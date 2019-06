Piráti: Na bulharské elektrárně ČEZ prodělal až 8,5 miliardy korun

Piráti podali trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s investicí ČEZ do bulharské elektrárny Varna na Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Polostátní podnik ČEZ prodělal v Bulharsku obrovské množství prostředků z důvodu značně podezřelého hospodaření a nekompetentního řízení bulharského ČEZ. Bohužel premiér Babiš i ministryně financí Alena Schillerová odmítli Pirátům odpovědět na položené otázky v rámci interpelace či poskytnout jakékoliv bližší informace k této kauze.

„V roce 2006 koupil ČEZ společnost TEC Varna EAD provozující elektrárnu Varna za 5,8 miliardy Kč, do které následně zainvestoval dalších 2,8 miliard Kč. Lze mít oprávněné pochybnosti, zda-li a případně v jaké kvalitě měl ČEZ zpracovaný podnikatelský plán včetně propočtu návratnosti investice. Dle Pirátů tragický výsledek této investice není způsoben pouhou nedbalostí. V roce 2014 společnost TEC Varna EAD hospodařila dokonce se ztrátou větší jak 1 miliarda Kč. Jako zarážející lze vnímat fakt, že elektrárna Varna byla v roce 2015 odstavena z údajného nesplňování množství znečišťujících látek a prachu a následně v roce 2017 prodaná dětem bývalého bulharského ministra dopravy. Krátce na to se elektrárny zmocnil vlivný zákulisní hráč a politik reprezentující tureckou menšinu - Achmed Dogan s vazbami na Rusko. Za těchto okolností společnost TEC Varna EAD najednou elektrárnu zprovoznila a začala hospodařit se ziskem,” vysvětuje předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„V říjnu minulého roku jsme upozornili na podezřelé aktivity ČEZ v Bulharsku, zveřejnili řadu dokumentů a požádali premiéra Babiše, aby kauzu prošetřil. Bohužel tuto naši výzvu ignoroval a stejně jako ministryně Alena Schillerová dokonce odmítl odpovědět na položené otázky. Nakonec jsme tedy museli přistoupit k podání trestního oznámení. Pokud by NKÚ mohl kontrolovat ČEZ a smlouvy ČEZ by byly veřejné v registru smluv, tak by k takové situaci nemuselo vůbec dojít. I v tomto kontextu považuji za velký úspěch Pirátů, že v úterý Sněmovnou definitivně prošel náš návrh na zrušení výjimek ČEZ z registru smluv,” komentuje situaci předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Způsobená škoda by se mohla vyšplhat až na 8,5 miliard Kč. Za tuto částku by bylo možné postavit až 60 kilometrů dálnic. Rozhodně se nejedná o důsledek nepříznivých okolností, ale celou řadu podezřelých aktivit, které jsem osobně v Bulharsku analyzoval. Rozhodli jsme se, že trestní oznámení podáme rovněž v bulharštině v hlavním městě Sofii na bulharskou prokuraturu,” komentuje situaci senátor zvolený za Piráty Lukáš Wagenknecht.

Tento případ dokládá i to, že státem ovládané společnosti nutně potřebují kompetentní osoby v dozorčích radách, což požaduje nominační zákon, který prosazují Piráti.

