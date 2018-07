Piráti: Pražské Výstaviště nechce poskytnout podezřelé smlouvy

Už je to tu zase. Společnost, kterou plně vlastní Praha, nechce Pirátům poskytnout smlouvy. Společnost Výstaviště Praha, a.s. pirátskému zastupiteli na žádost o informace ani odpověděla.

Pirátský zastupitel Adam Zábranský si na počátku dubna vyžádal několik smluv. Byly to smlouvy na provoz restauračních zařízení v areálu, smlouvy týkající se chystané akce Praguecon a smlouvy s členy představenstva společnosti. „Všechny smlouvy se týkají něčeho, kde máme podezření na nekalosti. Pronájem hned několika čerstvě zrekonstruovaných restaurací v areálu získal podnikatel z ANO Vojtěch Ryvola. Tedy politik strany, která Výstaviště ovládá. O tom, že smlouvy týkající se PragueConu mohou být pro město nevýhodné, se nyní píše i v médiích. A také jsem chtěl zjistit, kolik berou za svou nečinnost lidé, které ANO a ČSSD dosadilo do představenstva společnosti,“ vysvětluje Adam Zábranský svou žádost.

Výstaviště se ale rozhodlo jeho žádost úplně ignorovat. Protože informace neposkytlo do 15 dnů, jak ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím, podal Adam Zábranský stížnost na nečinnost. Ani na tu společnost nereagovala. „Snažil jsem situaci vyřešit po dobrém. Poslal jsem představenstvu Výstaviště ještě další dopis, ve kterém jsem je vyzval, aby mi smlouvy poskytli. Když jsem ale z jejich strany zaznamenal jen další hluboké mlčení, nezbyla mi jiná možnost, než podat správní žalobu,“ kritizuje nečinnost Výstaviště Zábranský. Piráti již dříve upozornili na to, že Výstaviště utajuje informace, které by mělo dle zákona zveřejňovat.

Výstaviště je tak po několikaletém ovlivňování ze strany ANO a ČSSD očividně v rozkladu. Společnost porušuje zákon o registru smluv i zákon o svobodném přístupu k informacím, uzavírá pochybné smlouvy a z plánované a potřebné revitalizace areálu se neudělalo nic. “Představenstvo utajuje smlouvy před dozorčí radou, pražská koalice na Magistrátu to odmítá řešit. Když se zastupitel chce seznámit s informacemi, úplně ho ignorují. My, Piráti, prosazujeme, aby dozorčí rady a představenstva městských firem byly obsazovány na základě průhledného výběrového řízení. Kdyby ve funkcích seděli odborníci a ne straničtí trafikanti, tohle by se nedělo,“ uzavírá pirátský kandidát na primátora Zdeněk Hřib.

autor: PV