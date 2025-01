Piráti: Odklad digitalizace na rok 2027 je facka občanům

Požadují, aby vláda místo výmluv dokončila rozpracované projekty. Problematické je i projednávání odsunu na poslední chvíli. Pokud prezident nestihne změnu podepsat do 1. února, mohou Česku hrozit žaloby.

V odpovědi na interpelaci Ivana Bartoše premiér Fiala uznal, že některé resorty neplní své povinnosti a že v oblasti digitalizace nevyvinuly dostatečné úsilí. „Premiér řekl, cituji: příprava některých agend byla zanedbána a ministerstva nevyvinula dostatečné úsilí. Cením, že to pan premiér sám uznal. Nemůžu se ale ubránit pocitu, že to je typické eufemistické mazání medu kolem huby. Ne, že nevyvinuli dostatečné úsilí – jednotliví ministři prostě místo práce na digitalizaci svých resortů původní deadline takzvaně vyseděli a úplně se na něj vykašlali. Jak jinak vysvětlit, že digitalizace na Ministerstvu školství má splněno podle vládních materiálů 1 % vystavených služeb, Ministerstvo vnitra taktéž pouze 1 %, Ministerstvo kultury 2 % a Ministerstvo životního prostředí “slavných” 5 %? To jsou fakta, a na těch nic nezmění ani hezká slovíčka a opisy situace, kterými se ohání Petr Fiala,” komentuje situaci na ministerstvech v oblasti digitalizace Ivan Bartoš.

„Po třech letech urgování a apelování na tehdy ještě vládní kolegy, si připadám fakt jak v Kocourkově. Nejenom, že se vykašlali na digitalizování svých resortů. Ale ačkoliv mají ODS, TOP 09, Lidovci a STAN v obou komorách většinu, vykašlali se i na to, aby si zařídili včasné projednání odsunu zákona o digitalizaci. Česku tak teď budou hrozit žaloby,” vysvětluje Bartoš. Od 1. února má totiž stát stále povinnost obsloužit občana digitálně. K účinnosti odsunu zákona je však po schválení Sněmovnou a Senátem potřeba ještě podpis prezidenta. „Vzhledem k šibeničnímu datu, se ale obávám, že se to prostě v termínu nestihne. Určitě ne papírově, když je prezident na zahraniční cestě. Leda by tedy prezident odklad digitalizace podepsal digitálně – elektronicky.“

„Všude na světě i u nás digitalizaci řídí jednotlivá ministerstva, ale ODSÁNO se snaží všechno hodit na Bartoše, který ostatní ministry mnohokrát urgoval. Ale někteří na to kašlali nebo jeho práci tiše sabotovali, protože jim přerušil zakázku na stavební řízení, na které dělal obviněný z Dozimetru. Například založení digitalizační agentury či centrální zadávání IT zakázek. Ministerstva měla na přípravu tři roky, většina z nich přitom v digitalizaci moc nepokročila, někteří sotva začali. Nejde přitom o nic jiného, než to celé hodit na někoho dalšího – na příští vládu. Proto mluvíme o zaříznutí digitalizace. Termín 2027 znamená nulová odpovědnost a ta znamená, že dostaneme špatné výsledky. Česká republika potřebuje moderní digitální služby, které občanům usnadní život a zvýší naši konkurenceschopnost. Jakýkoliv odklad musí být minimální,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Vládní strany prosazují návrh na odložení zákona až do roku 2027. K finálnímu schválení zbývá ještě podpis prezidenta. Podle Pirátů jde o nezodpovědné rozhodnutí, které ohrožuje důvěru občanů ve schopnost státu plnit své závazky. Piráti navrhli realistický kompromis – odklad pouze o jeden rok, což by vládě dalo šanci dokončit klíčové projekty a zajistit, že zákon bude funkční. To ale Sněmovna odmítla.

