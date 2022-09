Peštová (ANO): Deagrofertizace? Vždyť děláte to samé, co minulá vláda

reklama

Tak ještě jednou dobrý den. Já děkuji za slovo, paní předsedající. No já nebudu pokračovat v těch nesmyslech a nepravdách, jak tady bylo řečeno, a myslím si, že to jsou pravdy. Tak si malinko zrekapitulujeme vlastně celou tu anabázi a historii této skvělé novely zákona služebního. Tento zákon nebyl v řádném legislativním plánu prací ani Ministerstva vnitra, ani vláda ho neměla v řádném legislativním plánu prací. To znamená, že pokud nedojde k novele tohoto zákona, tak tomuto státu nebo našemu státu se nic nestane, jako je to u běžných transpozic směrnic, tam je jednoznačně řečeno, že když neproběhne transpozice do určitého datumu, většinou to bývají dva roky, tak dojde k tomu, že jsme sankcionováni. V tomto případě to takto není, takže není důvod, aby tento zákon byl hnán tímto tempem a touto rychlostí. Není tím důvodem transpozice.

To, že neprošel řádným legislativním procesem je velice smutné, protože tento zákon, jak již tady mí předřečníci řekli, byl sepsán na Ministerstvu vnitra, takže úředníci Ministerstva vnitra na tomto zákoně dělali. Měli tendenci ho dát do řádného legislativního procesu, to znamená dali ho do meziresortního připomínkového řízení a ejhle, byl tam pouze pár hodin. Protože si uvědomili, že tento zákon nemá ty doprovodné věci, které by měl mít, to znamená studii dopadů tak zvanou RIA. Ta studie dopadů je velice důležitá, protože ta nám právě říká, jak moc nám to zasáhne do státního rozpočtu. A nejenom do státního rozpočtu, i do rozpočtu jednotlivých ministerstev a jak již bylo řečeno mojí předřečnicí, zasáhne to nejenom ministerstva, ale skoro 200 institucí, víc jak 200 institucí a to není málo. Ty peníze se někde budou muset sebrat.

Včera se rozebíral nebo včera jsme tady probírali státní rozpočet a mě by zajímalo, jestli státní rozpočet na to pamatuje. Jestli pamatuje na to, kolik to bude stát. Tak si připomeneme, kolik to bude stát. Jestliže lidé, kteří jsou současně na těchto postech, budou z těchto míst "vyhozeni", protože budou přesoutěženi, tak se nám dostávají do bazénu. V tom bazénu budou za 80 % platu po dobu šesti měsíců. Poté, pokud jim nebude nějaká adekvátní práce nabídnuta, no tak nám běží, jestliže odpracovali na daných místech do tří let, tak dostanou tři platy odchodné. Jestliže to je tři až šest let dostanou šest platů odchodné. Jestliže to je šest až devět let, dostanou devět platů odchodné. A jestliže to je víc jak devět let, dostanou 12 platů odchodné. Takže zde máme úředníky, kteří skončí v bazénu, máme zde neomezený počet neomezený, počet politických náměstků, kteří budou pobírat stejně jako tito, co budou v tom bazénu. A to nejsou malé peníze.

Takže mě by zajímalo, zda jednotlivá ministerstva a organizace, které jsou zřizovány ministerstvy, mají toto v rozpočtech, protože ta studie dopadů prostě nebyla zpracovaná. A vrátím se zpátky k tomu, že Ministerstvo vnitra tento zákon dalo na pár hodin do meziresortního připomínkového řízení. Stáhlo ho, protože si uvědomilo, jaký to bude rozruch. A tento zákon předalo poslancům a tito poslanci ho zde v Poslanecké sněmovně vlastně jako novelu zákona služebního předložili. A jelikož zákon umožňuje to, že poslanec, když předkládá nebo skupina poslanců, když předkládá, nemusí mít studii dopadu, tak prostě není.

A já bych docela ráda vám připomněla, jaké prohlášení, kdo měl v roce 2018 a 2019. Byli to právě slavní Piráti, kteří se nám tady hrají na to, jak jsou pravdomluvní a jaký ten boj oni vedou za tu spravedlnost, protikorupčnost a další a další. Tak jedno z krásných prohlášení bylo, cituji: Mezirezortní připomínkové řízení, tak jak dnes funguje - myšleno ty roky, které jsem říkala - zahrnuje jen část organizací dotčených příslušnou legislativou. Desítky organizací, jejichž slovo se dnes při tvorbě zákonů nebere v potaz, budou nyní mít možnost se otevřeně vyjádřit k legislativě a tím se spolupodílet na její tvorbě. Pro občana bude zásadní, že ve finální zprávě najde veškeré návrhy a vyjádření relevantních organizací. Otevřená sněmovna je aplikace, která zásadně zprůhlední procesy přijímání zákonů ještě před přijetím zákona o regulaci o lobbingu

Tak já jsem si tu aplikaci www.otevrenasneovna.cz dle návodu, které jsem díky Pirátům získala na YouTube, viděla jsem tam krásné video, jak mám tuto aplikaci spustit, tak jsem si spustila.

Chtěla jsem vědět, kolik připomínkových míst, když jsou tak transparentní, tento zákon vidělo. No, a tak si představte, že když jsem to otevřela, tak webová stránka mi házela chybu s odkazem "pro zpracování tohoto požadavku není k dispozici žádný server". Takže ve své podstatě ta transparentnost skončila možná otevřením této webové stránky a současně rovnou zavřením. Vlastně žádné organizace, o kterých je zde zmínka, které by měly vidět tento zákon a daly patřičné a správné připomínky, to neviděly. Jediný, kdo to viděl, tak bylo pár poslanců, kteří to zde předložili, jak říkají, je na tom shoda napříč politickým spektrem, ale pouze spektrem vládnoucí koalice, a ostatní to možnost připomínkovat neměli. Říkám, v meziresortním připomínkovém řízení to bylo pouze pár hodin.

A co dále prosazovali Piráti? Prosazujeme urychlené zavedení služebního zákona, který považujeme za nutnou podmínku profesionální, efektivní a nezkorumpované státní správy. Chceme jasně rozlišit politická a úřednická místa a zajistit, že politici nebudou do úředních rozhodnutí zasahovat. Politici jsou voleni, aby pracovali jako poslanci, nikoliv jako úředníci, kde je potřeba odborná příprava. Služební zákon je nezbytný pro stanovení kritérií výběrových řízení na úřednická místa pro ochranu úředníků před politickými tlaky a pro přesná pravidla kariérního postupu. Služební zákon stanoví i požadavky na vzdělání a odbornost úředníků a jejich pravidelné testování. Úředníci musí především znát zákony, umět řešit praktické problémy občanů a účelně přitom využívat moderní technologie. Služební zákon by měl dále zavést osobní odpovědnost úředníků za jejich rozhodnutí. Není přípustné, aby úředníci nerespektovali zákony, zbytečně zdržovali řízení o záležitostech občanů nebo ignorovali rozhodnutí soudu. Za nesprávný úřednický postup ponesou úředníci odpovědnost a budou potrestáni kárným opatřením. Stát bude po úřednicích vymáhat regresní úhrady škody, kterou způsobili. Já se ptám, kde je to v tom zákoně? Mě by zajímalo, když jste se tak zaobírali těmi posty, které potřebujete obsadit těmi neúředníky, těmi kádry, tak kde tam toto řešíte, aby ten úředník opravdu platil za to, pokud úmyslně spáchá nějakou chybu? Anebo je to záměr? Prostě bude záměrně někoho brzdit nebo záměrně nevydá v řádné lhůtě rozhodnutí, tak kde to tam je postiženo?

Dále co mě zarazilo, a mně se to líbilo u Pirátů, když dbali na to, aby tam byl ten kariérní řád. O něm jsem tady taky hovořila, protože v momentě, nebo respektive poté jste s tímto zákonem přišli, tak vlastně tento kariérní řád vy totálně devalvujete. Je to naprostá devalvace, likvidace kariérního řádu české státní služby. Jde o politizaci české státní služby. A pokud Evropská komise měla kdy problém s novelizacemi zákona o státní službě, tak to bylo právě postupné rozmělňování kvalifikačních kritérií pro účast ve výběrových řízeních na vyšší posty představených. To je to, co ta Evropská komise vyčítala. A ve své podstatě vy děláte to, co vy jste vyčítali minulé vládě, že chtěla a částečně udělala, tak vy to děláte mnohem víc. A ještě k tomu říkáte, že to je ta deagrofertizace. To vůbec není žádná deagrofertizace.

Já jsem v současné době státní úředník postavený mimo službu. A obracejí se na mě státní úředníci s velkými obavami, ale s velkými obavami, protože samozřejmě sledují a prosí, abychom tady byli slyšet, abychom tady říkali tu naši praxi. Já jsem zde řekla, že rozumím tomu, že tam chcete mít svoje lidi. Rozumím tomu. Ale ne neomezený počet. Co to je? Když tady padaly návrhy, abyste měli počet politických náměstků, které by vlastně byly zrcadlem jednotlivých sekcí, což má logiku, tak jste řekli ne. To znamená, že ministerstvo má pět sekcí a vy budete mít patnáct politických náměstků? Proč nemůžete mít jenom pět? A když už jsme u těch politických náměstků, tak co si myslíte, že ten politický náměstek může řídit státní úředníky? Ne, proto tam musí být ten mezičlánek, proto tam musí být ten ředitel sekce, který je úředníkem, který se v současné době dostává do pozice, že bude mít na pět let to jmenování. A vy všichni, co tady sedíte, tak jistě máte třeba hypotéky... A tento člověk je mladý, oženil se nebo vdala se, vzal si hypotéku. A teď vy ho dostáváte do situace, že po pěti letech bude muset být přesoutěžen a mění se různě garnitury a on vůbec neví, co bude. Já rozumím tomu, že chcete kvalitu. Ale uvědomte si jedno, že to má i ten druhý obraz. Protože tak jak vy říkáte, že bojujete proti té korupci, tak se může stát, že mu může být naznačeno, pokud nebudeš šlapat, tak jak potřebujeme, už příště to výběrové řízení nevyhraješ. To se taky může stát. A já vím, každý dobrý úmysl je po zásluze potrestán, a třeba to byl dobrý úmysl z vaší strany, ale může to mít i tu druhou stranu, že to nemusí být jenom o tom, že to jsou ty dobré úmysly.

Já si myslím, že jsem zrekapitulovala maximum, co jsem mohla zrekapitulovat. Strašně mě mrzí, že tento zákon je přijímán tak, jak je přijímán, a že není naplňována ta litera zákona, tak jak jsme říkali, že každý zákon projde řádným legislativním procesem a budou se k tomu moct vyjádřit připomínková místa, která jsou dotčena. Demokracie dostává na zadek. Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)

