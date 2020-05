Piráti: Sněmovní hra až o 100 miliard. Chceme zabránit dalšímu výpadku v příjmech státu a obcí

reklama

Takové opatření by totiž podle nich mohlo obce i stát připravit o miliardy a nahrát daňovým optimalizacím u velkých podniků. „Česko by tento záměr mohl vyjít až na 100 miliard korun. To je zhruba roční rozpočet ministerstva obrany, kultury a zahraničí dohromady. Velkou otázkou přitom je, zda je zamýšlené opatření vůbec efektivní. Proto za Piráty navrhujeme jiný postup,“ říká pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

„Návrh umožňuje firmám, které byly loni a předloni v zisku a letos jsou ve ztrátě, aby si nechaly vrátit daně zaplacené za minulé dva roky. Na první pohled to zní logicky, ale je tam řada problémů. Podniky, které jsou zahraničně vlastněné, případně začleněné v holdingu mohou například svou ztrátu do určité míry přelévat mezi sebou. Třeba skrze vnitřní platby za IT, za duševní vlastnictví, vnitřními půjčkami a podobně. Nejslavnější příklad je kauza ‚Čapí hnízdo II', kde si firmy z holdingu Agrofert objednávaly předraženou reklamu u farmy Čapí hnízdo, aby si snížily daňový základ,“ vysvětluje Ferjenčík, který působí za Piráty jako místopředseda sněmovního Rozpočtového výboru.

Upozorňuje také na to, že vládní návrh připraví samosprávy o další finance. „Jak už se stalo u naší vlády zvykem, třetinu nákladů ponesou samosprávy – obce a kraje. I podle optimistických odhadů ministerstva financí to bude pro samosprávy zhruba stejná darda jako kompenzační bonus. My to odhadujeme spíše na dvojnásobek,“ uvádí poslanec.

Podle něj je rovněž velkou otázkou, na kolik by byla navrhovaná opatření efektivní. „Za částku blížící se sto miliardám korun se dá financovat řada veřejných investic, které by také ekonomice pomohly. Bylo by možné snížit sociální odvody z práce, aby tolik nerostla nezaměstnanost, dala by se vyplatit plošná podpora nejchudším pracujícím a navýšit podpora v nezaměstnanosti nově propuštěným, aby tolik neklesla spotřeba domácností. Prostě šlo by s tím naložit různě. Nechat to největším firmám, které u nás v posledních letech vydělaly nejvíc peněz, je samozřejmě možná cesta, ale jsou alternativy, které mi dávají větší smysl,“ dodává Ferjenčík s tím, že Piráti tak k ministerstvem navrhované legislativě předložili dva pozměňovací návrhy.

„Navrhujeme dvě jednoduchá opatření. Za prvé časově omezit trvání tohoto pravidla na dobu aktuální krize – tedy na dva roky. Za druhé limitovat zpětně uplatnitelnou ztrátu na třicet milionů korun, podobně jako v Německu nebo ve Francii. Rozpočtové dopady by se násobně snížily, prostor pro daňové optimalizace největších korporací také a pro malé a střední firmy by to byla významná pomoc,“ popisuje poslanec s tím, že doufá v podporu pozměňovacích návrhů i od dalších parlamentních stran. „Pokud nedojde k zastropování, bude to pro rozpočty obcí a krajů další obrovská rána bez jasného přínosu pro národní hospodářství. Vláda sice bude namítat, že je to pouze odložení cashflow ve prospěch firem, protože už dnes je možné ztrátu započítávat proti nadcházejícím letům. Tak jednoduché to ale není. To opatření bude platit trvale, takže vznikne jednorázový výpadek v příjmech státu i obcí,“ upozorňuje Ferjenčík.

