čemu směřují. Tomu rozumím. Ale teď tady máme tu státní správu. Teď tady říkáme, že budou političtí náměstci, mezi nimi budou sekční šéfové nebo vrchní šéfové nebo vrchní ředitelé, to je jedno, jak je budeme nazývat. A teď záleží na tom, kdo bude tu systemizaci dělat, kdo bude, když nastoupí nová parta, tak jako se to stalo třeba v mém případě, kdy já jsem měla jednu sekci a v té sekci jsem měla šest ředitelů.

Já už jsem ten správní řád, opravdu jsem ho uměla perfektně, si myslím. A teď přijde nová parta a ta řekne, že to nebude takovéto uskupení, to znamená, že tam nebude jeden vrchní ředitel, ale že ti vrchní ředitelé teď najednou budou tři, protože to rozsekáme. Rozumíte, prostě to bude všechno narůstat. Jako bude tam nějaká jistota u těch státních úředníků, že se toto dít nebude, tak jako se to stalo teď? Já rozumím tomu, co chcete udělat, i chápu to, že prostě musíte mít nějaký aparát lidí, kterým můžete věřit, ale říkám, na druhou stranu tady máme tu státní správu a ta státní správa by měla být neovlivnitelná, neměla by být ovlivnitelná těmi politiky. Tak že jak zaručíte to, že se to dít nebude?

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



