Piráti: Vláda na poli správy IT systémů neumí efektivně hospodařit

Víte, že za provoz svých IT systémů utratí stát v roce 2020 už celkem 8,5 miliardy korun? To je o 3,4 miliardy víc než v roce 2015. Ačkoliv se ale výdaje rapidně zvyšují, systémy rozhodně kvalitněji nefungují. Především se ukazuje, že vláda na poli správy IT systémů neumí efektivně hospodařit.

Příčinou nárůstu výdajů je totiž nákup předražených systémů. Dodavatelé navíc při současném nastavení získávají monopol na správu dodávaných systémů, což ze státu částečně dělá jejich rukojmího (tzv. vendor lock-in). Dodavatelé si tak vesele diktují vysoké poplatky za provoz klíčových systémů pro fungování státu. Kvalita dodávaných systémů ale často neodpovídá ceně, a pracovat se systémy, které spolu navzájem efektivně nekomunikují, je často pro uživatele spíše za trest. Dlouhodobá stagnace platů státem zaměstnaných IT odborníků navíc přispívá k tomu, že řada z nich raději odchází do soukromého sektoru.

Proto náš Ondřej Profant dlouhodobě navrhuje kroky vedoucí k větší transparentnosti a zlevnění celého procesu zadávání a správy IT zakázek. Podařilo se nám protlačit Sněmovnou zákon o právu na digitální službu, který garantuje občanům možnost komunikovat s úřady online. Připravili jsme také akční pán (ZDE) pro boj s vendor lock-inem a rozvoj opensource, který přináší návod, jak ušetřit a dosáhnout lepší kvality systémů. Podporujeme zároveň obsazování klíčových míst státní správy IT odborníky a navýšení jejich platů tak, aby stát nebyl do budoucna závislý pouze na outsourcingu, popřípadě uměl outsourcing kvalitně řídit.

Špatné hospodaření vlády na poli IT zakázek je pro nás dalším důvodem, proč nepodpoříme současnou podobu státního rozpočtu.

