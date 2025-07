David (SPD): Každý se může mýlit

Kdysi jsem napsal na Parlamentní listy článek o tom, jak se Zeman mýlil. On pak po letech napsal knihu „Jak jsem se mýlil v politice“.

Když jsem s Milošem Zemanem mluvil poprvé, řekl jsem mu, že pro mne bylo největší překvapení po listopadu 1989, jak málo lidí umí odhadnout další vývoj. Velká většina ho pochopí, až když nastane. Miloš Zeman mi oponoval, že se mýlím. Totiž, že když změny nastanou, ještě velmi dlouho trvá, než je většina lidí pochopí. Mýlil jsem se, Miloš Zeman měl pravdu.

Změny nastaly. Evropská unie není táž, do které jsme v roce 2004 vstupovali. Upřímně řečeno, už tehdy mohli bystří pozorovatelé odhadnout, kam vývoj směřuje.

Stali jsme se kolonií, řízenou z Bruselu. Kapitál se vyváží na Západ nebo ještě dál do nedotknutelných daňových rájů. Majitelé klíčů dbají, aby životní úroveň v České republice příliš nestoupla, aby nemuseli platit vyšší mzdy a důchody, aby jim nestouply náklady a aby to tak zůstalo už napořád. A abychom spotřebovávali to, co je na Západě už neprodejné.

Někteří to chápou a volají po okamžitém odchodu. Většina to stále nevnímá a děsí se změn. Miloš měl pravdu, nutnou změnu, kterou většina stále nechápe, lze jen těžko demokraticky prosadit. Do té doby, než to většina pochopí, si tu takto budeme žít.

Snad nutnou změnu stihneme, než ti zločinci rozpoutají válku.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



