Piráti: Koalice důchodovou reformu vykostila a hodila přes palubu 127 000 lidí

„Koalice ve Sněmovně důchodovou reformu vykostila a hodila přes palubu 127 000 lidí, kteří mají náročnou práci a zaslouží si možnost odejít do předčasného důchodu s plnou penzí. Virtuální řešení skrze příspěvek do třetího pilíře, které politici Spolu a STAN vymysleli ve čtvrtek, ani nebylo součástí hlasovaného návrhu. A není ani jasné, jak by se to aplikovalo na pracující, kteří žádný takový pilíř většinu času neměli nebo nemají. Dali jen příslib, že to nějak vyřeší v budoucnu. Bez detailů a konkrétního řešení. Odpracovali jsme, co bylo potřeba, abychom měli udržitelný a citlivý důchodový systém. Ale osekanou variantu, kterou nakonec vláda protlačila, jsme prostě podpořit nemohli,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Byli jsme připraveni podpořit změny v důchodech, protože to je nutný krok k udržitelnosti, když populace stárne a považujeme za nezodpovědné to popírat či odkládat. Faktem ale je, že koalice na poslední chvíli vycouvala z původní dohody na vládě, a na lidi, kteří by opravdu potřebovali dřívější hranici důchodu, nemysleli. S tím nesouhlasíme. Jako Piráti budeme i z opozice podporovat další kroky k udržitelnosti důchodů – jako jsou výhodnější podmínky penzijního spoření a státem spravované fondy, jak jsme je představili v pirátském plánu Republika v pohybu, a lepší podmínky pro rodiny včetně vyšších daňových slev a vyššího rodičovského příspěvku, vysvětlil předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek důvod, proč Piráti na závěrečné hlasování odešli ze sálu.

„Opakovaně jsme upozorňovali, že osekání návrhu, který byl předtím opřený o zdravotní data, a to rovnou o 127 000 pozic, je špatně. Není to jen číslo, jde o konkrétní lidi, od sklářů, zdravotních sester až třeba po lesní dělníky, kteří měli mít po tisících směn nárok na nekrácený předčasný důchod. Tento návrh koalice předložila na poslední chvíli, až po našem vyšoupnutí z vlády. V původní verzi, na které jsme se podíleli, něco takového vůbec nebylo a ještě ve vládě jsme podobné pozměňovací návrhy rozporovali. Koaliční poslanci se ale rozhodli na tyto lidi vykašlat. To jsme prostě podpořit nemohli, byť si myslíme, že reforma je potřebná,” doplnila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová.

„Osobně jsem v souvislosti s reformou navrhovala, aby stejně jako důchody rostl i rodičovský příspěvek. A i když návrh nakonec neprošel, mám radost, že se mi po letech práce alespoň povedlo přesvědčit kolegy z ANO a SPD o jeho smysluplnosti. Zatímco dříve někteří vystupovali proti, dnes hlasovali pro,“ uzavřela Richterová.

