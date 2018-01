Picka (ČSSD): U Vítkova chceme umístit hornické vozíky

Vedení města rozhodlo o výzdobě sokolovských kruhových objezdů. Úpravy se týkají kruhových křižovatek na Vítkově směrem do města, u výjezdu směrem do Lokte, u nového obchvatu za gymnáziem a u městského úřadu. Kruhové objezdy budou většinou osazeny monumenty symbolizující hornickou historii města, nebo budou charakterizovat je samotné. „Například u Vítkova chceme umístit hornické vozíky, které jsme získali od Sokolovské Uhelné darem. Dalšími symboly by pak měly být sv. Barbora, nebo pro město charakteristický sokol. Na tyto instalace bychom rádi vyhlásili architektonickou soutěž,“ popsal nový záměr radnice starosta Jan Picka s tím, že nejlepší návrh poslouží pro přípravu projektové dokumentace. Město má na jednu kruhovou křižovatku vyčleněny dva miliony korun, přičemž první dva miliony jsou již součástí rozpočtu na rok 2018. Předpokládá se, že další 3 kruhové křižovatky by se, dle finančních možností města, upravovaly v následujících letech.

