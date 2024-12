Petr Brandtner: Jak se lže v tzv.„kauze Ševčík“

Jak jsme psali před nedávnem v článku, shrnujícím různé výhrady či pseudovýhrady vůči Ševčíkovi, a to zejména ze strany rektora VŠE Petra Dvořáka, jedním z údajných argumentů Ševčíkových protivníků je prý hromadný „exodus“, neboli odcházení zaměstnanců Ševčíkovy fakulty. Jako by autoři tohoto tvrzení neuměli počítat a zjišťovat si fakta. Nic však není snadnější.

Zde jsou:

Tzv. odchody za Ševčíka:

Lubomír Cingl - Na NF působil jako akademický pracovník s úvazkem 1,00 od 1. 11. 2014 do 31. 12. 2022.

Klára Kalíšková - Na NF působila jako akademický pracovník s úvazkem 1,00 od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2022. K tomuto dni jí skončila smlouva na dobu určitou. Z NF odešla po neúspěšném pokusu se zde habilitovat (= získat titul doc.).

Zde i v řadě jiných případů je třeba podotknout, že doc. Ševčík byl děkanem až od 1.7.2022!

Tomáš Miklánek - Na NF působil jako akademický pracovník s úvazkem 1,00 od 27. 9. 2013 do 30. 6. 2022.(Opět: doc. Ševčík byl děkanem až od 1.7.2022).

Tomáš Lichard - Na NF působil jako akademický pracovník s úvazkem 1,00 od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022. K tomuto dni mu skončila smlouva na dobu určitou. (Ševčík byl děkanem až od 1.7.2022).

Niclas Berggren - Na NF stále působí jako vědeckovýzkumný pracovník s úvazkem 0,10 od 1. 1. 2019. Končit má teď 31. 12. 2024.

Paola Bertoli - Na NF působila jako vědeckovýzkumný pracovník s úvazkem 0,10 od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2022.

Martin Janíčko - Na NF působil jako akademický pracovník s úvazkem 0,40 od 1. 9. 2014 do 30. 8. 2019. I nyní spolupracuje s NF na DPP.

Michal Mirvald - Na NF působil jako akademický pracovník s úvazkem 1,00 od 1. 9. 2010 do 31. 3. 2023. Poté odešel dělat prorektora na Unicorn.

Petr Špecián - Na NF působí od 15. 9. 2013 doposud jako akademický pracovník, nyní s úvazkem 0,25.

Jitka Špeciánová - Na NF působila jako akademický pracovník s úvazkem 0,50 od 15. 10. 2017 do 31. 8. 2024.

Jan Čadil - Na NF působil jako akademický pracovník s úvazkem 0,10 od 1. 9. 2010 do 28. 2. 2023. Nyní je rektorem na Unicorn.

Pavel Pelikán - Na NF působil jako vědeckovýzkumný pracovník s úvazkem 0,50 od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. I nyní pokračuje ve spolupráci s NF.

Georgi Burlakov - Od 2018 dodnes spolupracuje na DPP s NF na DPP.

Plus po nástupu děkanky Zubíkové zatím přišli kol. Barbora Růžičková, kol. Radim Valenčík, kol. Vojtěch Kouba a kol. Petr Jordán (plus dvě nové administrativní pracovnice). Při srovnání těch jmenných seznamů leckoho z branže napadne, že z těch, co odešli, není prakticky nikdo známým ekonomem, na rozdíl od těch, co přišli. Navíc ti noví jsou provázaní s praxí a mají za sebou namnoze úspěšnou manažerskou činnost.

A k námitce, že kvůli doc. Ševčíkovi nemá NF habilitační akreditace, ani to není pravda. NF VŠE má stále akreditace udělovat tituly docent i profesor v oboru Hospodářská politika.

Když sledujete „hon na Ševčíka“, je vám zřejmé, že tu jde o klasickou manipulativní práci s polopravdami, náznaky, nepravdami a obecnými, nijak nepodloženými tezemi. To všechno má chabě skrýt, že tu nejde o odborný a akademický spor, nýbrž o ryzí politické kádrování jako při prověrkách po roce 1968. Možná se dočkáme, že někdo vyčte Ševčíkovi, že v mládí četl Puškina a poslouchal Čajkovského, ty odporné Putinovy pohůnky. Ano, přesně do těchto míst míříme. Najde se pak ještě nějaký odvážný tvor, který by to nazval demokracií?

