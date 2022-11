Peštová (ANO): Zavedení EET nebylo zcela bezbolestné

reklama

Děkuji za slovo. Jelikož vládnoucí koalice teda nechce poslouchat hlas opozice, tak já jsem si taky samozřejmě připravila nebo podívala jsem se do novin, co se kde všude píše o tom, a našla jsem si článek, kdy se k tomu vyjadřují odborníci. Téma zrušit EET je chyba, tvrdí odborníci. Když teda ne nás, tak aspoň tento článek bych tady ráda přečetla, aby bylo zřejmo a patrno, že to není jenom boj náš, ale boj za ty, kteří to opravdu chtějí. Stát přijde o možnost průběžného sledování stavu ekonomiky v jednotlivých oblastech podnikání i regionech republiky. S ohledem na dosavadní nemalé investice ze stran podnikatelů, vybudovaný aparát veřejné správy, pokrok v digitalizaci a další výhody, které elektronická evidence tržeb přináší, je na místě ji zachovat, a to přinejmenším na dobrovolné bázi. Poslaneckou sněmovnu čeká rozhodnutí o osudu elektronické evidence tržeb. Podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic si stát jejím zrušením odřízne potenciální nástroj pro snadnou alokaci dotací v návaznosti na výši evidovaných tržeb a zlikviduje již vybudované důvěryhodné úložiště účtenek, které by mohlo být základem pro standardizaci elektronické účtenky. Navíc podle bývalé ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO přijde stát o 12 až 13 miliard korun ročně, pokud EET definitivně vypne. Proti zrušení je i Hospodářská komora, to již bylo i přede mnou řečeno, cituji, neodstraňoval bych to, po čem je ze strany řady podnikatelů poptávka a co podle nich funguje, protože to narovnává podnikatelské prostředí a přispívá k nestranné digitalizaci státu. Odmítnutí veškeré podpory těm, co o evidenci stojí, by byl krok zpět, nemluvě o promarněných stamilionových nákladech na straně státu i soukromého sektoru, uvedl již dříve v rozhovoru pro FokusOn Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy práva a analýz Hospodářské komory.

Zavedení EET nebylo zcela bezbolestné. Svědčí o tom také fakt, že ani před vypuknutím pandemie evidence nefungovala v plném rozsahu, načež byla pozastavena. Dále, cituji: Zrušením EET se vláda vědomě zbaví nástroje, který by mohl pomoci ke znovunastartování výběru daní od malých a středních podnikatelů. Systém by současně mohl s drobnými úpravami posloužit jako platforma pro vydávání a ukládání elektronických účtenek, tedy přispět k významnému posunu digitalizaci české ekonomiky, říká Miloslav Rut partner společnosti Moore Technologies.cz.

Podpora modernizace pokladních systémů a terminálů pro příjem bezhotovostních plateb je navíc jednou ze současných iniciativ Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory České republiky. Zrušení povinnosti evidovat paradoxně skokově snížilo podíl bezhotovostních transakcí, protože určitá část podnikatelů opět začala preferovat neevidované hotovostní příjmy oproti evidovaným transakcím platebními kartami. Stejně tak evidování tržeb pomohlo, no pomáhalo majitelům denně sledovat stav svého podnikání a bylo efektivním interním kontrolním nástrojem. V neposlední řadě může mít zvýšení podílu šedé ekonomiky dopad na výši legálních mezd zaměstnanců, protože šedá ekonomika logicky generuje i nepřiznané a nezdaněné vyplácení části mezd.

Odborníci zastávají názor, že pokud stát nechce podnikatele k elektronické evidenci nutit, lze celý systém převést do režimu dobrovolnosti a zavést dobrovolné EET. Cituji: Znovuzahájení evidování tržeb v dobrovolném režimu spojené se sadou výhod a pobídek pro podnikatele může být pozitivním signálem, jak řídit a ozdravovat ekonomiku a současně řešit zadlužení země. Stejně tak by vyslalo poctivým podnikatelům a občanům, kteří takové podnikatele podporují, zprávu, že takovýto přístup se díky snadnému a rychlému přístupu k ekonomickým pobídkám a zjednodušení jejich administrativy vyplatí, říká Miloslav Rut s tím, že evidovat tržby a platit daně je pro poctivě smýšlející podnikatele správné a normální, ale nechtějí být nekalou konkurencí vyhýbající se zdanění tlačeni do šedé zóny.

Podporu alespoň dobrovolného režimu elektronické evidence tržeb lze navíc položit základy k další fázi digitalizace ekonomiky, která by se týkala běžných obchodních transakcí občanů a zefektivnění komunikace podnikatelů se státem v oblasti daňových přiznání. Dobrovolnou elektronickou evidenci tržeb pro původně plánovanou třetí a čtvrtou vlnu lze přitom pomocí drobné novely zákona o evidenci tržeb zavést téměř ihned. Tak toto je názor odborníků, kdy samozřejmě my jsme zákonodárci, ale měli bychom slyšet i to, co říkají odborníci. A pokud odborníci říkají, že nechtějí zrušit nebo alespoň chtějí nechat dobrovolnost, tak bychom na toto měli slyšet a aspoň tu dobrovolnost jim dopřát.

Děkuji.

