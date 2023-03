Peštová (ANO): Tuto novelu jste mohli připravovat už loni v září

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěla bych samozřejmě reagovat na pana ministra, i když vystoupení možná zase, opět nás zkrátíte další vaší procedurou, ale jedu dál.

Meziroční inflace v roce 2022 v září byla 18 %. Pane ministře, já na vás nevidím, takže se omlouvám, že k vám mluvím zády. (Ministr Jurečka telefonuje v rohu sálu, není ve vládní lavici.) Byla 18 %. Už tehdy jste věděli, že ta inflace je vysoká, to znamená, že jste mohli predikovat a ty predikce tady byly a už v tu dobu jste mohli konat. I ústavní právníci, které jsem zde zmiňovala, ať to je pan profesor Gerloch, Pavlíček, to jsou experti na ústavní právo, nebo pan Preuss už říkají a kloní se k tomu názoru, ke kterému se kloníme my, to znamená, že v loňském roce už v tom září jste mohli připravovat tuto novelu. Tato novela není nic komplikovaného, ve své podstatě akorát měníte valorizační vzorec, kdy říkáte 400 korun plus nějaká procenta - 2,3 %.

Já se ptám, to je ta věcnost, o které jsme se tady bavili, říkám do těch dvou hodin, jedné hodiny do rána. Proč jste na této novele nezačali pracovat v tom roce 2022? A když mi tady začnete argumentovat, že jste to nevěděli, že ty predikce a tak dále... Ne. Předběžná opatrnost tady je a byla na místě. To znamená, že tu novelu jste mohli sestavit, mohli jste jít do řádného legislativního procesu. A jestli mi chcete oponovat tím, že se musel schvalovat rozpočet a my jsme nevěděli a ta čísla a tak dále... Tak jste mohli jít do rozpočtového provizoria. Vždyť to ve své podstatě není problém. Vždyť když jste nastupovali do vlády, tak to rozpočtové provizorium tady bylo taky. Takže s rozpočtovým provizoriem dělat umíte. Takže takové ty báchorky o tom, že musíte ten rozpočet mít za každou cenu... Nemuseli jste ho mít za každou cenu. Takže to je jeden fakt, který bych samozřejmě zmínila i v té řeči, ke které se nedostanu, protože nás zase omezíte. Děkuji.

