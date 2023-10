Piráti: Kratom už nebude dostupný dětem a mladistvým

reklama

Psychoaktivní látky s nízkým zdravotním rizikem jako kratom či CBD jsou nyní běžně dostupné například v automatech nebo na internetu, kde si je mohou pořídit i děti. Tomu přísnější pravidla zamezí.

Zařazování látek mezi zakázané nebo naopak psychomodulační bude probíhat podle míry jejich škodlivosti, výrobky by nově mohli zakoupit pouze lidé starší 18 let. Prodávat je budou moci jen registrované firmy, a to za pevně daných podmínek. Prodejci budou mimo jiné povinni uvádět účinky, možná rizika i doporučené dávkování a na produkty nebude povolena reklama. Návrh rovněž přinese příjmy do státního rozpočtu, počítá s poplatky a do budoucna i se spotřební daní.

„Neregulovaný prodej psychoaktivních látek, jako je kratom či některé konopné produkty, je jednoznačně problém. Obzvlášť v případě, kdy jsou obdobné produkty dostupné i dětem třeba v automatech či na internetu. U daných látek za současných podmínek navíc není uvedeno doporučené dávkování, varování před kombinací s jinými látkami ani garantovaná kvalita. Dávno se ukázalo, že prohibice není řešením, produkty se pak jen přesunou na nelegální trh. Proto jsme za Piráty vytvořili ve spolupráci s týmem národního protidrogového koordinátora návrh regulace psychomodulačních látek. Ten zajistí lepší ochranu veřejného zdraví a pomůže také spotřebitelům. Jsem ráda, že návrh podpořila i vláda,” sdělila pirátská poslankyně Klára Kocmanová, která je jednou z předkladatelek zákona.

„Nejde ale jen o tyto již známé látky. Díky návrhu bude stát schopný rychle a adekvátně reagovat i na jakékoliv nové psychoaktivní látky, které by se snad v budoucnu objevily na trhu a hrozilo by jejich nekontrolované šíření,” uvedla členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí a vedoucí meziresortního týmu Pirátů Návykové chování Jana Michailidu.

„Připravovaná regulace rovněž zahrnuje rozšíření definice návykových látek, což umožní trestně postihovat neoprávněnou výrobu, distribuci a obchod s psychomodulačními látkami. I to může zvýšit odpovědnost prodejců a snížit možná rizika,” doplnila Michailidu.

