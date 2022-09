Peštová (ANO): Ministři si udělali selfíčko a tím to pro ně skončilo

reklama

Pane ministře, já stáhnu svoji řeč, protože pro mě je podstatně jednodušší se vás tady ptát, protože to nejsme my, kdo tady obstruuje, ale jste to vy, protože my jsme tam právě mezi těma 37 a čekáme na to, až na nás přijde řada, a zatím se to točí jenom u těch, kdo mají přednostní práva.

Ale mě zaujalo ve vaší řeči, že jste se tady zmínil o tom, že analyzujete dopady v Českém Švýcarsku. Jenom bych chtěla připomenout, že to už ani nemusíte analyzovat, protože Ústecký kraj společně s destinační agenturou už to vyčíslili na hodnotu více jak 300 milionů. A opravdu ti podnikatelé tam v současné době na tom nejsou dobře. Tím, jak teď se ještě ty energie do toho přidaly, a tím, že vlastně jejich byznys byl pozastaven tím, co se tam stalo, tak opravdu žádají o pomoc.

A zatím tam přišli, jak bych to řekla, jednotliví ministři, vyfotili se tam, udělali si selfíčko a tím to pro ně skončilo. Takže já bych opravdu byla strašně ráda, děkuji tedy Ministerstvu životního prostředí, které tam uvolnilo peníze, ale to šlo úplně do jiné struktury a nešlo to právě těm podnikatelům, kteří podnikají právě v té oblasti, která spadá zrovna pod vás. Takže, jestli bych mohla tady požádat a poprosit, už přestaňme analyzovat a pojďme těm podnikatelům pomoct.

Děkuji.

