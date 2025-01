Piráti: Vláda zpackala čistý rejstřík pro práci s dětmi

„Tento návrh je ukázkou selhání státu při ochraně těch nejzranitelnějších, tedy dětí, které chodí na kroužky, tábory či hodiny náboženství. Většina pachatelů sexuálního zneužití dnes dostane jen podmínku, jen pár z nich vězení, a to navíc jen do dvou let. Reálně tak může sexuální predátor znovu pracovat s dětmi už po 4,5 až 6 letech od odsouzení. Blažkův zpackaný návrh je skutečným ohrožením. Vláda úplně zklamala v tom, aby se postarala o základní potřeby rodin. Po smlouvě s Vatikánem jde o další skandální návrh katolibanu, který zajišťuje pachatelům beztrestnost a doplatí na něj hlavně bezbranné děti,“ uvedl Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů.

Podle statistiky webu Jaktrestame.cz dostane drtivá většina pachatelů sexuálního zneužití podmíněný trest, po jehož uplynutí mohou být za pár let zcela „papírově čistí“. Nepodmíněné tresty jsou pak typicky do dvou let. V takových případech počítá Blažkův návrh s dobou zápisu 3, respektive 5 let, po které zápis zmizí. Tak krátký zápis vůbec nic neřeší, naopak situaci zhoršuje.

„Je nesmysl po pár letech mazat z evidence prznitelů člověka, který zneužíval děti a byl za to odsouzený. Ten musí mít stopku, dokud je aktivní a může se o práce s dětmi ucházet. Seznam nesmí být mazán, ale musí být celoživotním varováním. Že by tento člověk mohl být po pár letech považován za „čistého“, mohl by vést dětské tábory, zájmové kroužky, nebo se jinak podílet na práci s dětmi, je prostě úplně absurdní. A to říkám nejen jako politik, ale jako otec,“ prohlásil Ivan Bartoš.

„Je absurdní, aby někdo, kdo způsobil tak vážné následky, mohl po pár letech pod rouškou vymazaného seznamu být v úzkém kontaktu s dětmi. Budeme prosazovat zpřísnění legislativy, aby děti byly chráněny a aby přístup k jejich ochraně byl prioritou, nikoliv fraškou. To by se mělo řešit, ne polovičaté kroky, které nejvíc pomůžou pachatelům,“ dodal.

„Jako matka nemohu přijmout, že by někdo, kdo spáchal sexuální čin na dětech, mohl získat osvědčení k práci s dětmi jen po několika letech. To ohrožuje dětské kroužky, volnočasové aktivity i samotnou důvěru rodičů ve schopnost státu postarat se o rodiny. Nejhorší mi přijde, že jako rodiče získáme pocit "tady mají certifikát, sem nemusím směřovat svou pozornost". Přitom to může být přesně naopak. Falešný pocit bezpečí je horší než dnešní stav,” zdůraznila Olga Richterová.

Piráti navrhují řadu změn, které by skutečně posílily ochranu dětí. Patří mezi ně prodloužení doby, po kterou pachatelé zůstávají v rejstříku trestů, a zavedení doživotního zákazu práce s dětmi pro odsouzené za sexuální trestné činy, ledaže soudce shledá, že tam není riziko.

Piráti upozorňují také na to, že zpackaný rejstřík pro práci s dětmi není náhoda, ale úsilí různých zájmových hráčů trefně označovaných jako katoliban. Tito poslanci hájí zpovědní tajemství ve smlouvě s Vatikánem, blokují rovné manželství a instalovali kontroverzní Alianci pro rodinu na ministerstva. Do pozornosti veřejnosti se dostal katoliban i díky nápadům na zákaz rozvodů, potratů a vzdělávání o sexu či absurdním nápadem, aby politici udělovali manželům ceny za věrnost.

