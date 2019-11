Pilc (Svobodní): Digitální diktování

A takhle my si tu žijeme. Neustále nám někdo něco diktuje (nebo by rád chtěl diktovat), protože on přece nejlépe ví, co je pro nás dobré.



Chci jenom malinko vyprovokovat k zamyšlení. Ta otázka totiž nezní: FM, nebo DAB. Ta otázka zní: dobrovolnost, nebo donucení.



A není to jenom záležitost DAB. Když se podíváte, co se kde řeší, je to záležitost všech oblastí lidského života, společnosti a ekonomiky.



Systém, ve kterém žijeme, se nějakým způsobem časem vyvíjí. Opravdu stojí za to se zamyslet nad výběrem mezi dobrovolností a donucením, dřív než bude pozdě. Už dnes je totiž mnoho lidí skálopevně přesvědčeno o tom, že ostatní lidi je nutné k čemusi hrozbou či násilím donutit (v široké škále nejrůznějších záležitostí). Vzpomeňte třeba na jásání některých lidí nad novou (budoucí) povinností výrobců instalovat do auta autorádio s DAB. Říkám jim „urychlovači pokroku“. Jako by snad k pokroku a vývoji nedošlo, pokud by se neuzákonil a nepřikázal. Zpolitizovaný a centralizovaný vývoj oproti spontánnímu a tržnímu není a nemůže být optimální. Důsledkem je nižší hospodářský růst a tedy relativně chudnutí a snižování životní úrovně oproti ekonomicky svobodnějším zemím.



Propaguje se a vyzdvihuje a oslavuje přesvědčení, že násilí a donucení je dobrá metoda k dosažení určitých cílů. Nepřipomíná vám to něco?



vyšlo na blogu idnes.cz

Převzato z profilu politika

Jindřich Pilc Svobodní



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pilc (Svobodní): Další dotační průšvih a jedeme dál Pilc (Svobodní): Implicitní vyhrožování smrtí je každodenní realitou Pilc (Svobodní): Zákaz prodeje o svátcích a kapitalismus Pilc (Svobodní): Kotlíkové dotace školí socialisty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.