Pikal (Piráti): Chtěl bych ještě podotknout, že svět není Amerika

Děkuji. Ano, já budu zcela konzistentně souhlasit s panem poslancem Nacherem vlastně v obou věcech, které řekl. Souhlasím s tím, že ten jednomandátový obvod by byl zcela nejpoměrnější, ano, ale měli jsme nějaké limity. Souhlasím s tím, že je nekonzistentní podávat teď korespondenční volbu, proto my jsme ji nepodali, přestože ji dlouhodobě podporujeme, ale pokud již před námi to rozhodnutí leží, tak mně nezbývá, než se jakoby přihlásit k té možnosti korespondenční volby, protože ji prostě považuji za dobrou, za dobře připravenou, za realizovatelnou a za přínosnou.

A ještě bych chtěl zareagovat na jeden argument, který tady řekl. Když tady někdo říká, že pokud někomu je líto obětovat 30 tisíc za svoje volební právo - to už nemíří na pana poslance Nachera, ano - tak že si to občanské právo nezaslouží, tak bych se chtěl zeptat, jestli bude navrhovat také zrušení většího počtu volebních místností tak, aby to tedy lidé měli dál, my tím ušetříme, a pokud je jim líto realizovat své volební právo, tak si prostě můžou odvolit, dojet do krajského města. To mi přijde jako úplně absurdní argumentace.

A pak bych chtěl ještě podotknout, že svět není Amerika. Korespondenční volby samozřejmě probíhají i jinde, na spoustě dalších míst ve světě. Valná většina evropských států umožňuje nějaký způsob hlasování předem, zejména formou korespondenčního hlasování. Umožňuje to, jak tady zaznělo, Nový Zéland, umožňuje to Austrálie. A nekvalitu prezidentských kandidátů, ze kterých si musí vybírat američtí voliči, podle mého způsobu je systém většinový a systém dvou stran, který v Americe mají, který prostě generuje takto nekvalitní kandidáty. A víc bych to neřešil.

Děkuji.

Bc. Vojtěch Pikal Piráti



