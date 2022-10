Peštová (ANO): To si snad ze mě děláte už srandu

reklama

Já děkuji za slovo, pane předsedající.

V každém případě já musím zareagovat na pana poslance Michálka. To je takový jako, jak bych to řekla... Většinou vás je vidět spíš na Twitteru nebo na nějakých sociálních sítích. Ráda využiji té situace, že jste právě tady. Já se oprostím od toho vašeho webu skvělého, který nefunguje, Otevřená Sněmovna, kdy jste říkali, jak budete transparentní a budete dávat lidem ty zákony, aby je viděli, a nejenom ty, co jsou v řádném připomínkovém řízení, ale že právě proto Otevřená Sněmovna, že tam bude podstatně víc těch připomínkových míst. To nefunguje.

V každém případě bych se spíš přiklonila k tomu, co jste vždycky vy vyčítal vládnoucí koalici, současné opozici, právě tu studii dopadů, tu RIU, kterou teď říkáte, že vlastně této vládnoucí koalici, které jste součástí, tak vlastně vy jim říkáte, že jim to promíjíte. Vy promíjíte to, že není zpracovaná studie dopadů, když se tady bavíme o pozměňovacím návrhu za 85 miliard - 85 miliard! A vy říkáte, že to vlastně není třeba. Vy promíjíte to, že jsou tady pozměňovací návrhy na pozměňovací návrhy.

To si snad ze mě děláte už srandu. Já si pamatuji ta vaše vystoupení, jak jste tady spílal a křičel, že v žádném případě Piráti nikdy nedopustí, a vy teď říkáte, že jste s tím svolný, že vám to vůbec nevadí? To si snad ze mě děláte srandu, ne?

